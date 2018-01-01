Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Абу-Даби, ОАЭ

от €2,85 млн

1 022 м² 1

Сдача в: 2025

Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Изысканная вилла в многофункциональном жилом проекте Reem Hills Villas, расположенный в востребованном районе острова Al Reem Island. Жители комьюнити получат доступ к следующим удобствам: парки и игровые площадки, частная школа, общественный центр, центр раннего обучения, мечети, медицинские учреждения, затененная зона отдыха, магазины, клубные дома, кафе и рестораны, частные бассейны, прямой выход к пляжу. Что касается планировок, Вы сможете воспользоваться следующими ключевыми особенностями: терраса на крыше, бассейн, 3 и более балконов, гараж на 4-6 автомобилей, выставочная и подготовительная кухни, сад, меджлис (приемная), офис, многоцелевая комната. Согласно планам застройщика Q Properties, этот комплекс очень привлекателен с экономической точки зрения, поскольку предлагает самые низкие тарифы на обслуживание среди большинства проектов недвижимости. При этом стоит рассмотреть возможность покупки недвижимости в Reem Hills не только для личного пользования, но и в качестве коммерческой инвестиции для последующей сдачи в аренду. Al Reem Island может похвастаться рентабельностью инвестиций, достигающей в среднем 6%. План оплаты: 1 вариант: 10 % - первоначальный взнос 30 % - на стадии строительства 60 % - по завершении 2 вариант: 50 % - первоначальный взнос 50 % - по завершении 3 вариант: 100 % оплата Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах ОАЭ! БЕСПЛАТНО подберём идеальную недвижимость именно для Вас!