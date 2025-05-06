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Инвестиционная недвижимость в Албании

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1 объект найдено
Инвестиционная 70 м² в Влёра, Албания
Инвестиционная 70 м²
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
🏢 Для продажи или аренды бизнеса около ÇOLE MARKET, VLORA🏷 Цена продажи: 75 000 евро/всего🏷 …
$84,918
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DES Real Estate
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