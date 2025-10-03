  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана
  4. Жилой комплекс Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower»

Жилой комплекс Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower»

Тирана, Албания
Цена по запросу
;
4
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33179
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Центральная Албания
  • Район
    Тирана (область)
  • Город
    Тирана

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    25

О комплексе

Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower», состоящий из 25 этажей над и 6 подземных этажей

Местонахождение на карте

Тирана, Албания
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
от
$1,680
Резиденция Vizion 2
Golem, Албания
от
$52,441
Жилой комплекс KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Тирана, Албания
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower»
Тирана, Албания
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Показать все Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Албания
от
$84,358
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 54–137 м²
44 объекта недвижимости 44
DRAGOTI RESIDENCE — НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САМОМ СЕРДЦЕ ГОЛЕМА Dragoti Residence — современный жилой комплекс премиального уровня, расположенный в центральной части Голема, всего в 400 метрах от моря. Проект сочетаёт архитектурную эстетику, высокие стандарты строительства и функциональнос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.1 – 70.6
81,608 – 106,497
Квартира 2 комнаты
89.2 – 137.3
134,554 – 207,111
Квартира 3 комнаты
113.2
170,757
Агентство
Century 21 Eon
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Показать все Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Влёра, Албания
от
$183,209
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Irea Property очень рада предложить эту красивую квартиру с виандой, расположенную всего в нескольких метрах от пляжа в лучшем районе города.Апартамент расположен на 4-м этаже новой резиденции в районе, который предлагает отличные удобства для семьи, от спортивных сооружений до детских игров…
Агентство
IREA PROPERTY LTD
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
от
$1,680
Количество этажей 10
🌊🏡 Продается в старом пентхаусе, ВЛОРА💶 Цена: 1500 евро/м2 (Обмен автомобиля также принимается)📐 Площадь: 260 м2📍 Расположение: улица Сазани, Влора📜 В процессе ипотеки.❗❗❗ Площадь в настоящее время организована в 4 квартиры с типологией 1+1, но предлагает полную гибкость и может быть легко п…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Албании
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
03.10.2025
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
24.09.2025
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
24.04.2025
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
23.02.2024
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
28.11.2023
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
02.08.2023
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
27.06.2023
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
23.05.2023
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
Показать все публикации