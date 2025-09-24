Квартира в новостройке Hestia

Hestia Residence — Голем, Дуррес

📍 Расстояние до моря — около 400 метров

Hestia Residence — современный жилой комплекс от надёжного застройщика, расположенный в одном из самых динамично развивающихся районов Голема.

Все разрешения на строительство получены, налоги оплачены. Разрешение на строительство действительно до февраля 2028 года.

Планируемый срок строительства — 2 года.

Цены:

0 этаж — дуплексы (многоуровневые квартиры): 950 €/м²

1–3 этажи — 1050 €/м²

4 этаж — дуплексы: 1200 €/м²

Примеры квартир:

Студии до 40 м² — 42 000 €, 45 000 €, 47 000 € (фиксированная цена)

1+1 — 66.3 м² → 69 615 €

2+1 — 85.9 м² → 90 195 €

Условия оплаты:

Первоначальный взнос — 40%, далее оплата в рассрочку каждые 6 месяцев в течение 2 лет.

Примеры:

Студия 45 000 € → первый взнос 18 000 €

Квартира 1+1 → первый взнос 27 846 €

Квартира 2+1 → первый взнос 36 078 €

Что входит от застройщика:

Квартиры передаются полностью готовыми к меблировке (без мебели), со всеми выполненными внутренними работами и коммуникациями:

напольная плитка (на выбор покупателя)

оштукатуренные и окрашенные стены

электрика и розетки по плану

выводы под кухню

выводы под кондиционер

полностью оборудованный санузел (унитаз, раковина, душ без кабины, бойлер, плитка на полу и стенах, вытяжка при отсутствии окна, выводы под стиральную машину)

межкомнатные двери

бронированная входная дверь

двойные стеклопакеты на окнах и балконной двери

В комплексе предусмотрена подземная парковка, стоимость парковочного места — 15 000 €.

Документы и оформление:

При подписании контракта резервации с застройщиком планировка квартиры вносится в Кадастровый реестр на имя покупателя.

После завершения строительства остаётся только подписать финальный нотариальный контракт для получения сертификата собственности.

Для иностранных покупателей:

Иностранные граждане без ВНЖ могут свободно приобретать строящуюся недвижимость в Албании.

Дополнительные документы не требуются — достаточно паспорта и ID-номера (NID).

Инфраструктура:

Район активно развивается. В пешей доступности находятся кафе, супермаркеты, аптеки, рестораны и пляжная зона.

До центра Дурреса — около 15 минут на автомобиле,

до аэропорта Тираны — около 45 минут.

После сдачи объекта в здании будет администрация, и квартиру можно будет сдавать в аренду — как краткосрочно, так и на длительный срок.