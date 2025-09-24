Резиденция Tiktaalik

TIKTAALIK RESIDENCE (Qerret, Дуррес)
Жилой комплекс бизнес-класса в 150 метрах от моря
Tiktaalik Residence — современная резиденция в самом перспективном районе побережья Qerret. Проект создан итальянским архитектором и воплощён надежной строительной компанией ERGI, участвовавшей в государственных объектах. Это новый уровень комфорта, архитектуры и безопасности у моря.
📍 Локация
район Qerret — Дуррес, Албания
до моря — 150 метров
окружение: отели, апартаменты, кафе, прогулочные зоны, инфраструктура для отдыха и жизни
🏗 О комплексе
13 этажей
1 жилой корпус (без коммерции)
закрытая территория и охрана
2 уровня подземной парковки
современный дизайн фасадов в organic-стиле
архитектура и пространство вдохновлены природой и морской линией
🛋 Планировки и площади
В продаже:
студии — от 50 м²
апартаменты 1+1 — от 68 м²
апартаменты 2+1 — от 75 м²
Статус: этап котлована
Срок сдачи: конец 2028 года
🔧 Отделка и оснащение
Квартиры передаются с полной строительной готовностью:
плитка на полу и балконе
оборудованный санузел
унитаз, раковина, биде, бойлер
межкомнатные двери
бронированная входная дверь
двойные стеклопакеты
разводка под кондиционеры
выполнена электрика и гидравлика
💶 Цены и условия
от 1300 €/м²
апартаменты с видом на море от 1500 €/м²
рассрочка на 3 года
первый взнос — 30%
Для кого этот проект?
✔ для тех, кто мечтает о доме у моря
✔ для отдыха и сезонного проживания
✔ для иностранных покупателей и relocators
✔ для инвестиций и сдачи в аренду
✔ для спокойной жизни в закрытой резиденции
🌿 Почему TIKTAALIK выделяется
150 метров до пляжа
архитектура от итальянского архитектора
высокий уровень строительства
закрытая территория и безопасность
подземная парковка
комфорт и дизайн на уровне европейских резиденций
📲 Онлайн и офлайн просмотры доступны
Возможна резервация онлайн для последующей покупки и подписания контракта у нотариуса