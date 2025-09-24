  1. Realting.com
  Албания
  Bashkia Kavaje
  Резиденция Tiktaalik

Резиденция Tiktaalik

Golem, Албания
от
$77,230
от
$1,508/м²
;
5
ID: 32979
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Центральная Албания
  • Район
    Тирана (область)
  • Город
    Bashkia Kavaje
  • Деревня
    Golem

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

О комплексе

TIKTAALIK RESIDENCE (Qerret, Дуррес)

Жилой комплекс бизнес-класса в 150 метрах от моря

Tiktaalik Residence — современная резиденция в самом перспективном районе побережья Qerret. Проект создан итальянским архитектором и воплощён надежной строительной компанией ERGI, участвовавшей в государственных объектах. Это новый уровень комфорта, архитектуры и безопасности у моря.

📍 Локация

  • район Qerret — Дуррес, Албания

  • до моря — 150 метров

  • окружение: отели, апартаменты, кафе, прогулочные зоны, инфраструктура для отдыха и жизни

🏗 О комплексе

  • 13 этажей

  • 1 жилой корпус (без коммерции)

  • закрытая территория и охрана

  • 2 уровня подземной парковки

  • современный дизайн фасадов в organic-стиле

  • архитектура и пространство вдохновлены природой и морской линией

🛋 Планировки и площади

В продаже:

  • студии — от 50 м²

  • апартаменты 1+1 — от 68 м²

  • апартаменты 2+1 — от 75 м²

Статус: этап котлована

Срок сдачи: конец 2028 года

🔧 Отделка и оснащение

Квартиры передаются с полной строительной готовностью:

  • плитка на полу и балконе

  • оборудованный санузел

  • унитаз, раковина, биде, бойлер

  • межкомнатные двери

  • бронированная входная дверь

  • двойные стеклопакеты

  • разводка под кондиционеры

  • выполнена электрика и гидравлика

💶 Цены и условия

  • от 1300 €/м²

  • апартаменты с видом на море от 1500 €/м²

  • рассрочка на 3 года

  • первый взнос — 30%

Для кого этот проект?

✔ для тех, кто мечтает о доме у моря
✔ для отдыха и сезонного проживания
✔ для иностранных покупателей и relocators
✔ для инвестиций и сдачи в аренду
✔ для спокойной жизни в закрытой резиденции

🌿 Почему TIKTAALIK выделяется

  • 150 метров до пляжа

  • архитектура от итальянского архитектора

  • высокий уровень строительства

  • закрытая территория и безопасность

  • подземная парковка

  • комфорт и дизайн на уровне европейских резиденций

📲 Онлайн и офлайн просмотры доступны

Возможна резервация онлайн для последующей покупки и подписания контракта у нотариуса

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 49.8
Цена за м², USD 1,740
Цена квартиры, USD 86,675

Местонахождение на карте

Golem, Албания
Еда и напитки
Досуг

