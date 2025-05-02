Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Bayz 102 с бассейнами, парками и теннисным кортом рядом с Бурдж-Халифа в районе Business Bay, Дубай

Представляем вам уникальный жилой проект BAYZ 102 – эксклюзивный жилой небоскрёб с 102 этажами, который сочетает в себе изысканность и современность. Каждый из вас сможет выбрать идеальную квартиру среди роскошных студий, апартаментов с 1-4 спальнями и пентхаусом.

В проекте представлены полностью меблированные апартаменты, оснащенные изящной итальянской мебелью DOLCE VITA, которая создает атмосферу изысканного стиля и абсолютного комфорта. Интерьеры продуманы до мелочей — высококачественные отделочные материалы, высокие потолки и панорамные окна, из которых открывается захватывающий вид на знаковые достопримечательности Дубая, включая Бурдж-Халифу и Дубайский водный канал. Для тех, кто ценит исключительное удобство, некоторые апартаменты оборудованы собственными бассейнами, а наличие вертолетного парка позволяет с легкостью добраться до любого уголка города, что делает вашу жизнь еще более динамичной и комфортной.

Жизнь в BAYZ 102 — это настоящая симфония комфорта и роскоши, где каждый элемент делает вашу повседневность более насыщенной. Погружайтесь в атмосферу уюта с бассейнами, которые манят вас к освежающему купанию после долгого рабочего дня. Современный тренажерный зал, уютная зона для йоги и игровые площадки для детей создают идеальные условия для активного отдыха и семейных развлечений. Не упустите возможность насладиться гастрономическими шедеврами в великолепных кафе и ресторанах, расположенных прямо внутри комплекса, чтобы побаловать себя изысканными блюдами.

Удобства:

Бассейны

Тренажерный зал

Зона для йоги

Баскетбольная площадка

Теннисный корт

Фитнес центр

Круглосуточная охрана

Парки, большое количество зеленых насаждений

Детские игровые площадки

Меблированные квартиры от итальянского бренда

Большое количество кафе и ресторанов прямо в комплексе

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка:

70% – в течение строительства

30% - после сдачи проекта ежемесячно (1%) в течение 30 месяцев

Особенности квартир

Полностью меблированные, входит мягкая мебель от итальянского бренда Dolce Vita.

Расположение и объекты поблизости

Вы сможете наслаждаться всеми преимуществами городской жизни — перед вами откроется все разнообразие магазинов, ресторанов и развлекательных заведений в шаговой доступности. Исследуйте роскошный шопинг в Дубай Молле или полюбуйтесь величественными видами на Бурдж-Халифу всего в нескольких минутах от вашего нового дома. В двух минутах ходьбы находится станция метро Бизнес-Бей, что обеспечивает быстрый и легкий доступ к любой точке города.