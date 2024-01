One River Point

Дубай, ОАЭ

Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! Elitz 2 by Danube от Danube Properties — свежая фаза проекта Elitz в Jumeirah Village Circle. Проект разрабатывается одним из популярных застройщиков на территории Дубая — компанией Danube Properties. Роскошный стеклянный фасад здания станет новым центром притяжения внимания в районе. Комплекс будет включать в себя две башни высотой 39 и 45 жилых этажей, цокольный и подземный этажи, соединенные подиумом из 4 уровней. Покупателям предлагается выбрать недвижимость из разнообразных вариантов студий и апартаментов с 1–3 спальнями. Удобства и преимущества: Комплекс Elitz 2 by Danube представляет будущим жителям возможность воспользоваться более чем 40 вариантами премиальных удобств и сервисом, включая: центр дневного ухода, кинотеатр под открытым небом, элитный бизнес-центр, кафе, зону семейного отдыха, детскую игровую зону, водные развлечения, сигарный салон, площадку для барбекю, тропический душ, рекреационную зону, библиотеку, водные объекты, сидячие кабинки, многофункциональное помещение, крытый и открытый тренажерный залы, аква-фитнес, площадку для прыжков на батуте, зону скалолазания, поле для крикета. Расположение: 5–15 минут - Dubai Sports City, Dubai Butterfly Garden, Miracle Garden, Ibn Battuta Mall 20–30 минут - Mall of Emirates, Dubai Marina, Downtown Dubai, Международный аэропорт Дубая (DXB) ‍Такое расположение комплекса предполагает, что жители легко смогут добраться до других частей Дубая, включая деловые районы, торговые комплексы и развлекательные центры. Время в пути до популярного места для шоппинга — Mall of Emirates занимает не более четверти часа на авто. Белоснежные пляжи и престижные променады в Dubai Marina располагаются чуть более чем в 20 минутах езды. Поездка до Международного аэропорта Дубая (DXB) займет около получаса от комплекса Elitz 2 by Danube. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!