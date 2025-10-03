Жилой комплекс VM Hills Residence

Бронирование квартиры всего за 500 евро в новом проекте исключительно с нами! Мы представляем вам уникальный жилой проект VM Hills Residence в Големе – Албания, расположенный на холме с видом на открытое море, всего в 10 минутах ходьбы от пляжа. Расположение предлагает идеальное сочетание спокойной обстановки и полных гражданских удобств в непосредственной близости - рестораны, кафе, магазины и услуги. Квартиры с возможностью рассрочки платежей! Агентство недвижимости Я Албания предлагает этот проект исключительно. Проект разработан с акцентом на современную архитектуру, воздушность и много естественного света. В каждой квартире есть балкон или веранда, с большинством единиц открывается прекрасный вид на море и окружающую зелень. Меню включает: - исследования 1+1 квартира 2+1 квартиры - эксклюзивные пентхаусы Апартаменты будут сданы в стандартном состоянии, готовы к меблированию в соответствии с вашими пожеланиями - идеально подходит как дом для семейного отдыха или как долгосрочная инвестиция. Жители будут иметь доступ к: - открытый бассейн с отапливаемой секцией - фитнес-центр общая комната подземный гараж - подвальные подземелья Отремонтированные общие зоны Предполагаемая дата завершения: конец 2027 года. Прайс-лист: Апартаменты: €1200/м2 Парковочное место: 12 000 € Подземелье подземелья: €8000 В настоящее время бронирование возможно всего за 500 евро. План оплаты: 20% после подписания договора с нотариусом 20% в течение 5 месяцев с первого взноса 20% в течение 5 месяцев после второго взноса 20% в течение 5 месяцев с третьего взноса 20% при передаче квартиры Проект реализуется проверенным девелопером с успешно завершенными проектами в Големе – VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence и Liam Residence. Данное предложение доступно исключительно через агентство недвижимости I am Albania. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по электронной почте или телефону.