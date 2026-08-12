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Земля в Албании

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335 объектов найдено
Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 7 920 м²
$323,139
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 500 м²
$184,651
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 6 700 м²
$288,517
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 6 442 м²
$46
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 6 000 м²
$242,355
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 500 м²
$80,785
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 1 570 м²
$75,015
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 1 000 м²
$9,23 млн
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 1 665 м²
$167
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 2 400 м²
$166
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 16 000 м²
$1,48 млн
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 2 950 м²
Участок расположен в районе Кодер Арападж и очень близко к главной дороге. Он имеет 2950 м2,…
$289,027
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AFS Real Estate Management
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 20 002 м²
$323
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 1 200 м²
Земля расположена в районе Шкозе, всего в 250 метрах от главной дороги, моста Дайлан, парник…
$149,750
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AFS Real Estate Management
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Участок земли в Golem, Албания
Участок земли
Golem, Албания
Площадь 2 000 м²
$5,77 млн
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 5 000 м²
Земля расположена в районе Xhafzotaj, Дуррес около главной дороги в Айбе. Он имеет 5080 м2 н…
$173,110
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AFS Real Estate Management
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Участок земли в Nikel, Албания
Участок земли
Nikel, Албания
Площадь 2 260 м²
Земля для продажи: Ринас Отличные инвестиционные возможности рядом с международным аэропорто…
$288,938
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Investment Realty Group
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Участок земли в Кавая, Албания
Участок земли
Кавая, Албания
Площадь 410 м²
$28,852
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 12 328 м²
$256
НДС
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 580 м²
Недвижимость расположена в районе Арападж и очень близко к главной дороге. Он имеет 580 м2 н…
$74,890
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AFS Real Estate Management
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 1 500 м²
Земля расположена позади турецкого колледжа в Шкозе. Он имеет 1500 м2 в соответствии с свиде…
$155,540
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AFS Real Estate Management
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Участок земли в Kolonje, Албания
Участок земли
Kolonje, Албания
Площадь 40 000 м²
На продажу предлагается уникальный земельный участок площадью 40 000 м2, расположенный недал…
$2,84 млн
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AFS Real Estate Management
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 5 800 м²
С него открывается прекрасный вид на море в Shkemb te Kavajes. Недвижимость имеет сертифицир…
$575,601
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AFS Real Estate Management
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Участок земли в Radhime, Албания
Участок земли
Radhime, Албания
Продается прибрежный земельный участок в Радхиме, Влёра, Албания. Расположен в престижном ра…
$226,042
НДС
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Albania Property Group
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Участок земли в Кавая, Албания
Участок земли
Кавая, Албания
Площадь 2 000 м²
Земля расположена на стороне шоссе Кавае-Рогожине, недалеко от эстакады Спилль. Он имеет 200…
$117,278
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AFS Real Estate Management
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 90 м²
Земля расположена на первой линии с морем в прибрежной зоне пляжа Дуррес. Недвижимость имеет…
$351,820
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AFS Real Estate Management
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Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес, Албания
Площадь 11 000 м²
Земля расположена в Спиталле и имеет хороший доступ к дороге. Общая площадь земли составляет…
$388,534
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AFS Real Estate Management
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Участок земли в Petrele, Албания
Участок земли
Petrele, Албания
Площадь 3 000 м²
For sale, Land, Mullet, Tirana. Land information: • Area 3000 m2. • Direct access to the roa…
$442,589
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Investment Realty Group
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Участок земли в Влёра, Албания
Участок земли
Влёра, Албания
Площадь 50 000 м²
Продается промышленная земля площадью 50 000 м2, расположенная у въезда в город Влоре, одну …
$8,07 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Участок земли в Ishem, Албания
Участок земли
Ishem, Албания
Площадь 11 208 м²
Земля для продажи на мысе Родон.Земля имеет площадь 11208 м2.Он расположен в стратегическом …
$906,848
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