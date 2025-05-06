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Долгосрочная аренда студий в Албании

Влёра
7
Южная Албания
7
Центральная Албания
3
Bashkia Kavaje
3
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10 объектов найдено
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка/Гараж (уточните) в Golem, Албания
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка/Гараж (уточните)
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Ищете идеальное жилье на короткий отпуск, комфортное длительное проживание или удобный вариа…
$764
в месяц
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Century 21 Eon
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
✅ Цена: 250 евро/месяц✅ Расположение: рядом с театром Петро Марко, Влоре✅ Площадь поверхност…
$285
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 250 евро/месяц✅ Место проведения: Рыбная фабрика, VloreТерритория, в которой располо…
$285
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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English
Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 250 евро/месяц✅ Место проведения: Рыбная фабрика, VloreТерритория, в которой располо…
$285
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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English
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка в Golem, Албания
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Ищете идеальное жилье на короткий отпуск, комфортное длительное проживание или удобный вариа…
$736
в месяц
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Century 21 Eon
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
✅ Цена: 400 евро /месяц ✅ Местоположение: Lungomare, Vlore ✅ Поверхность: 40m2 ✅ арендова…
$415
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4
✅ Стоимость: 250 евро/месяц✅ Расположение: Old Beach, Vlore✅ В аренду до 15-20 июняТерритори…
$274
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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Ваш идеальный отдых начинается здесь: уютная студия у самого моря! в Golem, Албания
Ваш идеальный отдых начинается здесь: уютная студия у самого моря!
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду стильную и комфортабельную студию, расположенную всего в нескольких шага…
$736
в месяц
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Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Стоимость: 300 евро/месяц✅ Расположение: Old Beach, Vlore✅ За аренду до конца маяРайон, в …
$312
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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English
Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
✅ Цена: 200 евро/месяц✅ Расположение: Lungomare, Vlora✅ За аренду только до конца маяТеррито…
$208
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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