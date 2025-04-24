Квартира в новостройке 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA

🌊🏡 Продается в старом пентхаусе, ВЛОРА
💶 Цена: 1500 евро/м2 (Обмен автомобиля также принимается)
📐 Площадь: 260 м2
📍 Расположение: улица Сазани, Влора
📜 В процессе ипотеки.
❗❗❗ Площадь в настоящее время организована в 4 квартиры с типологией 1+1, но предлагает полную гибкость и может быть легко преобразована в единое пространство.
📍 Расположен в развитом районе, рядом с основной инфраструктурой и услугами, что обеспечивает легкий доступ ко всем городским объектам.
🆕 Пространство все еще строится, совершенно новое, что дает вам возможность создавать окружающую среду в соответствии с вашими пожеланиями.
Другие подробности:
🚪 10-этажный жилой
Ориентация: все четыре аспекта
🛗 лифт
💰 Идеально подходит для:
• Инвестиции в аренду квартир
• Превращение в большой семейный дом
• Использование для малого бизнеса или
Airbnb
🌞Недвижимость освещается естественным светом в течение дня.
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ℹДля получения дополнительной информации или посещения недвижимости свяжитесь с нами
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🌐 www.desrealestate.al
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