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  4. Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Bayz 102 с бассейнами, парками и теннисным кортом рядом с Бурдж-Халифа в районе Business Bay, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Bayz 102 с бассейнами, парками и теннисным кортом рядом с Бурдж-Халифа в районе Business Bay, Дубай

Business Bay, Объединённые Арабские Эмираты
от
$625,989
18.05.2025
$625,989
17.05.2025
$623,677
16.05.2025
$624,095
14.05.2025
$629,120
13.05.2025
$622,412
11.05.2025
$621,069
10.05.2025
$623,145
09.05.2025
$618,084
08.05.2025
$615,835
07.05.2025
$617,958
14.04.2025
$615,183
13.04.2025
$615,544
12.04.2025
$617,843
11.04.2025
$631,803
10.04.2025
$634,377
09.04.2025
$637,569
08.04.2025
$637,171
06.04.2025
$637,543
05.04.2025
$631,736
04.04.2025
$640,181
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Описание Описание
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ID: 22086
ID новостройки на Realting
In CRM: 2392639
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Business Bay

О комплексе

Представляем вам уникальный жилой проект BAYZ 102 – эксклюзивный жилой небоскрёб с 102 этажами, который сочетает в себе изысканность и современность. Каждый из вас сможет выбрать идеальную квартиру среди роскошных студий, апартаментов с 1-4 спальнями и пентхаусом.

В проекте представлены полностью меблированные апартаменты, оснащенные изящной итальянской мебелью DOLCE VITA, которая создает атмосферу изысканного стиля и абсолютного комфорта. Интерьеры продуманы до мелочей — высококачественные отделочные материалы, высокие потолки и панорамные окна, из которых открывается захватывающий вид на знаковые достопримечательности Дубая, включая Бурдж-Халифу и Дубайский водный канал. Для тех, кто ценит исключительное удобство, некоторые апартаменты оборудованы собственными бассейнами, а наличие вертолетного парка позволяет с легкостью добраться до любого уголка города, что делает вашу жизнь еще более динамичной и комфортной.

Жизнь в BAYZ 102 — это настоящая симфония комфорта и роскоши, где каждый элемент делает вашу повседневность более насыщенной. Погружайтесь в атмосферу уюта с бассейнами, которые манят вас к освежающему купанию после долгого рабочего дня. Современный тренажерный зал, уютная зона для йоги и игровые площадки для детей создают идеальные условия для активного отдыха и семейных развлечений. Не упустите возможность насладиться гастрономическими шедеврами в великолепных кафе и ресторанах, расположенных прямо внутри комплекса, чтобы побаловать себя изысканными блюдами.

Удобства:

  • Бассейны
  • Тренажерный зал
  • Зона для йоги
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Фитнес центр
  • Круглосуточная охрана
  • Парки, большое количество зеленых насаждений
  • Детские игровые площадки
  • Меблированные квартиры от итальянского бренда
  • Большое количество кафе и ресторанов прямо в комплексе

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка:

70% – в течение строительства

30% - после сдачи проекта ежемесячно (1%) в течение 30 месяцев

Особенности квартир

Полностью меблированные, входит мягкая мебель от итальянского бренда Dolce Vita.

Расположение и объекты поблизости

Вы сможете наслаждаться всеми преимуществами городской жизни — перед вами откроется все разнообразие магазинов, ресторанов и развлекательных заведений в шаговой доступности. Исследуйте роскошный шопинг в Дубай Молле или полюбуйтесь величественными видами на Бурдж-Халифу всего в нескольких минутах от вашего нового дома. В двух минутах ходьбы находится станция метро Бизнес-Бей, что обеспечивает быстрый и легкий доступ к любой точке города.

  • Burj Khalifa – 2 минуты
  • Dubai Mall – 3 минуты
  • City Walk - 5 минут
  • Jumeirah Beach – 7 минут
  • Mall of the Emirates – 15 минут
  • Dubai Int. Airport – 15 минут
  • Burj Al Arab – 18 минут
  • Dubai Marina – 20 минут
  • Palm Jumeirah – 20 минут

Местонахождение на карте

Business Bay, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Bayz 102 с бассейнами, парками и теннисным кортом рядом с Бурдж-Халифа в районе Business Bay, Дубай
Business Bay, Объединённые Арабские Эмираты
от
$625,989
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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