Квартира в новостройке Hestia

Hestia Residence — Голем, Дуррес
📍 Расстояние до моря — около 400 метров
Hestia Residence — современный жилой комплекс от надёжного застройщика, расположенный в одном из самых динамично развивающихся районов Голема.
Все разрешения на строительство получены, налоги оплачены. Разрешение на строительство действительно до февраля 2028 года.
Планируемый срок строительства — 2 года.
Цены:
0 этаж — дуплексы (многоуровневые квартиры): 950 €/м²
1–3 этажи — 1050 €/м²
4 этаж — дуплексы: 1200 €/м²
Примеры квартир:
Студии до 40 м² — 42 000 €, 45 000 €, 47 000 € (фиксированная цена)
1+1 — 66.3 м² → 69 615 €
2+1 — 85.9 м² → 90 195 €
Условия оплаты:
Первоначальный взнос — 40%, далее оплата в рассрочку каждые 6 месяцев в течение 2 лет.
Примеры:
Студия 45 000 € → первый взнос 18 000 €
Квартира 1+1 → первый взнос 27 846 €
Квартира 2+1 → первый взнос 36 078 €
Что входит от застройщика:
Квартиры передаются полностью готовыми к меблировке (без мебели), со всеми выполненными внутренними работами и коммуникациями:
напольная плитка (на выбор покупателя)
оштукатуренные и окрашенные стены
электрика и розетки по плану
выводы под кухню
выводы под кондиционер
полностью оборудованный санузел (унитаз, раковина, душ без кабины, бойлер, плитка на полу и стенах, вытяжка при отсутствии окна, выводы под стиральную машину)
межкомнатные двери
бронированная входная дверь
двойные стеклопакеты на окнах и балконной двери
В комплексе предусмотрена подземная парковка, стоимость парковочного места — 15 000 €.
Документы и оформление:
При подписании контракта резервации с застройщиком планировка квартиры вносится в Кадастровый реестр на имя покупателя.
После завершения строительства остаётся только подписать финальный нотариальный контракт для получения сертификата собственности.
Для иностранных покупателей:
Иностранные граждане без ВНЖ могут свободно приобретать строящуюся недвижимость в Албании.
Дополнительные документы не требуются — достаточно паспорта и ID-номера (NID).
Инфраструктура:
Район активно развивается. В пешей доступности находятся кафе, супермаркеты, аптеки, рестораны и пляжная зона.
До центра Дурреса — около 15 минут на автомобиле,
до аэропорта Тираны — около 45 минут.
После сдачи объекта в здании будет администрация, и квартиру можно будет сдавать в аренду — как краткосрочно, так и на длительный срок.