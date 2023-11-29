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Виллы в Албании

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15 объектов найдено
Вилла с балконом, с парковка, с c ремонтом в Дуррес, Албания
Вилла с балконом, с парковка, с c ремонтом
Дуррес, Албания
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Вилла общей площадью 101 м.кв и участком 131 м.кв в районе Голем. Стильный дизайн и дорогая …
€240,000
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CACTUS | Real Estate
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Вилла с гаражом, с подвалом, с парковка в Дуррес, Албания
Вилла с гаражом, с подвалом, с парковка
Дуррес, Албания
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Вилла  в 300 метрах от моря в районе Пляж города Дуррес. 3 этажа + гараж 0 этаж общей площад…
€650,000
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Вилла 3 этажа в районе стадиона города Дуррес. Общая площадь дома по сертификату 370 м.кв + …
€310,000
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом в Дуррес, Албания
Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
ОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА в ГОЛЕМЕ ✅️ Имеет площадь застройки 370 м2. ✅️ Площадь участка 350 м2…
€550,000
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 3 спальни с Онлайн-показ в Qerret, Албания
Вилла 3 спальни с Онлайн-показ
Qerret, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Комплекс, который строится в Qerret и Kavajes, состоит из двухуровневых вилл с бассейнами, с…
€156,000
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CACTUS | Real Estate
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Вилла с балконом, с Онлайн-показ в Берат, Албания
Вилла с балконом, с Онлайн-показ
Берат, Албания
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить виллу в Албании, город Берат . Площадь виллы 500 квадратных метров, по…
€300,000
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 3 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€370,000
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Вилла 3 спальни в Ishem, Албания
Вилла 3 спальни
Ishem, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Villa with sea view at Cape of Rodon for sale! The villa is located in the "Cape of Rodon…
€369,000
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Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом в Дуррес, Албания
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнаты над гаражами с туалетом в каждой). 1 этаж …
€250,000
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Влёра, Албания
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Влёра, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 3 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under con…
€450,000
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Вилла 2 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 2 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€450,000
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Вилла 4 спальни в Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
В одной из самых востребованных резиденций в городе Тирана, недалеко от TEG, мы предлагаем р…
€850,000
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Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Влёра, Албания
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€105,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии в Petrele, Албания
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии
Petrele, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€550,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Албании

с видом на море
недорогая
элитная
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