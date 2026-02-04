  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана (область)
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Тиране (области)

Тирана
4
Bashkia Kavaje
7
Тирана
4
Bashkia Rrogozhine
1
Резиденция Vizion 2
Golem, Албания
от
$52,441
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 6
Vizion 2 Residence — современные апартаменты у моря в Golem, Durres Vizion 2 — вторая фаза масштабного жилого комплекса от надёжного застройщика VIZION PROPERTY sh.p.k, расположенная в районе Golem Mali i Robit, всего в 300 метрах от моря. Проект ориентирован на покупателей, которые ищут …
Агентство
Century 21 Eon
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Golem, Албания
от
$1,396
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 59–74 м²
10 объектов недвижимости 10
Многофункциональная резиденция с 18-летним жильем, 2 отелями и 1 бассейном всего в 450 метрах от Адриатического моря делает этот проект очень востребованным для инвестиций. Он имеет различные типы, включая студии, 1+1, 2+1, 3+1 квартиры, а также виллы
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0 – 68.0
98,947 – 114,601
Квартира 2 комнаты
74.0
135,252
Дуплекс
59.0
99,390
Агентство
Investment Realty Group
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Жилой комплекс Orange privè residence
Жилой комплекс Orange privè residence
Kryevidh, Албания
от
$361,573
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 517 м²
1 объект недвижимости 1
Эксклюзивная вилла на продажу в «Orange Privè Rezidence» в самом сердце Спилля, в 600 м от моря 📍 Всего в 600 метрах от моря в районе, известном как Оранжевая улица, мы предлагаем вам частную резиденцию с 6 виллами, расположенными посреди природы и зелени в окружении оливковых деревьев, живо…
Агентство
Iguana Imobiliare
TekceTekce
Резиденция Tiktaalik
Golem, Албания
от
$86,638
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 13
Площадь 50–240 м²
62 объекта недвижимости 62
TIKTAALIK RESIDENCE (Qerret, Дуррес) Жилой комплекс бизнес-класса в 150 метрах от моря Tiktaalik Residence — современная резиденция в самом перспективном районе побережья Qerret. Проект создан итальянским архитектором и воплощён надежной строительной компанией ERGI, участвовавшей в гос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.8 – 80.7
88,254 – 143,015
Квартира 2 комнаты
106.8 – 239.6
182,540 – 329,004
Студия
57.3
88,006
Агентство
Century 21 Eon
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower»
Тирана, Албания
Цена по запросу
Количество этажей 25
Жилой, сервисный и гостиничный комплекс «Glow Tower», состоящий из 25 этажей над и 6 подземных этажей
Агентство
Lux Albania Home
Агентство
Lux Albania Home
Языки общения
English, Русский, Italiano
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Тирана, Албания
от
$382,065
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Агентство
Investment Realty Group
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Тирана, Албания
от
$292,787
Количество этажей 38
Агентство
Lux Albania Home
Агентство
Lux Albania Home
Языки общения
English, Русский, Italiano
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Hestia
Golem, Албания
от
$48,945
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Hestia Residence — Голем, Дуррес 📍 Расстояние до моря — около 400 метров Hestia Residence — современный жилой комплекс от надёжного застройщика, расположенный в одном из самых динамично развивающихся районов Голема. Все разрешения на строительство получены, налоги оплачены. Разрешение н…
Агентство
Century 21 Eon
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Албания
от
$84,358
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 54–137 м²
44 объекта недвижимости 44
DRAGOTI RESIDENCE — НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САМОМ СЕРДЦЕ ГОЛЕМА Dragoti Residence — современный жилой комплекс премиального уровня, расположенный в центральной части Голема, всего в 400 метрах от моря. Проект сочетаёт архитектурную эстетику, высокие стандарты строительства и функциональнос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.1 – 70.6
83,091 – 108,434
Квартира 2 комнаты
89.2 – 137.3
137,001 – 210,877
Квартира 3 комнаты
113.2
173,862
Агентство
Century 21 Eon
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Тирана, Албания
Цена по запросу
Количество этажей 50
KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Агентство
Lux Albania Home
Агентство
Lux Albania Home
Языки общения
English, Русский, Italiano
Telegram Написать в Telegram
Резиденция Palm Paradise
Golem, Албания
от
$1,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 47–85 м²
5 объектов недвижимости 5
Добро пожаловать в Palm Paradise, исключительный жилой комплекс, предназначенный для современной жизни. Расположенный в спокойной обстановке, наш комплекс предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. Просторное проживание: наши квартиры имеют открытую планировку с большими о…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.5 – 71.8
70,887 – 118,145
Квартира 2 комнаты
76.5 – 84.8
117,495 – 120,224
Агентство
Optimum Property
Агентство
Optimum Property
Языки общения
English, Español
Telegram Написать в Telegram
Резиденция Liburna
Golem, Албания
от
$1,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Агентство
Optimum Property
Агентство
Optimum Property
Языки общения
English, Español
Telegram Написать в Telegram
