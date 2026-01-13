Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Коммерческая
  4. Производство

Производственные здания в Албании

Центральная Албания
4
Тирана
4
Северная Албания
13
Дуррес
13
17 объектов найдено
Производство 675 м² в Kashar, Албания
Производство 675 м²
Kashar, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 675 м²
Склад на продажу в индустриальном парке Тирана 2! Промышленная Тирана Парк — амбициозный про…
$973,915
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Производство 71 м² в Тирана, Албания
Производство 71 м²
Тирана, Албания
Площадь 71 м²
Расширение входа на новый базар Инвестиции возможны в одном из привлекательных районов столи…
$169,123
Производство 576 м² в Дуррес, Албания
Производство 576 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 576 м²
Этаж 2/2
Недвижимость расположена на шоссе Тирана-Дюррес между эстакадой Флэйк и Королевским газом. О…
$1,77 млн
Производство 260 м² в Дуррес, Албания
Производство 260 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Склады расположены на улице Александра Гога в оси Спиталье - Порто-Романо. Недвижимость вклю…
$223,697
Производство 3 232 м² в Дуррес, Албания
Производство 3 232 м²
Дуррес, Албания
Площадь 3 232 м²
Количество этажей 4
Строительство и земля для продажи в Xhafzotaj, Shijak - Durrës Road, недалеко от Брунеса. Не…
$2,47 млн
Производство 850 м² в Дуррес, Албания
Производство 850 м²
Дуррес, Албания
Площадь 850 м²
Недвижимость находится по дороге в Иш-Кенте, Дуррес. Он имеет 303 м2 строительства в соответ…
$389,371
Производство 1 750 м² в Дуррес, Албания
Производство 1 750 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 2
Капанони расположен в районе Шкозе, очень близко к главной дороге, к автодороге досмотра. Он…
$2,60 млн
Производство 675 м² в Kashar, Албания
Производство 675 м²
Kashar, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 675 м²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$972,532
Производство 1 375 м² в Дуррес, Албания
Производство 1 375 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 375 м²
Склад расположен в промышленной зоне в Порто Романо Дуррес. Он имеет складскую площадь 973м2…
$1,14 млн
Производство 3 230 м² в Дуррес, Албания
Производство 3 230 м²
Дуррес, Албания
Площадь 3 230 м²
Строительство и земля для продажи в Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, напротив AG Motors. Э…
$884,934
Производство 254 м² в Дуррес, Албания
Производство 254 м²
Дуррес, Албания
Площадь 254 м²
Этаж -1/8
Продается подвал площадью 254 м2 в Дуррес-Плепа, кольцевая дорога позади Кастрати или позади…
$134,864
Производство 125 м² в Дуррес, Албания
Производство 125 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 125 м²
Недвижимость находится в районе Spitalles. Он имеет здание 125 м2 и землю 331 м2. Недвижимос…
$105,922
Производство 71 м² в Тирана, Албания
Производство 71 м²
Тирана, Албания
Площадь 71 м²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
Производство 306 м² в Дуррес, Албания
Производство 306 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Здание расположено на второй линии от главной дороги около 4 улиц Шиджака. Он имеет строител…
$401,170
Производство 700 м² в Дуррес, Албания
Производство 700 м²
Дуррес, Албания
Площадь 700 м²
Склад расположен по главной дороге в Хафзотай. Это свойство имеет 1550 м2 земли и 700 м2 стр…
$707,947
Производство 770 м² в Дуррес, Албания
Производство 770 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 770 м²
Количество этажей 3
Капанони расположен в районе Шкозе, очень близко к шоссе и кольцевой дороге. Он имеет 770 м2…
$1,12 млн
Производство 185 м² в Дуррес, Албания
Производство 185 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Склад расположен в ИШ Кенете, Дуррес, очень близко к главной дороге. Недвижимость имеет земе…
$259,581
