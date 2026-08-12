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Виллы в Албании

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316 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Индивидуальные виллы в Бирюзовой пристани для продажи!В одной из самых эксклюзивных прибрежн…
$599,631
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Этаж 3/3
Элитные ивы с бирюзовой пристанью Privateshia, Hamallaj Bay of LalzВ самом сердце Бирюзовой …
$882,149
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Вилла 2 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 3
🏡 2-история VILLA + ATTIC FOR SALE | HEKURUDHA BEACH, DURRËS 🌊📍 Расположение: Hekurudha Beac…
$323,710
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Вилла 8 комнат в Тирана, Албания
Вилла 8 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
🏡 Индивидуальные 3-этажные виллы с обильными дворами в Тиране на продажу!Этот 3-этажный особ…
$1,04 млн
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Будь я проклят!Комплекс Turquoise Marina расположен в районе залива Лалези, который является…
$339,022
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Investment Realty Group
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Вилла 7 комнат в Kanine, Албания
Вилла 7 комнат
Kanine, Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным садом продается в Канине, Влёра, Албанская Ривьера. Расположенная на хол…
$345,941
НДС
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Albania Property Group
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Вилла 4 комнаты в Petrele, Албания
Вилла 4 комнаты
Petrele, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 3
Unique Villas in Rolling Hills – Farka Lake In one of the most sought-after elite complexes…
$1,16 млн
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Вилла 3 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 3 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 323.38m2, of which 16…
$558,478
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Вилла 10 комнат в Mjull Bathore, Албания
Вилла 10 комнат
Mjull Bathore, Албания
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 471 м²
Количество этажей 3
Спокойствие. Уединение. Настоящая роскошь. Группа B99 предлагает к продаже 6 современных …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Radhime, Албания
Вилла 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Роскошная строящаяся вилла на продажу в Радхиме, Влёра. Частный бассейн, частная веранда, в …
$694,001
НДС
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Albania Property Group
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Вилла 3 комнаты в Farke e Madhe, Албания
Вилла 3 комнаты
Farke e Madhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Этаж 2/2
The villa is located at Terfili Residence, Lake Farkes. General information: 2-story struc…
$710,472
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Вилла 5 комнат в Farke e Vogel, Албания
Вилла 5 комнат
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
ВИЛЛА ПРОДАВАЕТСЯ В ФАРКА-ЛАКЕ Недвижимость находится в одной из новейших резиденций недалек…
$635,391
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Century 21 Oksford
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Вилла 4 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 4 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Villa at Farke Lake - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is positioned by …
$535,766
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Вилла 6 комнат в Farke e Madhe, Албания
Вилла 6 комнат
Farke e Madhe, Албания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Луксо-рок для продажи Rolling Hills LakeВ одном из самых эксклюзивных и безопасных резиденци…
$812,120
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Вилла 4 комнаты в Dhermi, Албания
Вилла 4 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 319 м²
В самом сердце деревни Фоли, Джала, один из самых престижных и требовательных курортов Албан…
$1,26 млн
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 4
🏡 Продается 4-этажная вилла в Шкаллнуре, Дуррес 📍 Тихое и стратегически выгодное местопол…
$564,443
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 4 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 4 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Smart Hills - современный жилой комплекс, расположенный к западу от озера Фарка, в районе, и…
$442,336
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NEXT REAL ESTATE
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Вилла 4 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 4 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Villa with swimming pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 56…
$913,470
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Вилла в Farke e Vogel, Албания
Вилла
Farke e Vogel, Албания
В роскошном комплексе на берегу озера Тираны предлагаются к продаже виллы и апартаменты с па…
$819,749
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Lux Albania Home
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Вилла 7 комнат в Lunder, Албания
Вилла 7 комнат
Lunder, Албания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 540 м²
Этаж -1/4
In a residence in Farka, on Agallerev Street, a super villa is offered for sale. The residen…
$1,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Lukove, Албания
Вилла 4 комнаты
Lukove, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 3
Эта современная роскошная вилла представляет собой идеальное сочетание элегантности, комфорт…
$625,583
НДС
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Вилла 4 комнаты в Албания
Вилла 4 комнаты
Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
В одном из самых востребованных районов албанского побережья в Дерми, в жилом проекте, разра…
$972,256
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$566,048
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Вилла 4 комнаты в Манез, Албания
Вилла 4 комнаты
Манез, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Есть двухэтажное здание, 164 м2, расположенное на передовой линии военно-морского флота. Он …
$565,956
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Вилла 3 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 3 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 2/2
In a strategic location on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, n…
$640,590
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Вилла 4 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 4 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$1,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Влёра, Албания
Вилла 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$636,662
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Вилла 6 комнат в Lekaj, Албания
Вилла 6 комнат
Lekaj, Албания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 436 м²
Количество этажей 2
Two-storey house for sale with 200 m² of land in use, with a total construction area of 236 …
$174,906
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Al Imobiliare
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Вилла в Farke e Vogel, Албания
Вилла
Farke e Vogel, Албания
В роскошном комплексе на берегу озера Тираны предлагаются к продаже виллы и апартаменты с па…
$1,22 млн
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