  2. Албания
  3. Bashkia Kavaje
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Bashkia Kavaje

Тирана
2
Orikum
3
Влёра
6
Химара
2
Поиск новостроек
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Golem, Албания
от
$86,638
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 13
Площадь 50–240 м²
62 объекта недвижимости 62
TIKTAALIK RESIDENCE (Qerret, Дуррес) Жилой комплекс бизнес-класса в 150 метрах от моря Tiktaalik Residence — современная резиденция в самом перспективном районе побережья Qerret. Проект создан итальянским архитектором и воплощён надежной строительной компанией ERGI, участвовавшей в гос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.8 – 80.7
87,916 – 142,466
Квартира 2 комнаты
106.8 – 239.6
181,839 – 327,741
Студия
57.3
87,668
Агентство
Century 21 Eon
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Показать все Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Golem, Албания
от
$1,396
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 59–74 м²
10 объектов недвижимости 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0 – 68.0
98,567 – 114,161
Квартира 2 комнаты
74.0
134,733
Дуплекс
59.0
99,008
Агентство
Investment Realty Group
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Показать все Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Албания
от
$84,358
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 54–137 м²
44 объекта недвижимости 44
DRAGOTI RESIDENCE — НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САМОМ СЕРДЦЕ ГОЛЕМА Dragoti Residence — современный жилой комплекс премиального уровня, расположенный в центральной части Голема, всего в 400 метрах от моря. Проект сочетаёт архитектурную эстетику, высокие стандарты строительства и функциональнос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.1 – 70.6
82,772 – 108,017
Квартира 2 комнаты
89.2 – 137.3
136,475 – 210,068
Квартира 3 комнаты
113.2
173,195
Агентство
Century 21 Eon
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Показать все Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Golem, Албания
от
$1,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 47–85 м²
5 объектов недвижимости 5
Добро пожаловать в Palm Paradise, исключительный жилой комплекс, предназначенный для современной жизни. Расположенный в спокойной обстановке, наш комплекс предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. Просторное проживание: наши квартиры имеют открытую планировку с большими о…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.5 – 71.8
70,615 – 117,692
Квартира 2 комнаты
76.5 – 84.8
117,044 – 119,763
Агентство
Optimum Property
Агентство
Optimum Property
Языки общения
English, Español
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Golem, Албания
от
$1,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Агентство
Optimum Property
Агентство
Optimum Property
Языки общения
English, Español
