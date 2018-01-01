Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ

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Oasis 1 - жилой комплекс в современном районе Масдар-Сити, Aбу-Даби. Застройщиком проекта выступает Reportage Properties.
Комплекс расположен в особом месте, напротив двух основных дорог, Бульварной дороги с северо-западной стороны и Аэропорт-роуд с северо-восточной стороны, а также двух дорог с низким трафиком с юго-восточной и юго-западной сторон на въезде в Масдар-Сити. Благодаря исключительным удобствам, безмятежным видам и ландшафту красота жизни всегда в пределах досягаемости.
Преимущества комплекса:
- Бассейн;
- Зона барбекю;
- Детская игровая площадка;
- Подземная парковка;
- 24-часовая охрана;
- Сады и парки;
- Школы и детские сады.
Расположение:
Жители комплекса могут добраться до международного аэропорта Абу-Даби всего за 2-3 минуты, до острова Яс и центра Абу-Даби — за 10 минут, а до торгового центра Dubai Marina — за 40 минут.
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в JVT, известной как Altai Tower от Tiger Group
Основные моменты;
Новый высотный фасад с роскошными классными услугами
Творческий дизайн и декор в инновационном стиле
Ориентированное на семью сообщество с зонами отдыха
Легкие и привлекательные варианты плана оплаты доступны в сервисе
Удобства и удобства;
Studio
1 ванна
Меблированные квартиры без электроники
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
Столовая и розничная торговля
Ресторан и Кафе
CCTV
24/7 Безопасность
мечеть
Детская игровая площадка
Медицинский центр
Досуг и Парк
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Спа и Сауна
Торговая и супермаркетная зона
Зона йоги и медитации
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Предлагаются элитные меблированные апартаменты с полным обслуживанием.
Жилой комплекс включает квартиры с 1 и 2 спальнями и располагает открытым бассейном, фитнес-центром, рестораном, спа, парковкой, круглосуточным консьерж-сервисом.
Резиденция представляет собой одно из последних зданий, спроектированных Захой Хадид при жизни. Заха Хадид — одна из самых талантливых архитекторов нашего времени и первая женщина, получившая Притцкеровскую премию — аналог Нобелевской премии в сфере архитектуры. Квартиры, продающиеся в этом доме, обставлены по проекту архитектора. Вся мебель была выбрана лично Захой Хадид.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Стоимость - от 873 000 долларов США (3 205 000 дирхам).
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в 22 минутах ходьбы от театра Dubai Opera, знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа и Дубай Молла, который является одним из крупнейших торговых центров в мире. Также в пешей доступности находится множество кафе и ресторанов, парков и супермаркетов, а также торговый центр Bay Avenue Mall.
Торговый центр Bay Avenue Mall — 5 минут
Dubai Opera — 5 минут
Дубай Молл и Бурдж-Халифа — 6 минут
Палм-Джумейра — 18 минут
Дубай Марина — 19 минут
Аэропорт — 20 минут