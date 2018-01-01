  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. J One Tower B

J One Tower B

Дубай, ОАЭ
от
€1,15 млн
;
14
Оставить заявку
Позвонить
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Апартаменты в уникальном жилом комплексе J One на берегу Дубайского канала! С потрясающим видом на небоскрёб Burj Khalifa! Рассрочка без % после получения ключей! Меблированная кухня и бытовая техника! Отлично подойдет для жизни и инвестиций!

Удобства: бассейн, тренажерный зал, детская игровая площадка, детский бассейн, зеленые насаждения, зона барбекю, игровая комната, йога студия, кафе и рестораны, кинотеатр, коворкинг, кондиционер, конференц-зал, охрана и видеонаблюдение, парковочное место, парк, сад, сауна и парная, СПА зона, спортивные площадки, химчистка.

Район: Business Bay

Расположение:
5–15 минут - Международный аэропорт Дубая, центр Дубая, Дубай Молл, Бурдж-Халифа
20–35 минут - Дубай Марина

План оплаты:
40 % - на стадии строительства
20 % - по завершении
40 % - в течение 24 месяцев после завершения

Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
18
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Sunridge | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
от
€351,000
Жилой комплекс Elitz 3
Дубай, ОАЭ
от
€303,836
Многоквартирный жилой дом Vista
Дубай, ОАЭ
от
€188,806
Жилой комплекс The Central Downtown
Дубай, ОАЭ
от
€211,183
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Concept 7 с бассейнами и оздоровительным центром недалеко от Пальмы Джумейра, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€262,845
Вы просматриваете
J One Tower B
Дубай, ОАЭ
от
€1,15 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом FashionZ Residences
Многоквартирный жилой дом FashionZ Residences
Дубай, ОАЭ
от
€341,976
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 65
FashionZ | Вид на залив и вид на сообщество Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты Описание Начальная цена: 1,367,000 AED План оплаты: 65 Во время строительства 35 По завершении Дата завершения: июль 2026 г.
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с доходностью 8% в престижном гостинично-жилом комплексе Five, район JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с доходностью 8% в престижном гостинично-жилом комплексе Five, район JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€581,000
5-звездочный роскошный отель включает бутик-спа, тренажерный зал, ландшафтные дорожки, большой бассейн, лужайку для гольфа, рестораны, супермаркет и водные объекты. В башне есть круглосуточная закусочная, бар у бассейна и гриль, спорт-бар и китайский ресторан на крыше. Каждая квартира в здании включает ландшафтный сад и частный бассейн. 271 бассейн и дизайн фасада создают в садах более прохладный микроклимат. Преимущества Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor. Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000. Расположение и объекты поблизости 17 минут до Пальмы Джумейра 19 минут до Бурдж Аль Араб 21 минута до The Walk JBR 22 минуты до Дубай Молл 28 минут до международного аэропорта Дубая (DXB) 35 минут до нового международного аэропорта Аль-Мактум
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Stonehenge 1
Жилой комплекс Stonehenge 1
Дубай, ОАЭ
от
€130,351
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Площадь 41–217 м²
4 объекта 4
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Stonehenge – новый жилой комплекс от застройщика Segrex Development. Располагаясь в оживленном и озелененном районе Jumeirah Village Circle, этот проект станет желанным местом жительства для ценителей комфорта и выгодным вариантом для инвестиций. Жилой комплекс включает в себя широкую коллекцию самой востребованной недвижимости: студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Общая жилая площадь резиденций варьируется от 40 до 279 квадратных метров. Продуманные и функциональные интерьеры, выполненные в современном лаконичном стиле, идеально дополняется нейтральной цветовой гаммой, которая делает резиденции еще более просторными. Резидентам доступен широкий спектр удобств, значительно повышающих уровень комфорта: - Просторный холл, идеально подходящий для отдыха или работы. - Обустроенный фитнес-центр с современным оборудованием и тренажерами. - Многофункциональный конференц-зал. - Бассейн с зоной для отдыха. - Прекрасный ландшафтный сад с зеленой зоной. Расположение: Jumeirah Village Circle, где расположен жилой комплекс, считается одним из самых безмятежных районов Дубая. Вы живете практически в центральной части эмирата, но при этом наслаждаетесь тишиной и спокойствием, словно проживаете в уютном и элитном загородном поселке. В районе располагаются несколько парков, подходящие для семейных прогулок, а окружающая инфраструктура порадует каждого покупателя: неподалеку от жилого комплекса находятся школы и детские сады, больницы и поликлиники, рестораны и кафе, продовольственные магазины и торговые центры. Благодаря удобному расположению каждый житель комплекса не будет испытывать неудобств на пути к известным местам Дубая. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов ОАЭ под Ваш бюджет и пожелания!
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти