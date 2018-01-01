J One Tower B

Апартаменты в уникальном жилом комплексе J One на берегу Дубайского канала! С потрясающим видом на небоскрёб Burj Khalifa! Рассрочка без % после получения ключей! Меблированная кухня и бытовая техника! Отлично подойдет для жизни и инвестиций!
Удобства: бассейн, тренажерный зал, детская игровая площадка, детский бассейн, зеленые насаждения, зона барбекю, игровая комната, йога студия, кафе и рестораны, кинотеатр, коворкинг, кондиционер, конференц-зал, охрана и видеонаблюдение, парковочное место, парк, сад, сауна и парная, СПА зона, спортивные площадки, химчистка.
Район: Business Bay
Расположение:
5–15 минут - Международный аэропорт Дубая, центр Дубая, Дубай Молл, Бурдж-Халифа
20–35 минут - Дубай Марина
План оплаты:
40 % - на стадии строительства
20 % - по завершении
40 % - в течение 24 месяцев после завершения
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