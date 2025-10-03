Жилой комплекс VM Hills Residence

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Бронирование квартиры всего за 500 евро в новом проекте исключительно с нами!
Мы представляем вам уникальный жилой проект VM Hills Residence в Големе – Албания, расположенный на холме с видом на открытое море, всего в 10 минутах ходьбы от пляжа. Расположение предлагает идеальное сочетание спокойной обстановки и полных гражданских удобств в непосредственной близости - рестораны, кафе, магазины и услуги. Квартиры с возможностью рассрочки платежей!
Агентство недвижимости Я Албания предлагает этот проект исключительно.
Проект разработан с акцентом на современную архитектуру, воздушность и много естественного света. В каждой квартире есть балкон или веранда, с большинством единиц открывается прекрасный вид на море и окружающую зелень.
Меню включает:
- исследования
1+1 квартира
2+1 квартиры
- эксклюзивные пентхаусы
Апартаменты будут сданы в стандартном состоянии, готовы к меблированию в соответствии с вашими пожеланиями - идеально подходит как дом для семейного отдыха или как долгосрочная инвестиция.
Жители будут иметь доступ к:
- открытый бассейн с отапливаемой секцией
- фитнес-центр
общая комната
подземный гараж
- подвальные подземелья
Отремонтированные общие зоны
Предполагаемая дата завершения: конец 2027 года.
Прайс-лист:
Апартаменты: €1200/м2
Парковочное место: 12 000 €
Подземелье подземелья: €8000
В настоящее время бронирование возможно всего за 500 евро.
План оплаты:
20% после подписания договора с нотариусом
20% в течение 5 месяцев с первого взноса
20% в течение 5 месяцев после второго взноса
20% в течение 5 месяцев с третьего взноса
20% при передаче квартиры
Проект реализуется проверенным девелопером с успешно завершенными проектами в Големе – VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence и Liam Residence.
Данное предложение доступно исключительно через агентство недвижимости I am Albania.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по электронной почте или телефону.
Местонахождение на карте
Golem, Албания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно