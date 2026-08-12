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Магазины в Албании

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Тирана
14
Центральная Албания
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Тирана
14
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16 объектов найдено
Магазин 100 м² в Тирана, Албания
Магазин 100 м²
Тирана, Албания
Площадь 100 м²
Коммерческая среда продается на площади 100 м2 в одном из самых частых районов Тиранны.Окруж…
$823,558
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Магазин 72 м² в Тирана, Албания
Магазин 72 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 9
For sale, Business premises, Ferit Xhajko Street, Tirana. The clinic is newly invested with …
$180,530
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Магазин 293 м² в Тирана, Албания
Магазин 293 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 293 м²
Этаж 1/5
We are selling a shop on the 0th floor in Tufina, opposite Profarma, Teki Selenica Street. …
$267,883
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TekceTekce
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0 в Тирана, Албания
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0
Тирана, Албания
Площадь 94 м²
СЕРВИС АРЕА 06 | FLOOR 0📍 Улица Дритан Хоксха, Тирана🔹 Чистая площадь: 84,54 м2🔹 Общая площа…
Цена по запросу
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Магазин на продажу на главном бульваре Влёры, Албания в Влёра, Албания
Магазин на продажу на главном бульваре Влёры, Албания
Влёра, Албания
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение в городе Влёра, Албания. Идеально подходит для предпринимат…
$132,508
НДС
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Albania Property Group
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Магазин 130 м² в Тирана, Албания
Магазин 130 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Он предлагается для продажи бизнес-среды в одном из самых востребованных мест Тираны, недале…
$1,49 млн
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Магазин 121 м² в Тирана, Албания
Магазин 121 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 6
Shesim Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje siperfaqe p…
$262,059
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SERVICE PREMISES 01 | FLOOR 0 в Тирана, Албания
SERVICE PREMISES 01 | FLOOR 0
Тирана, Албания
Площадь 216 м²
СЕРВИС ПРЕМИССИЯ 01 | FLOOR 0📍 Улица Дритан Хоксха, Тирана🔹 Площадь нетто: 194,20 м2🔹 Общая …
Цена по запросу
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Магазин 50 м² в Тирана, Албания
Магазин 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 11
Магазин предлагается для продажи в одном из самых разыскиваемых районов Парижа недалеко от т…
$251,643
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Магазин 65 м² в Тирана, Албания
Магазин 65 м²
Тирана, Албания
Площадь 65 м²
Готовность к работе – полная и функциональная!Уникальная инвестиционная возможность в растущ…
$93,399
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NEXT REAL ESTATE
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Магазин 102 м² в Тирана, Албания
Магазин 102 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Shop for sale on Myslym Shyri street corner. The space covers an area of 102 square meters a…
$757,060
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Investment Realty Group
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SERVICE PREMISES 09 | FLOOR 1 в Тирана, Албания
SERVICE PREMISES 09 | FLOOR 1
Тирана, Албания
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
СЕРВИС-ПРЕМИСЫ 09 | FLOOR 1📍 Улица Дритан Хоксха, Тирана🔹 Площадь нетто: 59,48 м2🔹 Общая пло…
Цена по запросу
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Магазин 126 м² в Тирана, Албания
Магазин 126 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1/10
Commercial premises for sale (shop) behind Region No. 4, on Aleksandër Moisiu Street. The s…
$483,517
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Магазин 45 м² в Тирана, Албания
Магазин 45 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Commercial space for sale in one of the most elite and busiest areas of Tirana – Vaso Pasha …
$580,605
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Магазин 69 м² в Тирана, Албания
Магазин 69 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 9
A modern commercial unit is offered for sale, strategically positioned on a corner with visi…
$326,118
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Investment Realty Group
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AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP в Община Шкодер, Албания
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP
Община Шкодер, Албания
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивность группы B99Эксклюзивная бизнес-среда, расположенная в самом центре города, пре…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Албании

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