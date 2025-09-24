Резиденция Tiktaalik

TIKTAALIK RESIDENCE (Qerret, Дуррес)

Жилой комплекс бизнес-класса в 150 метрах от моря

Tiktaalik Residence — современная резиденция в самом перспективном районе побережья Qerret. Проект создан итальянским архитектором и воплощён надежной строительной компанией ERGI, участвовавшей в государственных объектах. Это новый уровень комфорта, архитектуры и безопасности у моря.

📍 Локация

район Qerret — Дуррес, Албания

до моря — 150 метров

окружение: отели, апартаменты, кафе, прогулочные зоны, инфраструктура для отдыха и жизни

🏗 О комплексе

13 этажей

1 жилой корпус (без коммерции)

закрытая территория и охрана

2 уровня подземной парковки

современный дизайн фасадов в organic-стиле

архитектура и пространство вдохновлены природой и морской линией

🛋 Планировки и площади

В продаже:

студии — от 50 м²

апартаменты 1+1 — от 68 м²

апартаменты 2+1 — от 75 м²

Статус: этап котлована

Срок сдачи: конец 2028 года

🔧 Отделка и оснащение

Квартиры передаются с полной строительной готовностью:

плитка на полу и балконе

оборудованный санузел

унитаз, раковина, биде, бойлер

межкомнатные двери

бронированная входная дверь

двойные стеклопакеты

разводка под кондиционеры

выполнена электрика и гидравлика

💶 Цены и условия

от 1300 €/м²

апартаменты с видом на море от 1500 €/м²

рассрочка на 3 года

первый взнос — 30%

Для кого этот проект?

✔ для тех, кто мечтает о доме у моря

✔ для отдыха и сезонного проживания

✔ для иностранных покупателей и relocators

✔ для инвестиций и сдачи в аренду

✔ для спокойной жизни в закрытой резиденции

🌿 Почему TIKTAALIK выделяется

150 метров до пляжа

архитектура от итальянского архитектора

высокий уровень строительства

закрытая территория и безопасность

подземная парковка

комфорт и дизайн на уровне европейских резиденций

📲 Онлайн и офлайн просмотры доступны

Возможна резервация онлайн для последующей покупки и подписания контракта у нотариуса