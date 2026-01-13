Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  Албания
  Коммерческая
  Конференц-зал

Конференц-залы в Албании

Тирана
3
Центральная Албания
10
Тирана
4
Bashkia Vore
6
10 объектов найдено
Конференц-зал 386 м² в Тирана, Албания
Конференц-зал 386 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 386 м²
Количество этажей 9
Вторая рука - Сервисное подразделение и склад в Shkolla e Kuqe для продажи!В одном из самых …
$408,228
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Конференц-зал 1 057 м² в Berxulli, Албания
Конференц-зал 1 057 м²
Berxulli, Албания
Площадь 1 057 м²
Этаж 1/1
На продажу предлагается земельный участок площадью 2000 м2 со складом площадью 1057 м2 высот…
$1,17 млн
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Конференц-зал 44 м² в Тирана, Албания
Конференц-зал 44 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Service unit in Residence "Green City" for sale! The unit is located on the 0th floor, wit…
$198,282
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Конференц-зал 2 500 м² в Berxulli, Албания
Конференц-зал 2 500 м²
Berxulli, Албания
Площадь 2 500 м²
Этаж 1/1
На продажу предлагается земельный участок площадью 2500 м2 с недостроенным складом площадью …
$583,183
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Конференц-зал 9 000 м² в Тирана, Албания
Конференц-зал 9 000 м²
Тирана, Албания
Площадь 9 000 м²
An exclusive property with a total area of 9,000 m² of land is offered for sale, designed as…
$1,63 млн
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Конференц-зал 3 500 м² в Berxulli, Албания
Конференц-зал 3 500 м²
Berxulli, Албания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 500 м²
Этаж 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,67 млн
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
