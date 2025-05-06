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Склады в Албании

Центральная Албания
3
Тирана
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5 объектов найдено
Склад 50 м² в Влёра, Албания
Склад 50 м²
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Гараж для продажи в Трансбалканике, на заправочной станции Vola, в общей стоимости 40 000 ев…
$41,540
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Склад 15 м² в Влёра, Албания
Склад 15 м²
Влёра, Албания
Площадь 15 м²
Продается парковочное место площадью 15 м2, расположенное в очень востребованном районе рядо…
$20,379
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Склад 17 м² в Kashar, Албания
Склад 17 м²
Kashar, Албания
Площадь 17 м²
Этаж -2
Парковочное место для продажи площадью 30,56 м2, на -2-м этаже, расположено в очень востребо…
$15,936
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Склад 19 м² в Kashar, Албания
Склад 19 м²
Kashar, Албания
Площадь 19 м²
Этаж -1
Парковочное место для продажи площадью 32,56 м2, на -1-м этаже, расположено в очень востребо…
$17,074
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Склад 28 м² в Kashar, Албания
Склад 28 м²
Kashar, Албания
Площадь 28 м²
Этаж -2
Продается парковочное место площадью 28,38 м2, на -2-м этаже, расположенное в очень востребо…
$15,936
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