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Отели в Албании

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47 объектов найдено
Отель 404 м² в Gjashte, Албания
Отель 404 м²
Gjashte, Албания
Площадь 404 м²
Количество этажей 3
Отель Ostria был основан как семейный бизнес. Он состоит из 8 гостиничных номеров, меблирова…
$1,10 млн
НДС
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Лучшая инвестиция в бизнес в Албании - отель на продажу в центре Влёры, недалеко от пляжа и Лунгомаре в Влёра, Албания
Лучшая инвестиция в бизнес в Албании - отель на продажу в центре Влёры, недалеко от пляжа и Лунгомаре
Влёра, Албания
Площадь 772 м²
Количество этажей 5
Роскошный отель на продажу в Влёре, Албания. — Отличная инвестиция с высокой прибылью, рядом…
$2,35 млн
НДС
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Albania Property Group
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Отель 1 563 м² в Golem, Албания
Отель 1 563 м²
Golem, Албания
Число комнат 33
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 34
Площадь 1 563 м²
Количество этажей 4
Отель имеет общую площадь 1690 м2, из которых 350 м2 являются строительными площадками. Он о…
$2,31 млн
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AFS Real Estate Management
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TekceTekce
Отель 1 193 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 193 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 31
Количество спален 31
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 193 м²
Количество этажей 5
Отель расположен недалеко от главной дороги, в гору, а не у моря, в районе пляжа Дуррес неда…
$1,51 млн
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AFS Real Estate Management
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Отель 280 м² в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Отель 280 м²
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Предлагается к продаже полностью реконструированный отель, готовый к операции, с такими хара…
$1,49 млн
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Investment Realty Group
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Отель 450 м² в Gjashte, Албания
Отель 450 м²
Gjashte, Албания
Площадь 450 м²
Этаж 2/3
Улица Скандербег, всего в 80 метрах, когда ворона летит с моряПлощадь: 450м2Площадь Веранды:…
$1,77 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Отель 1 240 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 240 м²
Дуррес, Албания
Площадь 1 240 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ОТЕЛЬ В РАКУ КАВАЯ Продается отель в очень выгодном месте в туристическом район…
$1,08 млн
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REMIX REAL ESTATE
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Отель 300 м² в Влёра, Албания
Отель 300 м²
Влёра, Албания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Этаж 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75 млн
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Investment Realty Group
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Отель 709 м² в Дуррес, Албания
Отель 709 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 26
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 709 м²
Этаж -1/10
Отель расположен в районе пляжа Дуррес, часть комплекса с регулярным управлением и озеленени…
$1,54 млн
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AFS Real Estate Management
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Отель 1 264 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 264 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 264 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный отель с 1 подземным этажом на берегу Адриатического моря, 18 номеров, вс…
$1,48 млн
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CACTUS | Real Estate
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Отель 1 000 м² в Албания
Отель 1 000 м²
Албания
Число комнат 23
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 22
Площадь 1 000 м²
Этаж 6/6
Здание расположено на краю главной улицы Паварезия в районе пляжа Дуррес, рядом с отелем Pal…
$1,42 млн
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AFS Real Estate Management
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Отель 1 400 м² в Golem, Албания
Отель 1 400 м²
Golem, Албания
Число комнат 40
Количество спален 40
Кол-во ванных комнат 40
Площадь 1 400 м²
Этаж 6/6
Hotel for sale in Sarande with an area of 1,400 m2 There are 40 rooms in total It is in wor…
$5,82 млн
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Investment Realty Group
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𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔. в Влёра, Албания
𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔.
Влёра, Албания
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Отель на продажу.📍 Линия фронта на набережной.🌊 Вид на море.⛱️ Всего в 50 метрах от берегово…
Цена по запросу
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Investment Realty Group
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HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW! в Влёра, Албания
HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW!
Влёра, Албания
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Функциональный отель на продажу в одном из самых предпочтительных районов Влоры «Uji i Ftoht…
$1,58 млн
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Century 21 Marina
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Отель 888 м² в Влёра, Албания
Отель 888 м²
Влёра, Албания
Площадь 888 м²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42 млн
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Отель 666 м² в Саранда, Албания
Отель 666 м²
Саранда, Албания
Площадь 666 м²
Количество этажей 4
Отель на продажу в одном из самых популярных мест Саранды, расположенном на набережной и в с…
$3,45 млн
НДС
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HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! в Radhime, Албания
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Албания
Площадь 2 470 м²
Количество этажей 4
Продается: 4-этажный отель с удобной террасой, 1 цокольный этаж, бассейн, игровая площадка и…
$5,16 млн
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Century 21 Marina
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Отель 487 м² в Дуррес, Албания
Отель 487 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 487 м²
Этаж 6/6
Апарт-отели расположены в районе Шкемби Каваджи в Дурресе. Есть 10 однокомнатных апартаменто…
$1,32 млн
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AFS Real Estate Management
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Отель 363 м² в Дуррес, Албания
Отель 363 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 27
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 363 м²
Продается: Пятиэтажный отель, расположенный на пляже Илирия, Дуррес. Роскошный отель, полнос…
$1,51 млн
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Future Home Invest
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Отель 856 м² в Дуррес, Албания
Отель 856 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Площадь 856 м²
Количество этажей 3
Продаётся отель с рестораном в районе Plepa города Дуррес. 2 линия от моря. В отеле 20 номер…
$1,74 млн
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CACTUS | Real Estate
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HOTEL FOR SALE IN VLORE! в Влёра, Албания
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Влёра, Албания
Площадь 602 м²
Количество этажей 4
Отель расположен в районе с высоким пешеходным движением, очень близко к бульвару Влоре-Скел…
$1,76 млн
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Century 21 Marina
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Отель в Влёра, Албания
Отель
Влёра, Албания
Отель на продажу в холодной воде, с прекрасным видом на море. Отель имеет 1 этаж, где оборуд…
$1,92 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Отель 600 м² в Дуррес, Албания
Отель 600 м²
Дуррес, Албания
Площадь 600 м²
Отель и земельный участок расположены в районе Спиталлес на главной дороге, в районе, которы…
$576,075
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AFS Real Estate Management
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Идеальная инвестиция в бизнес в Албании - отель на продажу в Саранде, недалеко от пляжа в Gjashte, Албания
Идеальная инвестиция в бизнес в Албании - отель на продажу в Саранде, недалеко от пляжа
Gjashte, Албания
Площадь 524 м²
Количество этажей 4
Отель на продажу в Саранде, регион Влёра, на юге Албании. Это редкая возможность приобрести …
$1,09 млн
НДС
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Albania Property Group
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA в Влёра, Албания
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Влёра, Албания
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
🔑🏨 3-этажный отель для продажи в Сентрале, штат Влора💰 Продажа: 2 500 000 евро📌 Актуальные д…
$2,88 млн
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DES Real Estate
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Отель 1 198 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 198 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 25
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 198 м²
Этаж 5/5
Апарт-отель расположен на берегу моря в районе Kavaja Rock в Дурресе. Недвижимость имеет 600…
$6,92 млн
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AFS Real Estate Management
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Отель 436 м² в Дуррес, Албания
Отель 436 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 15
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 436 м²
Бутик-отель на продажу в одном из самых посещаемых районов побережья Дурреса, в зоне пляжа.•…
$1,37 млн
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Future Home Invest
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Отель 2 193 м² в Дуррес, Албания
Отель 2 193 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 24
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 193 м²
Количество этажей 5
Продаётся отель в районе Plazh. Расположен в 250 метрах от пляжа, имеет 5 этажей с лифтом. П…
$2,30 млн
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CACTUS | Real Estate
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Отель 1 750 м² в Golem, Албания
Отель 1 750 м²
Golem, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 5
Продаётся гостиница в рекреационном районе Черрет. Расположена в 900 метрах от пляжа, имеет …
$1,37 млн
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Отель 409 м² в Дуррес, Албания
Отель 409 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена недалеко от главной дороги, на противоположной стороне моря всего в нескол…
$460,860
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AFS Real Estate Management
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