  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Долгосрочная аренда
  4. Конференц-зал

Долгосрочная аренда конференц-залов в Албании

Тирана
3
Центральная Албания
4
Тирана
4
4 объекта найдено
Конференц-зал 65 м² в Тирана, Албания
Конференц-зал 65 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Premises on Myslym Shyri Street for rent! For more information, contact us!
$1,750
в месяц
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Конференц-зал 100 м² в Kashar, Албания
Конференц-зал 100 м²
Kashar, Албания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Space for Rent on the secondary road of the Tirana-Durres Highway, opposite QTU. The space i…
$2,099
в месяц
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Конференц-зал 2 054 м² в Тирана, Албания
Конференц-зал 2 054 м²
Тирана, Албания
Число комнат 21
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 2 054 м²
Количество этажей 5
Многофункциональная квартира в аренду на бывшей последней станции Новой Тираны.Здание имеет …
$18,662
в месяц
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
$18,635
