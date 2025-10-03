  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Община Шкодер
  4. Жилой комплекс GATE OF SHKODRA

Жилой комплекс GATE OF SHKODRA

Община Шкодер, Албания
от
$118,046
от
$1,771/м²
BTC
1.4041393
ETH
73.5969419
USDT
116 710.7158570
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33282
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Северная Албания
  • Район
    Шкодер (область)
  • Город
    Община Шкодер

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Ворота Шкодры - это современный жилой комплекс, стратегически расположенный у входа в Шкодру, один из самых важных культурных и экономических центров Албании. Проект разработан с учетом международного уровня жизни и предлагает привлекательное сочетание современного жилья, доступности и долгосрочного инвестиционного потенциала.

Шкодра широко рассматривается как культурная столица северной Албании, известная своей богатой историей, европейским характером и близостью к ключевым природным достопримечательностям, таким как озеро Шкодра, Албанские Альпы и Адриатическое побережье. Город выигрывает от стабильной местной экономики, сильного внутреннего спроса на жилье и растущего интереса со стороны международных посетителей и жителей, ищущих аутентичные направления образа жизни за пределами массового туризма.

Резиденции у ворот Шкодры имеют хорошо спланированные планировки, щедрые жилые площади и большие окна, обеспечивающие естественный свет, комфорт и функциональность. Высокие строительные стандарты и тщательно продуманные общие зоны создают безопасную и хорошо организованную среду обитания, привлекательную как для конечных пользователей, так и для арендаторов.

С точки зрения инвестора, Gate of Shkodra представляет собой прочную и устойчивую возможность для недвижимости, поддерживаемую:

  • растущий спрос на современные жилые помещения,

  • ограниченное предложение новых разработок, построенных по современным стандартам;

  • конкурентные цены на недвижимость по сравнению с прибрежными рынками и рынками капитала;

  • и сильный потенциал для долгосрочного увеличения капитала и дохода от аренды.

Отличное дорожное сообщение обеспечивает быстрый доступ к центру города Шкодра, региональным транспортным маршрутам и трансграничным коридорам с Черногорией, что еще больше повышает стратегическую ценность проекта.

Ворота Шкодра предлагают международным инвесторам редкую возможность выйти на формирующийся европейский рынок через стабильный, хорошо расположенный жилой актив в городе с устойчивой культурной и экономической значимостью.

Местонахождение на карте

Община Шкодер, Албания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
от
$1,680
Жилой комплекс VLORA MARINA
Влёра, Албания
от
$354,139
Резиденция Liburna
Golem, Албания
от
$1,231
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Влёра, Албания
от
$243,724
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Дуррес, Албания
от
$208,942
Вы просматриваете
Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Община Шкодер, Албания
от
$118,046
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Показать все Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Албания
от
$84,358
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 54–137 м²
44 объекта недвижимости 44
DRAGOTI RESIDENCE — НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САМОМ СЕРДЦЕ ГОЛЕМА Dragoti Residence — современный жилой комплекс премиального уровня, расположенный в центральной части Голема, всего в 400 метрах от моря. Проект сочетаёт архитектурную эстетику, высокие стандарты строительства и функциональнос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.1 – 70.6
83,022 – 108,343
Квартира 2 комнаты
89.2 – 137.3
136,887 – 210,701
Квартира 3 комнаты
113.2
173,717
Агентство
Century 21 Eon
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Возле солнца
Жилой комплекс Возле солнца
Жилой комплекс Возле солнца
Жилой комплекс Возле солнца
Жилой комплекс Возле солнца
Показать все Жилой комплекс Возле солнца
Жилой комплекс Возле солнца
Orikum, Албания
Цена по запросу
Возле солнца
Агентство
Lux Albania Home
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lux Albania Home
Языки общения
English, Русский, Italiano
Telegram Написать в Telegram
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Golem, Албания
от
$86,638
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 13
Площадь 50–240 м²
62 объекта недвижимости 62
TIKTAALIK RESIDENCE (Qerret, Дуррес) Жилой комплекс бизнес-класса в 150 метрах от моря Tiktaalik Residence — современная резиденция в самом перспективном районе побережья Qerret. Проект создан итальянским архитектором и воплощён надежной строительной компанией ERGI, участвовавшей в гос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.8 – 80.7
88,181 – 142,895
Квартира 2 комнаты
106.8 – 239.6
182,388 – 328,730
Студия
57.3
87,933
Агентство
Century 21 Eon
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Албании
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
03.10.2025
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
24.09.2025
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
24.04.2025
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
23.02.2024
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
28.11.2023
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
02.08.2023
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
27.06.2023
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
23.05.2023
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
Показать все публикации