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Земельные участки в Албании

37 объектов найдено
Земельные участки в Дуррес, Албания
Земельные участки
Дуррес, Албания
Участок 800 м.кв в районе Мали Робит. До моря 200 метров. Имеет прямоугольную форму. Гото…
€200,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 5 100 м²
Земля для продажи с сертификатом. Земля имеет площадь 5 100 м2 (в справке) и заявлена ТРУАЛЛ…
€673,200
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 900 м²
Дт 29.03.2021                                                                               …
€79,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 800 м²
Земля + старое здание в деревне rradhime. Земля имеет фантастический вид на море и расположе…
€173,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 5 000 м²
Дт 29.03.2021                                                                               …
€1
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 10 000 м²
Земельные участки /продаются на входе в Трагхас (1 км от Орикуми и побережья). Земля имеет п…
€200,000
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Земельные участки в Armen, Албания
Земельные участки
Armen, Албания
Площадь 10 400 м²
Земля в армени площадью 10 400 м2. Известно около 400 оливок, посаженных тремя сортами (fran…
€104,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 230 000 м²
Общая площадь земли 230 000 квадратных метров 80 евро за м2. Сюжет можно разделить на нескол…
€100,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 1 000 м²
Расположенная рядом с деревней Бистров, эта земля в основном для аренды на 10/20/30 лет или …
€80
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Земельные участки в Химара, Албания
Земельные участки
Химара, Албания
Площадь 757 677 м²
Участок находится в районе "Химара" (Рай в Албании) v. "Чепаро".  Рядом с участком постоянно…
€26,52 млн
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 1 000 м²
Земля расположена на 2 линии. Напротив, частный яхтенный порт и бесплатные пляжи.  Только 10…
€150,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 2 200 м²
Мини-отель, большая парковка, теперь 2 этажа -14 номеров + возможность построить еще один по…
€1,000,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 5 000 м²
Земля со зданиями около 5000 м2. Иметь все документы, может быть гостиница или частный дом  
€750,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 4 400 м²
Земля со старыми зданиями Сертифицировано всего 4.400 м2   
€396,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 1 400 м²
Участок/земля находится на набережной "Лунго Маре" на 3 линии.  На данный момент на участке …
€700,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 1 600 м²
Земля общей площадью более 1500 м2. Панорамный вид на город и море. Идеально подходит для ст…
€215,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 6 760 м²
***Земля на продажу! Идеальный вид на море в Радхимэ! Участок земли Общая сертифицированная …
€743,600
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Земельные участки в Химара, Албания
Земельные участки
Химара, Албания
Продается земельный участок 10 000 м2, со свидетельствами о собственности. С видом на море. …
€1,60 млн
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CACTUS | Real Estate
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Продается земельный участок в Орикуме площадью 15699 метров, расстояние от моря 150 метров, …
€1,65 млн
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CACTUS | Real Estate
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Земельные участки в Qeparo i Siperm, Албания
Земельные участки
Qeparo i Siperm, Албания
Продается 10 000 метров земли на берегу моря в Чепаро Влера, с документами, цена 1 900 000 е…
€1,90 млн
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Земельные участки в Qerret, Албания
Земельные участки
Qerret, Албания
Продается 6500 м.кв земли с разрешением на строительство 5 зданий.
€310,000
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CACTUS | Real Estate
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 800 м²
Земельный участок для продажи с удивительным видом на море и город в Канине, всего в 10 мину…
€47,000
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Земельные участки в Берат, Албания
Земельные участки
Берат, Албания
Предлагаем вам купить земельный участок в Албании, неподалеку от города Берат. Площадь участ…
€100,000
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CACTUS | Real Estate
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Земельные участки в Ceprat, Албания
Земельные участки
Ceprat, Албания
Площадь 900 000 м²
Продается 7 земельных участков общей площадью 900 000 м2. Идеально подходит для агротуризма …
€99,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 800 м²
Земля для продажи в районе холодной воды. Он имеет площадь 800 м2 (, подходящую для строител…
€200,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 2 596 м²
Земля на продажу в Канине. Он расположен первым возле дороги   и имеет панорамный вид на вес…
€200,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 2 000 м²
Хорошая инвестиционная возможность - земля 2000м2 для продажи у входа в Трагхас, с 360-граду…
€127,000
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 440 м²
Здание 62м2 + земля 378 м2 расположена на холме Орикум с фантастическим видом на море и горы…
€69,997
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 15 000 м²
Продается земельный участок у въезда в город Влера. Земля имеет площадь 15000 м2 и подходит …
€2,40 млн
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Земельные участки в Orikum, Албания
Земельные участки
Orikum, Албания
Площадь 10 000 м²
For sale two plots of land in the village of Trajas. Near the town of Orikum. The total area…
€100,000
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