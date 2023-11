Дубай, ОАЭ

от €971,600

В проекте жилой комплекс с сервисом пятизвездочного отеля. В комплексе есть просторные апартаменты различной планировки: стандартные квартиры с 1-4 спальнями, двухэтажные пентхаусы. В каждом апартаменте с панорамными окнами и открытыми балконами предусмотрен вид на набережную и море. Апартаменты имеют высоту потолков не менее 3 метров. Пентхаусы - 6 метров. Удобный дизайн интерьера - в нейтральных и светлых тонах. План оплаты: 10% - при бронировании 10% - через месяц + налог 4% 10% - через 3 месяца 10% - через 10 месяцев 10% - через 20 месяцев 10% - через 30 месяцев 40% - при завершении проекта. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: круглосуточная охрана, площадка для падель-тенниса, кинотеатр на открытом воздухе, кинотеатр в здании, лаунж-зоны, конференц-залы и места для работы и учебы, салон красоты. Расположение и объекты поблизости До всех необходимых объектов можно добраться за 5 минут. Рестораны, развлекательные места и магазины: Комплекс The Beach, в районе JBR Гольф-клуб Emirates Golf Club & TopGolf Dubai Гольф-клуб Montgomerie Колесо обозрения Ain Dubai, остров Bluewaters ТЦ Dubai Marina Mall 5-звездочные отели: Le Royal Meridien Ritz Carlton Intercontinental Grosvenor House The Address JBR & Marina Jumeirah Living Marina Транспорт: Метро Трамвай Водное такси RTA Дорога Sheikh Zayed Road Другие ближайшие места: Международный аэропорт Дубая - 22 минуты Международный аэропорт Аль Мактум - 22 минуты ТЦ Mall of the Emirates - 7 минут ТЦ Dubai Hills Mall - 10 минут Район Palm Jumeirah - 5 минут DIFC - 18 минут Аквапарк Atlantis Aquaventure - 9 минут Развлекательный комплекс Dubai Parks & Resorts - 15 минут