  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$5,13 млн
11.07.2025
$5,13 млн
10.07.2025
$5,13 млн
09.07.2025
$5,12 млн
08.07.2025
$5,11 млн
06.07.2025
$5,11 млн
05.07.2025
$5,12 млн
04.07.2025
$5,10 млн
03.07.2025
$5,10 млн
02.07.2025
$5,11 млн
01.07.2025
$5,14 млн
29.06.2025
$5,14 млн
28.06.2025
$5,14 млн
27.06.2025
$5,15 млн
26.06.2025
$5,18 млн
25.06.2025
$5,19 млн
24.06.2025
$5,24 млн
22.06.2025
$5,22 млн
21.06.2025
$5,23 млн
20.06.2025
$5,25 млн
19.06.2025
$5,24 млн
;
11
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23265
ID новостройки на Realting
In CRM: 2416372
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Eden House The Park – место, где природа и городской стиль жизни объединяются и создают уникальную атмосферу для жизни и отдыха. Этот жилой комплекс, расположенный вдоль живописного Дубайского водного канала, задает новый стандарт комфортного и изысканного образа жизни. Здесь каждая деталь продумана до мелочей, чтобы каждый день вы ощущали комфорт, уют и принадлежность к особому сообществу. Eden House The Park предлагает исключительную концепцию жилого пространства, вдохновенного единением с природой и чувством общности. Комплекс, окруженный зелеными парками и цветущими садами, превращает жизнь в настоящее наслаждение.

Eden House The Park создан для тех, кто ценит спокойствие и изысканность, но в то же время хочет оставаться в центре событий. Просторные резиденции с панорамными окнами предлагают захватывающие виды на канал и городской пейзаж. Просторные балконы и террасы позволяют наслаждаться свежим воздухом и природой, не выходя из дома. Для самых требовательных предусмотрены роскошные пентхаусы с огромными террасами, которые станут идеальным местом для встреч с друзьями или семейного отдыха.

Комплекс предлагает уникальный набор удобств, чтобы удовлетворить запросы самых взыскательных жителей. Здесь вы найдете несколько бассейнов, включая детские, уютные зоны для барбекю, современные фитнес-центры с панорамными видами, спа-центр с сауной и парной, а также эксклюзивные услуги для здоровья и отдыха. Для семей с детьми предусмотрены просторные игровые зоны и специальные детские бассейны. А любители активного образа жизни оценят беговые дорожки, падел-корты и возможности для занятий йогой и пилатесом. Одной из главных особенностей комплекса является уровень сервиса.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Детский сад
  • Детская игровая площадка
  • Спа
  • Парная и сауна
  • Сервис а-ля карт
  • Парки и сады

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка 40/60

Особенности квартир

Без мебели, есть кухонная техника.

Расположение и объекты поблизости

Район Al Wasl считается одним из самых престижных в городе. Удобный доступ к главным транспортным артериям города, таким как Sheikh Zayed Road, делает передвижение по Дубаю быстрым и комфортным. Всего за несколько минут можно добраться до пляжей Джумейры, включая Kite Beach и Jumeirah Beach, где можно насладиться лазурными водами Персидского залива, белоснежным песком и уютными кафе на берегу. Этот район идеально подходит для семей благодаря большому количеству высококлассных школ, детских садов и медицинских учреждений, расположенных в непосредственной близости. В районе также находится множество зеленых зон и парков, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит спокойствие и комфорт в сочетании с городским образом жизни. Al Wasl известен своими уютными жилыми кварталами, где можно найти современные виллы, таунхаусы и апартаменты, окруженные зеленью и обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности. Этот район предлагает прекрасный баланс между городской динамикой и умиротворением, благодаря чему становится идеальным местом для жизни и отдыха.

  • Galleria Mall Al Wasl - 5 минут
  • City Walk, Jumeirah Beach - 8 минут
  • Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera - 10 минут
  • Museum of the Future - 12 минут
  • Downtown, Jumeirah Emirates Towers - 13 минут
  • Dubai International Airport - 18 минут
  • Palm Jumeirah - 22 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Casa Canal by Fendi AHS
Дубай, ОАЭ
от
$6,12 млн
Жилой комплекс Sky Tower
Дубай, ОАЭ
от
$684,181
Жилой комплекс Izzzi.Life Mint
Дубай, ОАЭ
от
$156,512
Жилой комплекс Jewel
Дубай, ОАЭ
от
$145,753
Жилой комплекс Hammock Park
Дубай, ОАЭ
от
$171,233
Вы просматриваете
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$5,13 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Дубай, ОАЭ
от
$340,000
CANAL HEIGHTS - это люксовый жилой комплекс из двух башен от ведущего застройщика DAMAC совместно со швейцарским ювелирным брендом de Grisogono Busines Bay От застройщика предоставляется беспроцентная рассрочка на весь срок строительства 80/20 Стартовая цена / площадь  - Студия от 3400…
Агентство
DOM REAL ESTATE
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Aqua Arc BNW
Многоквартирный жилой дом Aqua Arc BNW
Umm Urage, ОАЭ
от
$634,771
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Почувствуйте вершину роскоши в Aqua Arc, расположенном в оживленном, развивающемся центре острова Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме. Здесь сущность современности и изысканности гармонично переплетаются со спокойной мелодией моря. Пробудитесь под безмятежную симфонию волн, ласкающих берег, любуясь …
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Greenside Residence
Жилой комплекс Greenside Residence
Дубай, ОАЭ
от
$375,338
Год сдачи 2027
Количество этажей 20
Площадь 70–131 м²
3 объекта недвижимости 3
Greenside Residence от Emaar Properties — это удивительный комплекс в шикарном стиле с коллекцией квартир премиум-класса, расположенный в комплексе Dubai Hills Estate. В популярном районе этот жилой комплекс предлагает цветущие удобства и услуги, дома для отдыха и природные открытые ландшафт…
Агентство
Capri Realty Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации