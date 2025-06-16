  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Business Bay
  4. Квартира в новостройке Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй

Квартира в новостройке Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй

Business Bay, ОАЭ
от
$1,67 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 27751
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Business Bay
  • Метро
    Business Bay (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    25

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Квартиры в рассрочку в Дубае, Бизнес-Бэй, в комплексе с водной тематикой

Бизнес-Бэй (Business Bay) — это один из самых динамичных и стремительно развивающихся районов Дубая, расположенный в самом сердце города. Он славится своей современной архитектурой, стильными небоскрёбами и выгодным расположением. Район удачно сочетает деловую активность с роскошной городской жизнью, предлагая жителям доступ к удобствам мирового класса, изысканным ресторанам, бутикам и живописной набережной канала Дубай. Благодаря близости к ключевым достопримечательностям — таким как Burj Khalifa, Downtown Dubai и Dubai Canal — а также отличной транспортной доступности, Business Bay остаётся одним из самых востребованных районов для профессионалов, инвесторов и тех, кто стремится к космополитичному стилю жизни.

Квартиры на продажу в Дубае, Бизнес-Бэй, находятся всего в 5 минутах от набережной Мараси, в 9 минутах от Burj Khalifa и Dubai Mall, в 10 минутах от The Dubai Fountain, в 11 минутах от Dubai Opera и Museum of the Future, в 14 минутах от Coca-Cola Arena, в 16 минутах от Dubai International Airport, в 24 минутах от Jumeirah Beach Residence и Dubai Marina и в 35 минутах от Al Maktoum International Airport.

Проект впечатляет своим ярким архитектурным обликом, в котором сочетаются элегантные современные линии, панорамные стеклянные фасады и выразительные световые акценты, подчеркивающие вертикальную элегантность и городскую изысканность здания. Башня возвышается на 25 жилых этажей над стильным многоуровневым подиумом с мезонином, крышей и тремя подземными уровнями. Архитектура специально спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать обилие естественного света и захватывающие виды с любой высоты. Проект вдохновлён концепцией «водного города» и предлагает своим жителям настоящую атмосферу пятизвёздочного курорта. В комплексе предусмотрены уникальные удобства: искусственный пляж, ландшафтные бассейны, баскетбольная площадка и корты для падел-тенниса. Более 2500 м² зон отдыха включают просторный бассейн для взрослых на первом этаже и эксклюзивный частный бассейн на 23-м этаже размером около 48 на 12 метров.

В комплексе также есть премиальные торговые площади, дополнительная парковка на продажу и избранные королевские люксы с частными бассейнами. Продуманный ландшафтный дизайн, высокоскоростные лифты и щедрая высота от пола до потолка до 8,65 метров еще больше повышают уровень жизни в этом захватывающем прибрежном убежище. Также доступны премиальные торговые площади, дополнительные парковочные места и роскошные Royal Suites с собственными бассейнами. Просторные интерьеры с высотой потолков до 8,65 метров, продуманный ландшафт, высокоскоростные лифты и внимание к деталям делают этот проект настоящим оазисом комфорта и стиля в самом центре Дубая.

Интерьеры этого проекта продуманы до мелочей и созданы для того, чтобы дарить комфорт каждый день. Варианты планировок включают студии, квартиры с 1 и 2 спальнями — все они идеально подходят как для личного проживания, так и для инвестиций. Пространства спроектированы таким образом, чтобы быть максимально светлыми, удобными и функциональными. Каждая квартира отличается качественной отделкой и современным дизайном. Встроенные шкафы обеспечивают удобное хранение вещей и поддерживают аккуратный внешний вид. Кухни оснащены встроенной техникой премиум-класса и стильной мебелью, что делает их не только практичными, но и визуально привлекательными. Большие окна от пола до потолка наполняют комнаты естественным светом и создают ощущение простора. Современные полы, продуманное освещение и гармоничные детали интерьера создают уютную и стильную атмосферу. Этот проект предлагает сбалансированное сочетание дизайна, уюта и удобства в самом сердце современного города.


DXB-00240

Местонахождение на карте

Business Bay, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Azure
Дубай, ОАЭ
от
$602,740
Жилой комплекс Новая резиденция The FIFTH с бассейнами, садами и консьерж-сервисом, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$352,707
Жилой комплекс Laya Courtyard
Дубай, ОАЭ
от
$190,337
Многоквартирный жилой дом Astronomia Penthouse Jacob & Co Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$47,24 млн
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$754,603
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$1,67 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс MAYAS GENEVA
Жилой комплекс MAYAS GENEVA
Жилой комплекс MAYAS GENEVA
Жилой комплекс MAYAS GENEVA
Дубай, ОАЭ
от
$192,782
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 42 м²
1 объект недвижимости 1
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Mayas Geneva – новый жилой комплекс, расположившийся в районе Jumeirah Village Circle. Классический для Дубая проект малоэтажной застройки станет настоящим украшением сообщества и со…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Samana Barari Views ll
Жилой комплекс Samana Barari Views ll
Жилой комплекс Samana Barari Views ll
Жилой комплекс Samana Barari Views ll
Жилой комплекс Samana Barari Views ll
Показать все Жилой комплекс Samana Barari Views ll
Жилой комплекс Samana Barari Views ll
Дубай, ОАЭ
от
$184,658
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 28
Апартаменты в новом проекте Samana Barari Views ll в районе Majan! Прекрасные апартаменты для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 8% в $! Беспроцентная рассрочка! Преимущества: бассейн с просторной террасой, кабинки для переодевания, водный аттракцион «ленивая река», …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Sky Residences 3
Жилой комплекс Sky Residences 3
Жилой комплекс Sky Residences 3
Жилой комплекс Sky Residences 3
Жилой комплекс Sky Residences 3
Показать все Жилой комплекс Sky Residences 3
Жилой комплекс Sky Residences 3
Дубай, ОАЭ
от
$435,613
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Апартаменты в новом проекте Sky Residences 3 в районе Expo City Dubai! Экологически чистый район! Прекрасный вариант для семейной жизни! Рассрочка без % после передачи ключей на 5 лет! В данном проекте: - стоимость 1 bedroom начинается от 435 613 $. Удобства комплекса: бассейн, парков…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации