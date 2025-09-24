Жилой комплекс West Residence

West Residence — новый жилой комплекс в центре Дурреса
West Residence — современный строящийся проект в районе Spitali, Durres, всего в нескольких минутах от моря. Строительство занимает всего 3 года, что делает проект привлекательным как для личного проживания, так и для инвестиционных целей.
О застройщике
Проект реализует Desla Sh.P.K. — надёжная строительная компания с большим портфолио завершённых объектов по всему Дурресу.
Застройщик известен стабильной работой, соблюдением сроков и качеством материалов.
Юридическая прозрачность
Проект имеет полный пакет разрешений на строительство.
Уже оформлена официальная регистрация в кадастре (Kadastra).
После завершения строительства покупатели получают сразу собственность (certifikatë pronësie).
Все сделки проходят только через нотариуса, с полным юридическим сопровождением.
Возможна онлайн-резервация квартиры и дистанционное оформление документов для клиентов из-за рубежа.
Локация и инфраструктура
Район Spitali — один из самых удобных и быстроразвивающихся районов города:
супермаркеты, аптеки, школы, кафе — всё в пешей доступности;
быстрый доступ к центру и городской набережной;
хорошая транспортная доступность;
район активно растёт, что обеспечивает увеличение стоимости недвижимости в ближайшие годы.
Преимущества комплекса
современная архитектура;
продуманные планировки;
большие окна и естественное освещение;
лифты нового поколения;
подземный и наземный паркинг;
благоустроенные общие зоны;
качественные материалы строительства;
надёжный застройщик с опытом.
Комплекс подходит для постоянного проживания, аренды, инвестирования, а также для покупателей, рассматривающих получение ВНЖ в Албании.
Удобная система поэтапной оплаты
15% — при подписании контракта
15% — через 6 месяцев
15% — через 12 месяцев
15% — через 18 месяцев
15% — через 24 месяца
15% — через 30 месяцев
10% — при получении сертификата собственности
Оплата распределена равномерно на весь период строительства — без необходимости оформлять кредит.
Почему West Residence — отличный выбор
надёжный и опытный застройщик Desla ShPK;
строительство всего 3 года;
район с развитой инфраструктурой и растущей ценой;
юридически прозрачный проект с регистрацией в кадастре;
нотариальный контракт и защита покупателя;
дистанционное резервирование для клиентов из любой страны;
высокие перспективы роста стоимости и спроса на аренду.