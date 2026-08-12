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Готовый бизнес в Албании

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Тирана
4
Влёра
4
Центральная Албания
4
Тирана
4
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9 объектов найдено
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤 в Влёра, Албания
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤
Влёра, Албания
🚤 Туристическое предложение на продажу - очень хорошая инвестиционная возможность! 🚤💰 Началь…
$217,087
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DES Real Estate
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English, Italiano
🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA в Влёра, Албания
🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
🆕💅🏻 ДЛЯ ПРОДАЖИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛИЗ ШКОЛЫ «ЖАНИ МИНГА», ВЛОРА💄 Этот бизне…
$9,364
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DES Real Estate
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English, Italiano
Готовый бизнес 500 м² в Тирана, Албания
Готовый бизнес 500 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 8
In the heart of one of the most dynamic and frequented areas of Tirana, a unique space is of…
$530,969
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Investment Realty Group
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TekceTekce
Готовый бизнес 41 м² в Тирана, Албания
Готовый бизнес 41 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Бизнес-пространство для продажи с чистой площадью 41 м2.Расположен на первом этаже нового зд…
$145,796
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Investment Realty Group
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Продаётся бизнес-помещение + 3 апартамента 1+1 на первой линии главной дороги, Plazh Hekurudha, Дуррес в Дуррес, Албания
Продаётся бизнес-помещение + 3 апартамента 1+1 на первой линии главной дороги, Plazh Hekurudha, Дуррес
Дуррес, Албания
Площадь 130 м²
Продаётся бизнес-помещение + 3 апартамента 1+1 на первой линии главной дороги, Plazh Hekurud…
$419,445
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Century 21 Eon
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Готовый бизнес 90 м² в Тирана, Албания
Готовый бизнес 90 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
На продажу предлагается полностью оборудованный и функциональный эстетический бизнес, распол…
$34,941
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Investment Realty Group
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Готовый бизнес 278 м² в Тирана, Албания
Готовый бизнес 278 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Этаж 1/5
Современное пространство, сочетающее элегантность, функциональность и высокую производительн…
$611,788
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Investment Realty Group
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FOR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA в Влёра, Албания
🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FOR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
🆕💅🏻 КРАСИВЫЙ ЦЕНТР БИЗНЕСА ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЖНЕГО КОНАД СУПЕРМАРТ, ВЛОРА💄 Этот бизнес идеально…
$3,990
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DES Real Estate
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☕🥐READY BUSINESS FOR SALE IN BULEVARD, VLORA 📍 Near Industrial School в Влёра, Албания
☕🥐READY BUSINESS FOR SALE IN BULEVARD, VLORA 📍 Near Industrial School
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
☕🥐Готовый бизнес для продажи в Булеварде, ВЛОРА📍 Рядом промышленная школа💶 Цена продажи: €10…
$11,689
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DES Real Estate
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English, Italiano

Типы недвижимости в Албании

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
производственные здания
доходные дома
склады
магазины
конференц-залы
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