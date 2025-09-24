Жилой комплекс West Residence

West Residence — новый жилой комплекс в центре Дурреса

West Residence — современный строящийся проект в районе Spitali, Durres, всего в нескольких минутах от моря. Строительство занимает всего 3 года, что делает проект привлекательным как для личного проживания, так и для инвестиционных целей.

О застройщике

Проект реализует Desla Sh.P.K. — надёжная строительная компания с большим портфолио завершённых объектов по всему Дурресу.

Застройщик известен стабильной работой, соблюдением сроков и качеством материалов.

Юридическая прозрачность

Проект имеет полный пакет разрешений на строительство.

Уже оформлена официальная регистрация в кадастре (Kadastra).

После завершения строительства покупатели получают сразу собственность (certifikatë pronësie) .

Все сделки проходят только через нотариуса , с полным юридическим сопровождением.

Возможна онлайн-резервация квартиры и дистанционное оформление документов для клиентов из-за рубежа.

Локация и инфраструктура

Район Spitali — один из самых удобных и быстроразвивающихся районов города:

супермаркеты, аптеки, школы, кафе — всё в пешей доступности;

быстрый доступ к центру и городской набережной;

хорошая транспортная доступность;

район активно растёт, что обеспечивает увеличение стоимости недвижимости в ближайшие годы.

Преимущества комплекса

современная архитектура;

продуманные планировки;

большие окна и естественное освещение;

лифты нового поколения;

подземный и наземный паркинг;

благоустроенные общие зоны;

качественные материалы строительства;

надёжный застройщик с опытом.

Комплекс подходит для постоянного проживания, аренды, инвестирования, а также для покупателей, рассматривающих получение ВНЖ в Албании.

Удобная система поэтапной оплаты

15% — при подписании контракта

15% — через 6 месяцев

15% — через 12 месяцев

15% — через 18 месяцев

15% — через 24 месяца

15% — через 30 месяцев

10% — при получении сертификата собственности

Оплата распределена равномерно на весь период строительства — без необходимости оформлять кредит.

Почему West Residence — отличный выбор