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  4. Жилой комплекс Новая высотная резиденция One by Binghatti с бассейнами и теннисным кортом в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая высотная резиденция One by Binghatti с бассейнами и теннисным кортом в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,84 млн
01.04.2025
$2,83 млн
30.03.2025
$465,446
29.03.2025
$468,927
28.03.2025
$470,638
27.03.2025
$468,989
26.03.2025
$468,696
25.03.2025
$467,096
24.03.2025
$465,515
22.03.2025
$465,422
22.03.2025
$466,410
21.03.2025
$463,893
20.03.2025
$462,948
19.03.2025
$464,050
17.03.2025
$465,192
16.03.2025
$463,748
16.03.2025
$463,498
15.03.2025
$466,968
14.03.2025
$464,909
13.03.2025
$464,173
12.03.2025
$466,317
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19903
ID новостройки на Realting
In CRM: 2376053
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Business Bay (~ 1000 м)

О комплексе

One by Binghatti – новый жилой проект известной компании Binghatti Developers. Фасад здания обрамлен кристаллическим стеклом. Этот комплекс предлагает выбор современных резиденций, спроектированных с учетом требований современной городской жизни.

К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-4 спальнями. Интерьер всех апартаментов тщательно спланирован: современная сантехника, материалы премиум-класса (экологически чистые и высококачественные), изысканная отделка, современная бытовая техника, кухонный гарнитур и оборудованная ванная комната. Резиденции управляются системой “умный дом” на базе искусственного интеллекта. Комплекс предоставляет круглосуточную охрану и услуги консьержа для обеспечения безопасности и удобства.

Удобства:

  • Тренажерный зал и оздоровительный клуб;
  • Сауна, джакузи и баня;
  • Бассейн для взрослых;
  • Детский бассейн;
  • Теннисный корт;
  • Баскетбольная площадка;
  • Беговая дорожка;
  • Смотровая площадка;
  • Детская игровая площадка;
  • Зона для барбекю;
  • Система “умный дом”;
  • Полностью оборудованная кухня;
  • Круглосуточное наблюдение и охрана;
  • Услуги консьержа.

Рассрочка (70/30):

  • 20% – первоначальный взнос;
  • 50% – во время строительства (до сентября 2026 г.)
  • 30% – после завершения строительства.
Расположение и объекты поблизости

Проект имеет хорошее местоположение:

  • Bay Avenue - 4 минуты;
  • Парк Сафа – 5 минут;
  • Станция метро – 5 минут;
  • Dubai Mall – 6 минут;
  • Бурдж-Халифа – 5 минут;
  • Dubai International Financial Centre – 7 минут;
  • Всемирный торговый центр – 10 минут;
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут.

Кроме того, район окружен многочисленными ресторанами, магазинами и развлекательными заведениями, включая элитные рестораны, роскошные магазины розничной торговли и оживленные ночные клубы.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция One by Binghatti с бассейнами и теннисным кортом в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,84 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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