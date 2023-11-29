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Отели в Албании

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3 объекта найдено
Отель с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Отель с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 428 м²
Количество этажей 2
Мини отель расположен в  туристическом районе Пляж. Рядом кафе, рестораны, магазины, вся тур…
€320,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Отель 50 комнат с Онлайн-показ в Borsh, Албания
Отель 50 комнат с Онлайн-показ
Borsh, Албания
Комнаты 50
Площадь 5 000 м²
Продается отель в Албании. Qeparo. Действующий бизнес на 53 номера, собственная территория. …
Цена по запросу
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Отель 15 комнат с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Дуррес, Албания
Отель 15 комнат с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Дуррес, Албания
Комнаты 15
Площадь 700 м²
Продается отель на первой береговой линии, Plazh, Дуррес. Отель состоит из 15 номеров, кажд…
€2,00 млн
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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