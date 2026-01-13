Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда офисов в Албании

98 объектов найдено
Офис 96 м² в Тирана, Албания
Офис 96 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 96 м²
Этаж 9/13
An empty space is offered in one of the newest residences in Tirana, located on the 9th resi…
$1,050
в месяц
Офис 130 м² в Тирана, Албания
Офис 130 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/15
Information about the Apartment: - Built in 2024 - 2nd floor technical - Gross area 130m2 - …
$1,866
в месяц
Офис 160 м² в Тирана, Албания
Офис 160 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 7/12
Office Apartment for Rent in the heart of Ish-Blloku Address: Ibrahim Rugova Street Area: 1…
$2,333
в месяц
Офис 106 м² в Тирана, Албания
Офис 106 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 12/13
Apartment organized for office rent, can also be considered for living, in the modern comple…
$2,333
в месяц
Офис 216 м² в Тирана, Албания
Офис 216 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Этаж 1/9
Коммерческое помещение для аренды в Misto Mame.Окружающая среда находится на 1-м этаже новог…
$816
в месяц
Офис 72 м² в Тирана, Албания
Офис 72 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Apartment 2+1+2 for rent, newly finished, with a total area of 72 m², located on the first f…
$1,166
в месяц
Офис 58 м² в Тирана, Албания
Офис 58 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/9
Office Space for Rent, Clinic at Kika 3 Complex, the building is completed in March 2026. Th…
$875
в месяц
Офис 126 м² в Тирана, Албания
Офис 126 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 5/10
В одном из самых востребованных и развитых районов Тираны мы предлагаем офисные помещения в …
$1,750
в месяц
Офис 61 м² в Тирана, Албания
Офис 61 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/14
In one of the newest buildings in the capital, Golden Tower offers a 1+1 apartment for rent …
$758
в месяц
Офис 232 м² в Тирана, Албания
Офис 232 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 232 м²
Этаж 1/24
Office/Shop at the Commercial Unit in the Garden Building! The office has a strategic positi…
$4,549
в месяц
Офис 163 м² в Тирана, Албания
Офис 163 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,400
в месяц
Офис 210 м² в Тирана, Албания
Офис 210 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 2/8
On Bogdaneve Street, a 210.94 m2 space is for rent. It is located on the 2nd floor of a new …
$5,249
в месяц
Офис 120 м² в Тирана, Албания
Офис 120 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/8
Офисные помещения для аренды рядом со стадионом Air Albania. Офис организован в 3 рабочих зо…
$2,333
в месяц
Офис 53 м² в Тирана, Албания
Офис 53 м²
Тирана, Албания
Площадь 53 м²
Этаж 1/10
Офисные помещения 1-го этажа для аренды на улице Каваджа. Он расположен в очень часто посеща…
$816
в месяц
Офис 37 м² в Тирана, Албания
Офис 37 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/5
The studio is located at the Moskat buildings, Willson Square! Perfect location for an archi…
$700
в месяц
Офис 93 м² в Тирана, Албания
Офис 93 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/10
River Residence, 2+1+2 apartment for rent, suitable for offices. It is located on the 2nd fl…
$642
в месяц
Офис 1 225 м² в Тирана, Албания
Офис 1 225 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 225 м²
Этаж 6/40
Офис для аренды рядом с новейшим бизнес-центром в столице, Downtown One! Новый элитный много…
$46,655
в месяц
Офис 200 м² в Тирана, Албания
Офис 200 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 7/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$3,499
в месяц
Офис 150 м² в Тирана, Албания
Офис 150 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 11/13
В одном из самых престижных центров Тираны мы предлагаем в аренду супер-офис на 11-м этаже с…
$2,566
в месяц
Офис 130 м² в Тирана, Албания
Офис 130 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/9
Zyra ndodhet ne Rrugen e Kavajes,pozicionohet ne katin e dyte te nje ndertimi te ri.Ambienti…
$1,166
в месяц
Офис 58 м² в Тирана, Албания
Офис 58 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/9
Office Space for Rent, Clinic at Kika 3 Complex, the building is completed in March 2026. Th…
$875
в месяц
Офис 153 м² в Тирана, Албания
Офис 153 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 10/11
Office at Torre Drini for rent! In one of the most popular buildings in the center of Tiran…
$2,449
в месяц
Офис 137 м² в Тирана, Албания
Офис 137 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 5/7
We offer office space for rent, very close to the center of Tirana. It is located in a small…
$2,916
в месяц
Офис 153 м² в Тирана, Албания
Офис 153 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 3/12
Apartment of type 3+1+2 is for rent. The apartment has an area of 153 m2. It is organized …
$1,633
в месяц
Офис 760 м² в Тирана, Албания
Офис 760 м²
Тирана, Албания
Площадь 760 м²
Этаж 2/12
PREMISES FOR RENT 760 M² AT "TWIN TOWERS", DESHMORET E KOMBIT BOULEVARD The premises are lo…
$27,993
в месяц
Офис 52 м² в Тирана, Албания
Офис 52 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/9
У нас есть офисные помещения для аренды на главной дороге, расположенной на улице «Сами Фраш…
$1,166
в месяц
Офис 29 м² в Тирана, Албания
Офис 29 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/6
We offer an office for rent in a business center on the “Deshmoret e Kombit” Boulevard, very…
$583
в месяц
Офис 102 м² в Тирана, Албания
Офис 102 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 6/12
Office space for rent in the Ring Center. The office is organized into three work areas, two…
$1,400
в месяц
Офис 66 м² в Тирана, Албания
Офис 66 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/9
Office for Rent opposite Toptani Center! The space has a gross area of 98m2 and a net area o…
$1,166
в месяц
Офис 50 м² в Тирана, Албания
Офис 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/10
Офис расположен на втором этаже нового здания с лифтом и управляется. Они организованы в бол…
$700
в месяц
