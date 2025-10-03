  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Kavaje
  4. Жилой комплекс VM Hills Residence

Golem, Албания
от
$73,072
от
$1,413/м²
;
17
ID: 33935
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Центральная Албания
  • Район
    Тирана (область)
  • Город
    Bashkia Kavaje
  • Деревня
    Golem

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Бронирование квартиры всего за 500 евро в новом проекте исключительно с нами! Мы представляем вам уникальный жилой проект VM Hills Residence в Големе – Албания, расположенный на холме с видом на открытое море, всего в 10 минутах ходьбы от пляжа. Расположение предлагает идеальное сочетание спокойной обстановки и полных гражданских удобств в непосредственной близости - рестораны, кафе, магазины и услуги. Квартиры с возможностью рассрочки платежей! Агентство недвижимости Я Албания предлагает этот проект исключительно. Проект разработан с акцентом на современную архитектуру, воздушность и много естественного света. В каждой квартире есть балкон или веранда, с большинством единиц открывается прекрасный вид на море и окружающую зелень. Меню включает: - исследования 1+1 квартира 2+1 квартиры - эксклюзивные пентхаусы Апартаменты будут сданы в стандартном состоянии, готовы к меблированию в соответствии с вашими пожеланиями - идеально подходит как дом для семейного отдыха или как долгосрочная инвестиция. Жители будут иметь доступ к: - открытый бассейн с отапливаемой секцией - фитнес-центр общая комната подземный гараж - подвальные подземелья Отремонтированные общие зоны Предполагаемая дата завершения: конец 2027 года. Прайс-лист: Апартаменты: €1200/м2 Парковочное место: 12 000 € Подземелье подземелья: €8000 В настоящее время бронирование возможно всего за 500 евро. План оплаты: 20% после подписания договора с нотариусом 20% в течение 5 месяцев с первого взноса 20% в течение 5 месяцев после второго взноса 20% в течение 5 месяцев с третьего взноса 20% при передаче квартиры Проект реализуется проверенным девелопером с успешно завершенными проектами в Големе – VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence и Liam Residence. Данное предложение доступно исключительно через агентство недвижимости I am Albania. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по электронной почте или телефону.

Местонахождение на карте

Golem, Албания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Актуальные новости в Албании
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
03.10.2025
03.10.2025
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
24.09.2025
24.09.2025
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
24.04.2025
24.04.2025
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
23.02.2024 
23.02.2024
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
28.11.2023
28.11.2023
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
02.08.2023 
02.08.2023
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
27.06.2023
27.06.2023
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
23.05.2023
23.05.2023
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
Показать все публикации