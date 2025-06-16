Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Eden House The Park – место, где природа и городской стиль жизни объединяются и создают уникальную атмосферу для жизни и отдыха. Этот жилой комплекс, расположенный вдоль живописного Дубайского водного канала, задает новый стандарт комфортного и изысканного образа жизни. Здесь каждая деталь продумана до мелочей, чтобы каждый день вы ощущали комфорт, уют и принадлежность к особому сообществу. Eden House The Park предлагает исключительную концепцию жилого пространства, вдохновенного единением с природой и чувством общности. Комплекс, окруженный зелеными парками и цветущими садами, превращает жизнь в настоящее наслаждение.

Eden House The Park создан для тех, кто ценит спокойствие и изысканность, но в то же время хочет оставаться в центре событий. Просторные резиденции с панорамными окнами предлагают захватывающие виды на канал и городской пейзаж. Просторные балконы и террасы позволяют наслаждаться свежим воздухом и природой, не выходя из дома. Для самых требовательных предусмотрены роскошные пентхаусы с огромными террасами, которые станут идеальным местом для встреч с друзьями или семейного отдыха.

Комплекс предлагает уникальный набор удобств, чтобы удовлетворить запросы самых взыскательных жителей. Здесь вы найдете несколько бассейнов, включая детские, уютные зоны для барбекю, современные фитнес-центры с панорамными видами, спа-центр с сауной и парной, а также эксклюзивные услуги для здоровья и отдыха. Для семей с детьми предусмотрены просторные игровые зоны и специальные детские бассейны. А любители активного образа жизни оценят беговые дорожки, падел-корты и возможности для занятий йогой и пилатесом. Одной из главных особенностей комплекса является уровень сервиса.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Детский сад

Детская игровая площадка

Спа

Парная и сауна

Сервис а-ля карт

Парки и сады

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка 40/60

Особенности квартир

Без мебели, есть кухонная техника.

Расположение и объекты поблизости

Район Al Wasl считается одним из самых престижных в городе. Удобный доступ к главным транспортным артериям города, таким как Sheikh Zayed Road, делает передвижение по Дубаю быстрым и комфортным. Всего за несколько минут можно добраться до пляжей Джумейры, включая Kite Beach и Jumeirah Beach, где можно насладиться лазурными водами Персидского залива, белоснежным песком и уютными кафе на берегу. Этот район идеально подходит для семей благодаря большому количеству высококлассных школ, детских садов и медицинских учреждений, расположенных в непосредственной близости. В районе также находится множество зеленых зон и парков, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит спокойствие и комфорт в сочетании с городским образом жизни. Al Wasl известен своими уютными жилыми кварталами, где можно найти современные виллы, таунхаусы и апартаменты, окруженные зеленью и обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности. Этот район предлагает прекрасный баланс между городской динамикой и умиротворением, благодаря чему становится идеальным местом для жизни и отдыха.