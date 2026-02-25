  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Новые дома

Продажа новых домов в Албании

Химара
2
Влёра (область)
2
Южная Албания
2
Тирана (область)
1
Вилла Luxury Villas with sea view
Вилла Luxury Villas with sea view
Golem, Албания
от
$471,128
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Роскошные виллы с бассейном и видом на море в прибыльной части Дурреса, Голем. В привлекательном приморском месте Голем с отличным доступом к Тиране и Дурресу мы предлагаем на продажу четыре современные трехэтажные виллы с одним подземным этажом. Проект расположен в востребованном районе с р…
Агентство
I am Albania
Вилла Green Coast 2
Palase, Албания
от
$1,19 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Luxury Villa UNDER CONSTRUCTION - SECOND ROW FROM THE SEA - €1 200 000Вилла премиум-класса, в настоящее время строящаяся в Green Coast 2, расположенная в Паласе, Влоре. Расположенная на втором ряду от моря, эта недвижимость предлагает эксклюзивные инвестиционные возможности в одном из самых …
Агентство
Al Imobiliare
Вилла Green Coast 2
Gjilek, Албания
от
$1,42 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Luxury Villa UNDER CONSTRUCTION - SECOND ROW FROM THE SEA - €1 200 000Вилла премиум-класса, в настоящее время строящаяся в Green Coast 2, расположенная в Паласе, Влоре. Расположенная на втором ряду от моря, эта недвижимость предлагает эксклюзивные инвестиционные возможности в одном из самых …
Агентство
Al Imobiliare
