  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Дуррес
  4. Жилой комплекс West Residence

Жилой комплекс West Residence

Дуррес, Албания
от
$106,033
от
$1,748/м²
;
43
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33004
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Северная Албания
  • Район
    Дуррес (область)
  • Город
    Дуррес

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

West Residence — новый жилой комплекс в центре Дурреса

West Residence — современный строящийся проект в районе Spitali, Durres, всего в нескольких минутах от моря. Строительство занимает всего 3 года, что делает проект привлекательным как для личного проживания, так и для инвестиционных целей.

О застройщике

Проект реализует Desla Sh.P.K. — надёжная строительная компания с большим портфолио завершённых объектов по всему Дурресу.
Застройщик известен стабильной работой, соблюдением сроков и качеством материалов.

Юридическая прозрачность

  • Проект имеет полный пакет разрешений на строительство.

  • Уже оформлена официальная регистрация в кадастре (Kadastra).

  • После завершения строительства покупатели получают сразу собственность (certifikatë pronësie).

  • Все сделки проходят только через нотариуса, с полным юридическим сопровождением.

  • Возможна онлайн-резервация квартиры и дистанционное оформление документов для клиентов из-за рубежа.

Локация и инфраструктура

Район Spitali — один из самых удобных и быстроразвивающихся районов города:

  • супермаркеты, аптеки, школы, кафе — всё в пешей доступности;

  • быстрый доступ к центру и городской набережной;

  • хорошая транспортная доступность;

  • район активно растёт, что обеспечивает увеличение стоимости недвижимости в ближайшие годы.

Преимущества комплекса

  • современная архитектура;

  • продуманные планировки;

  • большие окна и естественное освещение;

  • лифты нового поколения;

  • подземный и наземный паркинг;

  • благоустроенные общие зоны;

  • качественные материалы строительства;

  • надёжный застройщик с опытом.

Комплекс подходит для постоянного проживания, аренды, инвестирования, а также для покупателей, рассматривающих получение ВНЖ в Албании.

Удобная система поэтапной оплаты

  • 15% — при подписании контракта

  • 15% — через 6 месяцев

  • 15% — через 12 месяцев

  • 15% — через 18 месяцев

  • 15% — через 24 месяца

  • 15% — через 30 месяцев

  • 10% — при получении сертификата собственности

Оплата распределена равномерно на весь период строительства — без необходимости оформлять кредит.

Почему West Residence — отличный выбор

  • надёжный и опытный застройщик Desla ShPK;

  • строительство всего 3 года;

  • район с развитой инфраструктурой и растущей ценой;

  • юридически прозрачный проект с регистрацией в кадастре;

  • нотариальный контракт и защита покупателя;

  • дистанционное резервирование для клиентов из любой страны;

  • высокие перспективы роста стоимости и спроса на аренду.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.6 – 105.9
Цена за м², USD 1,677 – 1,749
Цена квартиры, USD 105,916 – 185,078
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 97.2 – 111.0
Цена за м², USD 1,749 – 1,757
Цена квартиры, USD 169,892 – 194,853
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 134.6
Цена за м², USD 1,749
Цена квартиры, USD 235,126

Местонахождение на карте

Дуррес, Албания
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.09.2025
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
Все новости
Похожие комплексы
Резиденция Palm Paradise Residence
Golem, Албания
от
$1,396
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Влёра, Албания
от
$218,471
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
от
$1,680
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Вы просматриваете
Жилой комплекс West Residence
Дуррес, Албания
от
$106,033
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Premium Premium
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Golem, Албания
от
$86,638
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 13
Площадь 50–240 м²
62 объекта недвижимости 62
TIKTAALIK RESIDENCE (Qerret, Дуррес) Жилой комплекс бизнес-класса в 150 метрах от моря Tiktaalik Residence — современная резиденция в самом перспективном районе побережья Qerret. Проект создан итальянским архитектором и воплощён надежной строительной компанией ERGI, участвовавшей в гос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.8 – 80.7
87,026 – 141,023
Квартира 2 комнаты
106.8 – 239.6
179,998 – 324,423
Студия
57.3
86,781
Агентство
Century 21 Eon
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Показать все Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Год сдачи 2025
🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: 2000 евро/м2📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Gjilek, Албания
от
$393,907
Год сдачи 2028
Площадь 128 м²
1 объект недвижимости 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
128.0
660,865
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Албании
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
03.10.2025
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
24.09.2025
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
24.04.2025
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
23.02.2024
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
28.11.2023
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
02.08.2023
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
27.06.2023
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
23.05.2023
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
Показать все публикации