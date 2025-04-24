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Квартира в новостройке 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA

Влёра, Албания
от
$1,680
от
$1,680/м²
;
6
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26006
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Влёра

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Перевод
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🌊🏡 Продается в старом пентхаусе, ВЛОРА

💶 Цена: 1500 евро/м2 (Обмен автомобиля также принимается)
📐 Площадь: 260 м2
📍 Расположение: улица Сазани, Влора
📜 В процессе ипотеки.

❗❗❗ Площадь в настоящее время организована в 4 квартиры с типологией 1+1, но предлагает полную гибкость и может быть легко преобразована в единое пространство.

📍 Расположен в развитом районе, рядом с основной инфраструктурой и услугами, что обеспечивает легкий доступ ко всем городским объектам.

🆕 Пространство все еще строится, совершенно новое, что дает вам возможность создавать окружающую среду в соответствии с вашими пожеланиями.

Другие подробности:
🚪 10-этажный жилой
Ориентация: все четыре аспекта
🛗 лифт

💰 Идеально подходит для:
• Инвестиции в аренду квартир
• Превращение в большой семейный дом
• Использование для малого бизнеса или
Airbnb

🌞Недвижимость освещается естественным светом в течение дня.

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ℹДля получения дополнительной информации или посещения недвижимости свяжитесь с нами
📲
🌐 www.desrealestate.al
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Местонахождение на карте

Влёра, Албания

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Квартира в новостройке 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
от
$1,680
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Языки общения
English, Español
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