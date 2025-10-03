  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Дуррес
  4. Жилой комплекс TURQUOISE MARINA

Жилой комплекс TURQUOISE MARINA

Дуррес, Албания
от
$208,942
от
$2,597/м²
BTC
2.4853266
ETH
130.2665922
USDT
206 577.9750753
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 33280
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Северная Албания
  • Район
    Дуррес (область)
  • Город
    Дуррес

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Бирюзовая пристань является исключительным жилым комплексом на набережной и пристанью для яхт, переопределяя роскошную прибрежную жизнь вдоль Адриатического моря в Хамаллае, Дуррес. Стратегически расположенный на одной из самых нетронутых и быстро развивающихся береговых линий Албании, этот знаковый проект предлагает редкую возможность владеть недвижимостью в полностью интегрированном месте назначения пристани для яхт.

Резиденции в Turquoise Marina спроектированы с современной архитектурой и изысканной эстетикой, с открытыми планировками, щедрыми террасами и окнами от пола до потолка, которые захватывают захватывающий вид на море и естественный свет в течение дня. Каждый дом тщательно спланирован, чтобы обеспечить комфорт, конфиденциальность и бесшовный образ жизни в помещении.

В основе развития лежит современная пристань для яхт, создающая уникальную среду, где роскошные резиденции, яхтенная культура и отдых легко сочетаются. Яркая приморская набережная с кураторскими ресторанами, кафе и местами образа жизни улучшает повседневную жизнь и повышает общую ценность места назначения.

Жители получают выгоду от премиальных удобств и услуг, включая ландшафтные зеленые зоны, зоны частного доступа, подземную парковку, безопасность 24/7 и профессиональное управление недвижимостью, что делает бирюзовую пристань идеальной как в качестве основного места жительства, так и в качестве высокопроизводительных инвестиций в аренду жилья для отдыха.

С инвестиционной точки зрения, бирюзовая пристань выделяется как одна из самых перспективных возможностей для недвижимости на Адриатическом побережье Албании, что обусловлено растущим спросом на пристани для яхт, ограниченным предложением на побережье и стратегическим расположением вблизи Дурреса и международного аэропорта Тираны.

Бирюзовая пристань — это не просто дом, это образ жизни и безопасные инвестиции на море.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 70.0
Цена за м², USD 2,985
Цена квартиры, USD 208,942
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 71.0
Цена за м², USD 3,824
Цена квартиры, USD 271,507
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 121.0 – 294.0
Цена за м², USD 2,868 – 3,212
Цена квартиры, USD 347,057 – 944,372

Местонахождение на карте

Дуррес, Албания
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
