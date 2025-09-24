  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Kavaje
  4. Квартира в новостройке Hestia

Golem, Албания
от
$48,945
;
6
ID: 33090
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Центральная Албания
  • Район
    Тирана (область)
  • Город
    Bashkia Kavaje
  • Деревня
    Golem

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Hestia Residence — Голем, Дуррес
📍 Расстояние до моря — около 400 метров

Hestia Residence — современный жилой комплекс от надёжного застройщика, расположенный в одном из самых динамично развивающихся районов Голема.
Все разрешения на строительство получены, налоги оплачены. Разрешение на строительство действительно до февраля 2028 года.
Планируемый срок строительства — 2 года.

Цены:

  • 0 этаж — дуплексы (многоуровневые квартиры): 950 €/м²

  • 1–3 этажи1050 €/м²

  • 4 этаж — дуплексы: 1200 €/м²

Примеры квартир:

  • Студии до 40 м² — 42 000 €, 45 000 €, 47 000 € (фиксированная цена)

  • 1+1 — 66.3 м² → 69 615 €

  • 2+1 — 85.9 м² → 90 195 €

Условия оплаты:

Первоначальный взнос — 40%, далее оплата в рассрочку каждые 6 месяцев в течение 2 лет.

Примеры:

  • Студия 45 000 € → первый взнос 18 000 €

  • Квартира 1+1 → первый взнос 27 846 €

  • Квартира 2+1 → первый взнос 36 078 €

Что входит от застройщика:

Квартиры передаются полностью готовыми к меблировке (без мебели), со всеми выполненными внутренними работами и коммуникациями:

  • напольная плитка (на выбор покупателя)

  • оштукатуренные и окрашенные стены

  • электрика и розетки по плану

  • выводы под кухню

  • выводы под кондиционер

  • полностью оборудованный санузел (унитаз, раковина, душ без кабины, бойлер, плитка на полу и стенах, вытяжка при отсутствии окна, выводы под стиральную машину)

  • межкомнатные двери

  • бронированная входная дверь

  • двойные стеклопакеты на окнах и балконной двери

В комплексе предусмотрена подземная парковка, стоимость парковочного места — 15 000 €.

Документы и оформление:

При подписании контракта резервации с застройщиком планировка квартиры вносится в Кадастровый реестр на имя покупателя.
После завершения строительства остаётся только подписать финальный нотариальный контракт для получения сертификата собственности.

Для иностранных покупателей:

Иностранные граждане без ВНЖ могут свободно приобретать строящуюся недвижимость в Албании.
Дополнительные документы не требуются — достаточно паспорта и ID-номера (NID).

Инфраструктура:

Район активно развивается. В пешей доступности находятся кафе, супермаркеты, аптеки, рестораны и пляжная зона.
До центра Дурреса — около 15 минут на автомобиле,
до аэропорта Тираны — около 45 минут.

После сдачи объекта в здании будет администрация, и квартиру можно будет сдавать в аренду — как краткосрочно, так и на длительный срок.

Местонахождение на карте

Golem, Албания
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

