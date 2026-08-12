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Многоуровневые квартиры в Албании

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Влёра
3
Центральная Албания
20
Дуррес
4
Bashkia Kavaje
20
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Многоуровневые квартиры Удалить
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29 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$63,612
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$63,612
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$58,927
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$54,254
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$56,650
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$63,446
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Гольеме — всего 300 м от моря 📍 Локация Комплекс расположен в курортн…
$52,137
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$67,511
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$58,544
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$64,894
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$61,718
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$62,610
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$67,511
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$59,045
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Големе — всего в 300 м от моря📍 РасположениеКомплекс расположен в курортн…
$46,567
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Dhermi, Албания
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Цена по запросу
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Lux Albania Home
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 4
Продаётся дуплекс 3+1 в центре Дурреса 💶 Цена: 330 000 € 📐 Общая площадь: 183 м² 📦 Жила…
$384,301
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$153,971
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Lux Albania Home
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Gryke lume, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Gryke lume, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Эксклюзивная продажа меблированного дуплекса 2+1+2 в районе Талес Предлагается к продаже …
$164,642
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Century 21 Oksford
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
🏖 Жилой комплекс в Гольеме — всего 300 м от моря 📍 Локация Комплекс находится в …
$52,694
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Влёра, Албания
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Влёра, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1
🏡🏖️ 3 1+1 APARTMENTS FOR SALE IN LUNGOMARE, NEAR HANNOVER, VLORA. 📍 AREA AND LOCATION Th…
$496,408
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DES Real Estate
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$88,829
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Lux Albania Home
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Kashar, Албания
Многоуровневые квартиры 1 комната
Kashar, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
ПРОДАЮТСЯ: Два современных лофт-апартамента – район Ardenes, Тирана Чистая площадь: 10…
$145,731
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Century 21 Oksford
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Golem, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 6
🏖️ Апартамент в резиденции Vizion Residence — Golem Ищете квартиру у моря для личного отд…
$64,159
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Продается дуплекс у моря в районе Shkëmbi i Kavajës (Шкемби и Кавайес), Durrës — всего 20 ме…
$191,677
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Century 21 Eon
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Двухэтажный дуплекс с прямым видом на море! Квартира 2+1 с новым современным ремонтом и мебе…
$283,959
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CACTUS | Real Estate
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Многоуровневые квартиры 7 комнат в Влёра, Албания
Многоуровневые квартиры 7 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Этаж 1
🔑🏡 2 ЛЮКСУРИЙНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЖНЕГО КЕФФЕ МОТТА В ТРАНСБАЛКАНИКЕ, ВЛОРА📍 Апарт…
$708,410
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DES Real Estate
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 7
Квартира 3+2 +4 санузла и терасса в центре Дурреса, район Marie Kaculini. Общая площадь 290 …
$383,208
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CACTUS | Real Estate
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Многоуровневые квартиры 13 комнат в Влёра, Албания
Многоуровневые квартиры 13 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 13
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 522 м²
Количество этажей 3
🔑 3-Story Building for SALE NEAR VLORA CITY CENTER - Идеальная инвестиционная возможность.🏘 …
$584,504
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DES Real Estate
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