Квартира в новостройке 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA

🌊🏡 Продается в старом пентхаусе, ВЛОРА

💶 Цена: 1500 евро/м2 (Обмен автомобиля также принимается)

📐 Площадь: 260 м2

📍 Расположение: улица Сазани, Влора

📜 В процессе ипотеки.

❗❗❗ Площадь в настоящее время организована в 4 квартиры с типологией 1+1, но предлагает полную гибкость и может быть легко преобразована в единое пространство.

📍 Расположен в развитом районе, рядом с основной инфраструктурой и услугами, что обеспечивает легкий доступ ко всем городским объектам.

🆕 Пространство все еще строится, совершенно новое, что дает вам возможность создавать окружающую среду в соответствии с вашими пожеланиями.

Другие подробности:

🚪 10-этажный жилой

Ориентация: все четыре аспекта

🛗 лифт

💰 Идеально подходит для:

• Инвестиции в аренду квартир

• Превращение в большой семейный дом

• Использование для малого бизнеса или

Airbnb

🌞Недвижимость освещается естественным светом в течение дня.

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ℹДля получения дополнительной информации или посещения недвижимости свяжитесь с нами

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🌐 www.desrealestate.al

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