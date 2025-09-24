Резиденция Vizion 2

Vizion 2 Residence — современные апартаменты у моря в Golem, Durres

Vizion 2 — вторая фаза масштабного жилого комплекса от надёжного застройщика VIZION PROPERTY sh.p.k, расположенная в районе Golem Mali i Robit, всего в 300 метрах от моря. Проект ориентирован на покупателей, которые ищут выгодную инвестицию, второй дом у моря или квартиру для сдачи в аренду в одном из самых востребованных курортных направлений Албании.

О проекте

Фаза: Vizion 2 (Phase 2 большого комплекса из 3 фаз)

Здания: 3 корпуса по 6 этажей

Старт строительства: зима 2026

Сдача: зима 2028

Формат: круглогодичное проживание с выраженным летним арендным спросом

Юридическая безопасность

Договор: kontratë porosie / kontratë supermarje

Регистрация планировки в кадастре уже на этапе котлована , что защищает покупателя

Все разрешения на строительство получены, налоги оплачены

Нотариальное оформление у стандартного нотариуса, работающего с застройщиком

Квартиры и планировки

Доступные типы:

1+1 , 2+1

Дуплексы (на 0 албанском этаже)

Характеристики:

Минимальная общая площадь — от 41 м²

Дуплексы — около 50 м² с террасами

Квартиры на первых этажах — с верандами

Угловые и панорамные планировки

Видов на море нет (что компенсируется ценой и ликвидностью)

Отделка и комплектация

Квартира передаётся готовой к мебелировке, без дополнительных строительных затрат:

Входные бронированные двери и межкомнатные двери

Двойные стеклопакеты

Полностью оборудованный санузел (раковина, WC, бойлер, открытый душ)

Плитка: полы в жилых помещениях и на балконе; ванная — пол и стены

Выводы под кондиционеры

Инфраструктура комплекса

Подземный паркинг (оплачивается отдельно, ориентир — 15 000 € )

Зелёные зоны

Общий бассейн на весь комплекс (ввод ориентировочно 2029 год )

Возможные коммерческие помещения

1 лифт на каждую секцию

Цены и условия покупки (Phase 2)

1100 €/м² — при первоначальном взносе 20%

1050 €/м² — при первоначальном взносе 50%

Рассрочка до 2 лет , платежи каждые 6 месяцев

Финальный платёж — при вводе в эксплуатацию

Скидки при 100% оплате

Инвестиционный потенциал

Аренда в сезон: 50–60 € / ночь

Аренда в несезон: 20–30 € / ночь

Возможна долгосрочная аренда

Property management: от застройщика или сторонней компании (модели 70/30 или 60/40)

Почему выгодно сейчас: стартовые цены ниже ближайших строящихся проектов в локации, а рост стоимости ожидается по мере продвижения строительства и ввода комплекса в эксплуатацию.

Кому подойдёт Vizion 2

Инвесторам, ищущим стабильную доходность и рост цены к сдаче

Покупателям второго дома у моря

Тем, кто планирует сочетать личное проживание и аренду

📩 Для получения планировок, актуального наличия и условий бронирования — напишите нам.

Доступны онлайн и офлайн просмотры, возможна резервация с банковским переводом (SEPA).