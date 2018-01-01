  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,34 млн
;
16
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Проект – это жилое здание в центре Дубая, спроектированное Horacio Pagani.

Жилой комплекс в виде уникальной башни с необычным дизайном: извилистые изгибы и стеклянная сфера наверху здания.

Выгодная локация здания позволяет наслаждаться лучшими панорамными видами Дубая. На юго-восточной стороне жильцы могут насладиться умиротворяющим видом на водный канал – Dubai Canal и часть района Business Bay. На северной стороне - вид небоскреб Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире.

В комплексе есть апартаменты различной планировки: стандартные юниты, дуплексы, пентхаусы с 2-4 спальнями и открытыми пространствами.

Расположение и объекты поблизости

Здание находится недалеко от основных достопримечательностях Дубая:

  • Водный канал Dubai Canal - туристическая достопримечательность протяженностью 3,2 км
  • Dubai Mall - крупнейший в мире торгово-развлекательный комплекс
  • Фонтан Дубай - самый высокий в мире фонтан с захватывающим и зрелищным сочетанием воды, музыки и света
  • Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире
  • Dubai Opera - многоформатный центр искусств, рассчитанный на 2000 мест.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Sunridge | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
от
€351,000
Жилой комплекс Таунхаус в престижном районе
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€699,497
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и просторным коворкинг-центром, в зелёном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€149,363
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Avenue | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€377,000
Жилой комплекс Квартира в престижном районе Business Bay
Дубай, ОАЭ
от
€497,633
Вы просматриваете
Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,34 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina
Многоквартирный жилой дом Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: fäm Properties
Застройщик: Sobha Realty
Комплекс будет состоять из трех башен, которые будут построены в ультрасовременном дизайне с морскими линиями и тщательным вниманием к каждой детали, и будут обращены к Дубай Марине и Персидскому заливу. Как только вы полюбуетесь комплексом, динамичная архитектура заставит вас влюбиться в разработку. На дизайн Sobha Seahavens повлияли роскошные яхты, ветер и море. Квартиры с 1-4 спальнями доступны для покупки среди 67-этажных квартир Tower 1. Кухни будут доставлены полностью меблированными, с сантехникой Miele, мраморными столешницами и твердыми поверхностями. Современная бытовая техника и системы умного дома также будут доступны в Sobha Seahaven. Жителям будут доступны пейзажный бассейн, спортивные площадки, в том числе зона для занятий йогой, аэробикой и скейт-парк, а также оздоровительный клуб, сауна и парные. Допускается размещение с домашними животными, а также услуги парковщика и консьержа.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elano | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elano | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€272,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24 Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны Полу-меблированный BUA; 1045 кв. Порошковая комната Область магазина Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Беговая дорожка, Велоспорт и Бег Шоппинг и супермаркет Спа и Сауна Фитнес-центр Спортивный корт Открытый кинотеатр Настольный теннис Клуб здоровья Cabana сидячие места Крытый баскетбол Паровая комната Зал для вечеринок Бильярд Тропический душ библиотека Ландшафтный сад Расположение рядом; Dubai Sports City – 05 минут Jumeirah Village Circle – 05 минут First Avenue Mall – 10 минут Торговый центр Эмиратов – 15 минут Шейх Зайед Роуд – 20 минут Бизнес-Бей – 20 минут Международный аэропорт Дубая – 25 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от
€396,969
Площадь 59–88 м²
3 объекта 3
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! 330 Riverside Crescent — новый высотный комплекс в комьюнити Sobha Hartland II. Застройщик проекта — Sobha Realty, один из самых известных девелоперов на рынке элитной недвижимости в ОАЭ. Все апартаменты будут включать минимум один собственный балкон, встроенные шкафы и кладовую. Варианты с 1,5 спальнями дополнительно предполагают наличие кабинета. Апартаменты с двумя спальнями представлены в конфигурации с туалетной комнатой. Инфраструктура: Для жителей на территории комплекса будут доступны такие премиальные удобства, как: площадки для йоги, спортзал на открытом воздухе, библиотека, джакузи, комната искусств, сенсорный сад, открытый художественный театр, сад дзен, смотровая площадка, многофункциональный зал, волновой инфинити-бассейн, терраса с шезлонгами, кушетками и кабинками для переодевания. Дети смогут развлекаться в игровой комнате или бассейне для тодлеров. Всей семьей будет приятно прогуляться в Sky Gardens на 18 и 43 этажах башни. Активно провести время резиденты и их гости смогут на площадке для крикета, в скейт-парке, на поле для игры в волейбол, на многофункциональной полосе препятствий, веревочном парке и пр. Любители водных видов спорта смогут посетить аквапарк, заняться каякингом или плаванием на байдарках. В числе прочих удобств премиум-класса в сообществе будут F&B–заведения и торговые точки. Еще здесь будут водоемы с пляжем, лужайка для отдыха, клубный дом с разнообразными вариантами помещений для игр и активного отдыха и площадка для мероприятий Sobha Plaza. Резиденты с домашними питомцами смогут посетить салон красоты для животных, отдельную зону для прогулок и специальную площадку для тренировок. Расположение: 5-15 минут Заповедник Ras Al Khor, Business Bay, Meydan Racecourse, Downtown Dubai 20-30 минут Dubai International Airport (DXB), Palm Jumeirah, Dubai Marina Благодаря расположению в непосредственной близости от Al Ain–Dubai Road жители комплекса 330 Riverside Crescent смогут быстро добираться до всех важных районов Дубая. Дорога на автомобиле до заповедника Ras Al Khor займет пять минут. Доехать до популярного Meydan Racecources и достопримечательностей Downtown Dubai можно за 15 минут. Поездка на авто до Dubai International Airport (DXB) занимает около 20 минут. Если вы решите прогуляться на набережной в Dubai Marina или насладиться достопримечательностями Palm Jumeirah, то на поездку потребуется около получаса. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Realting.com
Перейти