Квартиры в новостройках в Orikum

Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
🌞🏡 1+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА💶 Цена: 1300 евро/м2📐 Площадь: 74,4 м2/Валовой📍 Расположение: Orikum, Vlora🏗 Недвижимость находится в стадии строительства💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом райо…
Агентство
DES Real Estate
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Албания
от
$186,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Агентство
Investment Realty Group
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
🌞🏡 2+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА💶 Цена: 1300 евро/м2📐 Площадь: 107,4 м2/Валовой📍 Расположение: Orikum, Vlora🏗 Недвижимость находится в стадии строительства💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом рай…
Агентство
DES Real Estate
