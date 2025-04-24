Квартира в новостройке 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.

🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.
💶 Цена: 2000 евро/м2
📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой
📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora
🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.
📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.
⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм. Этот район известен своей близостью к морю и прекрасными пляжами.
🌅 Расположение рядом с набережной предлагает немедленный доступ к пляжам, ресторанам, кафе и любым другим услугам, которые могут потребоваться во время вашего пребывания.
🚪 Внутренняя планировка:
🛋 Гостиная + 🍝 Кухня
🛏 1 спальня
🚿 1 Ванная комната
🌤 1 Балкон
Другие подробности:
🚪 9-й этаж жилой
Ориентация: Восток
🔨 Инвестиционные возможности
Новое здание с высокими стандартами, построенное в 2025 году.
🌞 Квартира освещается естественным светом в течение всего дня.
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🌐 www.desrealestate.al
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