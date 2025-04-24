Квартира в новостройке 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA

🌞🏡 1+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА
💶 Цена: 1300 евро/м2
📐 Площадь: 74,4 м2/Валовой
📍 Расположение: Orikum, Vlora
🏗 Недвижимость находится в стадии строительства
💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.
📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом районе.
🚪 Внутренняя организация:
🛋 Гостиная + 🍝 Кухня
🛏 1 спальня
🚿 1 Ванная комната
🌤 1 Балкон
❗ Эта квартира предлагает удобство и немедленный доступ к ресторанам, кафе и любым другим услугам, которые могут потребоваться во время вашего пребывания.
Другие подробности:
🚪 2 этаж жилой
🔨 Инвестиционные возможности
🌞 Квартира освещается естественным светом в течение всего дня.
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🌐 www.desrealestate.al
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