Квартира в новостройке Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет

Эксклюзивные полностью меблированные квартиры в Дубае, Бизнес-Бэй

Бизнес-Бэй — главный деловой центр Дубая, где роскошная жизнь гармонично сочетается с процветающей коммерческой атмосферой. Этот район с культовой линией горизонта включает в себя жилые башни, современные офисы и элитные торговые точки. Расположенный вдоль Дубайского канала, он предлагает захватывающие виды на набережную и удобный доступ к таким достопримечательностям, как Бурдж-Халифа и Даунтаун Дубай. Бизнес-Бэй — динамичное место с ресторанами высокой кухни, стильными кафе и уютными зонами для отдыха, идеально подходящее для профессионалов, семей и инвесторов, ищущих современный образ жизни в центре города.

Квартиры в Дубае, Бизнес-Бэй, расположены в удобном доступе к улицам Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A'amal Street и Al Asayel Street всего в 5 минутах от набережной Мараси, в 9 минутах от Бурдж-Халифа и ТРЦ Dubai Mall, в 10 минутах от фонтана Дубая, в 11 минутах от Дубай Опера, в 11 минутах от Музея будущего, в 14 минутах от стадиона Coca-Cola Аrena, в 16 минутах от международного аэропорта Дубая, в 24 минутах от Jumeirah Beach Residence и Dubai Marina, в 35 минутах от международного аэропорта Аль-Мактум.

Проект представляет собой впечатляющую 102-этажную башню с уникальным фасадом, созданным из высококачественных материалов, включая мрамор премиум-класса, детали из матового золота и роскошную отделку, такую как белый и золотой мрамор с акцентами из углеродного волокна. Этот стильный комплекс сочетает элегантность и функциональность, создавая захватывающую атмосферу. Жильцы могут наслаждаться более чем 40 удобствами премиум-класса, включая индивидуальный бассейн в каждой квартире, бассейн-инфинити с видом на канал, спа-салон на линии горизонта и сад на крыше. В комплексе также есть оздоровительный клуб, водный тренажерный зал, крытые и открытые площадки для вечеринок, sky-площадка для медитации и многочисленные лаундж-зоны. Для отдыха предлагаются боулинг, мини-гольф, кроссфит, зумба и музыкальная площадка. Любители спорта могут воспользоваться тренировочными площадками для крикета, бадминтона, баскетбола и тенниса. Для семейного отдыха предусмотрены детские игровые площадки, батутная зона, детский сад и детский бассейн-оазис. Дополнительные удобства включают бизнес-центр, библиотеку, салон красоты, оздоровительный бар и услуги врача по вызову, обеспечивая роскошный и полноценный образ жизни.

В проекте представлен широкий выбор резиденций, включая студии, а также квартиры с 1, 2, 3, 4 и 5 спальнями. Каждая квартира полностью обставлена итальянской мебелью премиум-класса Dolce Vita, изготовленной из первоклассных материалов с вниманием к мельчайшим деталям. Интерьеры включают встроенные шкафы, спроектированные для максимального увеличения пространства, и кухни, оснащенные высококачественной бытовой техникой, сочетающей практичность с изысканностью. Роскошная отделка, такая как мраморные полы, элементы из дерева и льняные шторы с высоким содержанием нитей, придает помещениям особый стиль. Ванные комнаты оформлены итальянской фурнитурой премиум-класса. Каждая резиденция оснащена современными технологиями «умного дома», позволяющими легко управлять освещением, климатом и безопасностью, что создает комфорт и удобство. Все элементы, от трансформируемых кухонь до изысканных дверей с золотыми деталями, подчеркивают высокий стандарт мастерства и создают атмосферу исключительного комфорта и элегантной красоты.

DXB-00180