Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Абу-Даби, ОАЭ
1 022 м²
1
Сдача в: 2025
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- Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду;
- Недвижимость растет в цене на 5-7% в год;
- Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет;
- Лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Сильная ликвидность;
- Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду;
- Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей.
Изысканная вилла в многофункциональном жилом проекте Reem Hills Villas, расположенный в востребованном районе острова Al Reem Island.
Жители комьюнити получат доступ к следующим удобствам: парки и игровые площадки, частная школа, общественный центр, центр раннего обучения, мечети, медицинские учреждения, затененная зона отдыха, магазины, клубные дома, кафе и рестораны, частные бассейны, прямой выход к пляжу.
Что касается планировок, Вы сможете воспользоваться следующими ключевыми особенностями: терраса на крыше, бассейн, 3 и более балконов, гараж на 4-6 автомобилей, выставочная и подготовительная кухни, сад, меджлис (приемная), офис, многоцелевая комната.
Согласно планам застройщика Q Properties, этот комплекс очень привлекателен с экономической точки зрения, поскольку предлагает самые низкие тарифы на обслуживание среди большинства проектов недвижимости. При этом стоит рассмотреть возможность покупки недвижимости в Reem Hills не только для личного пользования, но и в качестве коммерческой инвестиции для последующей сдачи в аренду. Al Reem Island может похвастаться рентабельностью инвестиций, достигающей в среднем 6%.
План оплаты:
1 вариант:
10 % - первоначальный взнос
30 % - на стадии строительства
60 % - по завершении
2 вариант:
50 % - первоначальный взнос
50 % - по завершении
3 вариант:
100 % оплата
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