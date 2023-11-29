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Многоуровневые квартиры в Албании

Многоуровневые квартиры В архив
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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
Площадь 116 м²
Этаж 6
Дуплекс в районе ГОЛЕМ города Дуррес. Новый дом с лифтом, квартира занимает 5 и 6 этажи. Общ…
€145,000
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CACTUS | Real Estate
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Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
Площадь 116 м²
Этаж 4
Дуплекс в районе ГОЛЕМ города Дуррес. Новый дом с лифтом, квартира занимает 3 и 4 этажи. Общ…
€145,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 5
Дуплекс: на первом этаже холл + 2+1+гардеробная, балкон, санузел, второй этаж  - каминный за…
€176,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

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