Квартира в новостройке 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA

🌞🏡 1+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА

💶 Цена: 1300 евро/м2

📐 Площадь: 74,4 м2/Валовой

📍 Расположение: Orikum, Vlora

🏗 Недвижимость находится в стадии строительства

💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.

📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом районе.

🚪 Внутренняя организация:

🛋 Гостиная + 🍝 Кухня

🛏 1 спальня

🚿 1 Ванная комната

🌤 1 Балкон

❗ Эта квартира предлагает удобство и немедленный доступ к ресторанам, кафе и любым другим услугам, которые могут потребоваться во время вашего пребывания.

Другие подробности:

🚪 2 этаж жилой

🔨 Инвестиционные возможности

🌞 Квартира освещается естественным светом в течение всего дня.

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ℹ️Для получения дополнительной информации или посещения недвижимости свяжитесь с нами

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🌐 www.desrealestate.al

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