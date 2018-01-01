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  3. Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€710,291
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9
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О комплексе

Резиденция располагает зоной отдыха и библиотекой, детской игровой комнатой и детской площадкой, бассейнами для детей и взрослых, садом, клубом и баром, фитнес-залом, зоной барбекю, спа, зонами для занятий йогой.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Молл - 1 км
  • Школа - 1 км
  • Бурдж Халифа - 2,5 км
  • Аэропорт - 13 км
  • Море - 6 км
  • Джумейра-Бич - 9 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
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€710,291
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Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Изысканная вилла в многофункциональном жилом проекте Reem Hills Villas, расположенный в востребованном районе острова Al Reem Island. Жители комьюнити получат доступ к следующим удобствам: парки и игровые площадки, частная школа, общественный центр, центр раннего обучения, мечети, медицинские учреждения, затененная зона отдыха, магазины, клубные дома, кафе и рестораны, частные бассейны, прямой выход к пляжу. Что касается планировок, Вы сможете воспользоваться следующими ключевыми особенностями: терраса на крыше, бассейн, 3 и более балконов, гараж на 4-6 автомобилей, выставочная и подготовительная кухни, сад, меджлис (приемная), офис, многоцелевая комната. Согласно планам застройщика Q Properties, этот комплекс очень привлекателен с экономической точки зрения, поскольку предлагает самые низкие тарифы на обслуживание среди большинства проектов недвижимости. При этом стоит рассмотреть возможность покупки недвижимости в Reem Hills не только для личного пользования, но и в качестве коммерческой инвестиции для последующей сдачи в аренду. Al Reem Island может похвастаться рентабельностью инвестиций, достигающей в среднем 6%. План оплаты: 1 вариант: 10 % - первоначальный взнос 30 % - на стадии строительства 60 % - по завершении 2 вариант: 50 % - первоначальный взнос 50 % - по завершении 3 вариант: 100 % оплата Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах ОАЭ! БЕСПЛАТНО подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
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