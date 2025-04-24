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Квартира в новостройке 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA

Orikum, Албания
от
$1,456
от
$1,456/м²
;
8
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ID: 26016
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Влёра
  • Город
    Orikum

О комплексе

Перевод
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🌞🏡 1+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА

💶 Цена: 1300 евро/м2
📐 Площадь: 74,4 м2/Валовой
📍 Расположение: Orikum, Vlora
🏗 Недвижимость находится в стадии строительства

💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.

📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом районе.

🚪 Внутренняя организация:
🛋 Гостиная + 🍝 Кухня
🛏 1 спальня
🚿 1 Ванная комната
🌤 1 Балкон

❗ Эта квартира предлагает удобство и немедленный доступ к ресторанам, кафе и любым другим услугам, которые могут потребоваться во время вашего пребывания.

Другие подробности:
🚪 2 этаж жилой
🔨 Инвестиционные возможности

🌞 Квартира освещается естественным светом в течение всего дня.

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ℹ️Для получения дополнительной информации или посещения недвижимости свяжитесь с нами
☎️
🌐 www.desrealestate.al
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Местонахождение на карте

Orikum, Албания

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Квартира в новостройке 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
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English, Español
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Языки общения
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