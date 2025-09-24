Резиденция Vizion 2

Vizion 2 Residence — современные апартаменты у моря в Golem, Durres
Vizion 2 — вторая фаза масштабного жилого комплекса от надёжного застройщика VIZION PROPERTY sh.p.k, расположенная в районе Golem Mali i Robit, всего в 300 метрах от моря. Проект ориентирован на покупателей, которые ищут выгодную инвестицию, второй дом у моря или квартиру для сдачи в аренду в одном из самых востребованных курортных направлений Албании.
О проекте
Фаза: Vizion 2 (Phase 2 большого комплекса из 3 фаз)
Здания: 3 корпуса по 6 этажей
Старт строительства: зима 2026
Сдача: зима 2028
Формат: круглогодичное проживание с выраженным летним арендным спросом
Юридическая безопасность
Договор: kontratë porosie / kontratë supermarje
Регистрация планировки в кадастре уже на этапе котлована, что защищает покупателя
Все разрешения на строительство получены, налоги оплачены
Нотариальное оформление у стандартного нотариуса, работающего с застройщиком
Квартиры и планировки
Доступные типы:
1+1, 2+1
Дуплексы (на 0 албанском этаже)
Характеристики:
Минимальная общая площадь — от 41 м²
Дуплексы — около 50 м² с террасами
Квартиры на первых этажах — с верандами
Угловые и панорамные планировки
Видов на море нет (что компенсируется ценой и ликвидностью)
Отделка и комплектация
Квартира передаётся готовой к мебелировке, без дополнительных строительных затрат:
Входные бронированные двери и межкомнатные двери
Двойные стеклопакеты
Полностью оборудованный санузел (раковина, WC, бойлер, открытый душ)
Плитка: полы в жилых помещениях и на балконе; ванная — пол и стены
Выводы под кондиционеры
Инфраструктура комплекса
Подземный паркинг (оплачивается отдельно, ориентир — 15 000 €)
Зелёные зоны
Общий бассейн на весь комплекс (ввод ориентировочно 2029 год)
Возможные коммерческие помещения
1 лифт на каждую секцию
Цены и условия покупки (Phase 2)
1100 €/м² — при первоначальном взносе 20%
1050 €/м² — при первоначальном взносе 50%
Рассрочка до 2 лет, платежи каждые 6 месяцев
Финальный платёж — при вводе в эксплуатацию
Скидки при 100% оплате
Инвестиционный потенциал
Аренда в сезон: 50–60 € / ночь
Аренда в несезон: 20–30 € / ночь
Возможна долгосрочная аренда
Property management: от застройщика или сторонней компании (модели 70/30 или 60/40)
Почему выгодно сейчас: стартовые цены ниже ближайших строящихся проектов в локации, а рост стоимости ожидается по мере продвижения строительства и ввода комплекса в эксплуатацию.
Кому подойдёт Vizion 2
Инвесторам, ищущим стабильную доходность и рост цены к сдаче
Покупателям второго дома у моря
Тем, кто планирует сочетать личное проживание и аренду
📩 Для получения планировок, актуального наличия и условий бронирования — напишите нам.
Доступны онлайн и офлайн просмотры, возможна резервация с банковским переводом (SEPA).