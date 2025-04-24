Квартира в новостройке 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.

🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.

💶 Цена: 2000 евро/м2

📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой

📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora

🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.

📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.

⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм. Этот район известен своей близостью к морю и прекрасными пляжами.

🌅 Расположение рядом с набережной предлагает немедленный доступ к пляжам, ресторанам, кафе и любым другим услугам, которые могут потребоваться во время вашего пребывания.

🚪 Внутренняя планировка:

🛋 Гостиная + 🍝 Кухня

🛏 1 спальня

🚿 1 Ванная комната

🌤 1 Балкон

Другие подробности:

🚪 9-й этаж жилой

Ориентация: Восток

🔨 Инвестиционные возможности

Новое здание с высокими стандартами, построенное в 2025 году.

🌞 Квартира освещается естественным светом в течение всего дня.

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🌐 www.desrealestate.al

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