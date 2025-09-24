  1. Realting.com
Резиденция Vizion 2

Golem, Албания
от
$52,441
от
$1,282/м²
;
6
ID: 33151
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Центральная Албания
  • Район
    Тирана (область)
  • Город
    Bashkia Kavaje
  • Деревня
    Golem

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Vizion 2 Residence — современные апартаменты у моря в Golem, Durres

Vizion 2 — вторая фаза масштабного жилого комплекса от надёжного застройщика VIZION PROPERTY sh.p.k, расположенная в районе Golem Mali i Robit, всего в 300 метрах от моря. Проект ориентирован на покупателей, которые ищут выгодную инвестицию, второй дом у моря или квартиру для сдачи в аренду в одном из самых востребованных курортных направлений Албании.

О проекте

  • Фаза: Vizion 2 (Phase 2 большого комплекса из 3 фаз)

  • Здания: 3 корпуса по 6 этажей

  • Старт строительства: зима 2026

  • Сдача: зима 2028

  • Формат: круглогодичное проживание с выраженным летним арендным спросом

Юридическая безопасность

  • Договор: kontratë porosie / kontratë supermarje

  • Регистрация планировки в кадастре уже на этапе котлована, что защищает покупателя

  • Все разрешения на строительство получены, налоги оплачены

  • Нотариальное оформление у стандартного нотариуса, работающего с застройщиком

Квартиры и планировки

Доступные типы:

  • 1+1, 2+1

  • Дуплексы (на 0 албанском этаже)

Характеристики:

  • Минимальная общая площадь — от 41 м²

  • Дуплексы — около 50 м² с террасами

  • Квартиры на первых этажах — с верандами

  • Угловые и панорамные планировки

  • Видов на море нет (что компенсируется ценой и ликвидностью)

Отделка и комплектация

Квартира передаётся готовой к мебелировке, без дополнительных строительных затрат:

  • Входные бронированные двери и межкомнатные двери

  • Двойные стеклопакеты

  • Полностью оборудованный санузел (раковина, WC, бойлер, открытый душ)

  • Плитка: полы в жилых помещениях и на балконе; ванная — пол и стены

  • Выводы под кондиционеры

Инфраструктура комплекса

  • Подземный паркинг (оплачивается отдельно, ориентир — 15 000 €)

  • Зелёные зоны

  • Общий бассейн на весь комплекс (ввод ориентировочно 2029 год)

  • Возможные коммерческие помещения

  • 1 лифт на каждую секцию

Цены и условия покупки (Phase 2)

  • 1100 €/м² — при первоначальном взносе 20%

  • 1050 €/м² — при первоначальном взносе 50%

  • Рассрочка до 2 лет, платежи каждые 6 месяцев

  • Финальный платёж — при вводе в эксплуатацию

  • Скидки при 100% оплате

Инвестиционный потенциал

  • Аренда в сезон: 50–60 € / ночь

  • Аренда в несезон: 20–30 € / ночь

  • Возможна долгосрочная аренда

  • Property management: от застройщика или сторонней компании (модели 70/30 или 60/40)

Почему выгодно сейчас: стартовые цены ниже ближайших строящихся проектов в локации, а рост стоимости ожидается по мере продвижения строительства и ввода комплекса в эксплуатацию.

Кому подойдёт Vizion 2

  • Инвесторам, ищущим стабильную доходность и рост цены к сдаче

  • Покупателям второго дома у моря

  • Тем, кто планирует сочетать личное проживание и аренду

📩 Для получения планировок, актуального наличия и условий бронирования — напишите нам.
Доступны онлайн и офлайн просмотры, возможна резервация с банковским переводом (SEPA).

Местонахождение на карте

Golem, Албания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

