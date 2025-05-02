Жилой комплекс Новая высотная резиденция One by Binghatti с бассейнами и теннисным кортом в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

One by Binghatti – новый жилой проект известной компании Binghatti Developers. Фасад здания обрамлен кристаллическим стеклом. Этот комплекс предлагает выбор современных резиденций, спроектированных с учетом требований современной городской жизни.
К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-4 спальнями. Интерьер всех апартаментов тщательно спланирован: современная сантехника, материалы премиум-класса (экологически чистые и высококачественные), изысканная отделка, современная бытовая техника, кухонный гарнитур и оборудованная ванная комната. Резиденции управляются системой “умный дом” на базе искусственного интеллекта. Комплекс предоставляет круглосуточную охрану и услуги консьержа для обеспечения безопасности и удобства.
Удобства:
Рассрочка (70/30):
Проект имеет хорошее местоположение:
Кроме того, район окружен многочисленными ресторанами, магазинами и развлекательными заведениями, включая элитные рестораны, роскошные магазины розничной торговли и оживленные ночные клубы.