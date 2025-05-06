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Долгосрочная аренда домов в Албании

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10
Северная Албания
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Южная Албания
14
Дуррес
3
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23 объекта найдено
Exclusive 3-Story Villa for Rent – Near Korpusi i Paqes в Тирана, Албания
Exclusive 3-Story Villa for Rent – Near Korpusi i Paqes
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Exclusive 3-Story Villa for Rent – Near Korpusi i Paqes A high-quality construction offer…
Цена по запросу
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Second floor of a villa for rent The villa is located just a few minutes away from the lung…
$284
в месяц
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Дом 3 комнаты в Radhime, Албания
Дом 3 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
We offer you a unique opportunity to rent a private house for a year, perfectly suited for a…
$792
в месяц
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
В долгосрочную аренду (контракт на год и более) сдается этаж в вилле (2 этаж) с 2 спальнями …
$688
в месяц
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Дом 2 комнаты в Novosele, Албания
Дом 2 комнаты
Novosele, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Villa for rent in one of the most beautiful villages of the city of Vlora, only three kilome…
$262
в месяц
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Дом 2 комнаты в Kanine, Албания
Дом 2 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 550 евро/месяц✅ Место проведения: Kanine, VloreТерритория, в которой расположен дом,…
$627
в месяц
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Available for long-term rental: the second floor of a beautiful two-story villa located in t…
$408
в месяц
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Discover this charming one-story home, available for rent or sale, nestled near the Zvernets…
$522
в месяц
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Дом 3 комнаты в Kanine, Албания
Дом 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
✅ Цена: 700 евро /месяц ✅ Местоположение: в центре Канины Область, в которой расположена …
$727
в месяц
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Дом в Kanine, Албания
Дом
Kanine, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Situated in the charming village of Kanina, this fantastic house offers more than just a hom…
$454
в месяц
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
For rent: Charming villa with 2 bedrooms, 1 bathroom, kitchen, and spacious living room, loc…
$568
в месяц
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Дом 3 комнаты в Влёра, Албания
Дом 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
✅ Стоимость: 450 евро/месяц✅ Расположение: район «Hajro Cakerri», Влоре✅ Площадь второго эта…
$509
в месяц
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Сдается в аренду второй этаж виллы в Ура э Шкозетит, Дуррес! (atlantic110930) в Дуррес, Албания
Сдается в аренду второй этаж виллы в Ура э Шкозетит, Дуррес! (atlantic110930)
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Сдается в долгосрочную аренду второй этаж виллы в Ура э Шкозетит, Дуррес. Квартира предла…
$475
в месяц
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Century 21 Eon
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Дом 4 комнаты в Влёра, Албания
Дом 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
New private house with a big garden for long term rent in the city of Vlora,only 7 mins away…
$523
в месяц
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Виллы в аренду в Lalzi Bay! в Ishem, Албания
Виллы в аренду в Lalzi Bay!
Ishem, Албания
Вилла расположена в районе Lalzi Bay и состоит из двух этажей: • На первом этаже — гостиная…
$2,591
в месяц
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Century 21 Eon
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Second floor of Villa for  rent. Located 10 minutes from center of city,in the most quiet ar…
$679
в месяц
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Дом 3 комнаты в Влёра, Албания
Дом 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
✅ Цена: 400 евро/месяц✅ Расположение: район «Hajro Cakerri», Влоре✅ Площадь второго этажа: 1…
$452
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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Коттедж 2 комнаты в Влёра, Албания
Коттедж 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$271
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Charming Private House for Rent Near Lungomare, Vlore Located just a short walk from Vlore’…
$396
в месяц
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Дом в Orikum, Албания
Дом
Orikum, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Private house with land for long term rent in Orikum . The house is organized in two…
$262
в месяц
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Дом 3 комнаты в Влёра, Албания
Дом 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
✅ Цена: 500 евро /месяц ✅ Местоположение: Кузум Баба, Vlore ✅ Строительная зона: 100m2 ✅ …
$531
в месяц
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For Rent: Villa in Sauk, Tirana в Тирана, Албания
For Rent: Villa in Sauk, Tirana
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
For Rent: Villa in Sauk, Tirana 📍 Location: Sauk 🏠 Type: Individual Villa (5+1+3) 🚗 Priva…
Цена по запросу
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For Rent: Stunning 3-bedroom Individual Villa, 130 m², with a large yard of 3000 m², near the Artificial Lake! в Тирана, Албания
For Rent: Stunning 3-bedroom Individual Villa, 130 m², with a large yard of 3000 m², near the Artificial Lake!
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
For Rent: Stunning 3-bedroom Individual Villa, 130 m², with a large 3000 m² yard, near the A…
Цена по запросу
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