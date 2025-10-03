Жилой комплекс TURQUOISE MARINA

Бирюзовая пристань является исключительным жилым комплексом на набережной и пристанью для яхт, переопределяя роскошную прибрежную жизнь вдоль Адриатического моря в Хамаллае, Дуррес. Стратегически расположенный на одной из самых нетронутых и быстро развивающихся береговых линий Албании, этот знаковый проект предлагает редкую возможность владеть недвижимостью в полностью интегрированном месте назначения пристани для яхт.

Резиденции в Turquoise Marina спроектированы с современной архитектурой и изысканной эстетикой, с открытыми планировками, щедрыми террасами и окнами от пола до потолка, которые захватывают захватывающий вид на море и естественный свет в течение дня. Каждый дом тщательно спланирован, чтобы обеспечить комфорт, конфиденциальность и бесшовный образ жизни в помещении.

В основе развития лежит современная пристань для яхт, создающая уникальную среду, где роскошные резиденции, яхтенная культура и отдых легко сочетаются. Яркая приморская набережная с кураторскими ресторанами, кафе и местами образа жизни улучшает повседневную жизнь и повышает общую ценность места назначения.

Жители получают выгоду от премиальных удобств и услуг, включая ландшафтные зеленые зоны, зоны частного доступа, подземную парковку, безопасность 24/7 и профессиональное управление недвижимостью, что делает бирюзовую пристань идеальной как в качестве основного места жительства, так и в качестве высокопроизводительных инвестиций в аренду жилья для отдыха.

С инвестиционной точки зрения, бирюзовая пристань выделяется как одна из самых перспективных возможностей для недвижимости на Адриатическом побережье Албании, что обусловлено растущим спросом на пристани для яхт, ограниченным предложением на побережье и стратегическим расположением вблизи Дурреса и международного аэропорта Тираны.

Бирюзовая пристань — это не просто дом, это образ жизни и безопасные инвестиции на море.