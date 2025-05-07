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Дома с видом на море в Албании

Orikum
4
Влёра
46
Химара
14
Южная Албания
71
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7 объектов найдено
Вилла в Дуррес, Албания
Вилла
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
ОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА в ГОЛЕМЕ ✅️ Имеет площадь застройки 370 м2. ✅️ Площадь участка 350 м2…
$593,312
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Вилла 7 комнат в Влёра, Албания
Вилла 7 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$295,683
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$989,261
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 2 комнаты в Gjilek, Албания
Вилла 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ЗЕЛЕНОМ БЕРЕГУ, ДВОРЕЦ Вилла на Зеленом побережье, Палас, сочетает в с…
$811,194
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Конечно, вот перевод описания виллы в Green Coast на русский и английский языки: Роскошна…
$2,71 млн
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Century 21 Eon
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Дом 7 спален в Ксамил, Албания
Дом 7 спален
Ксамил, Албания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Эта замечательная недвижимость в Ксамиле — редкая находка, предлагающая гармоничное сочетани…
$998,085
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Saranda Elite's Realty Group
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$572,730
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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