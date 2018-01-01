Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €116,261

357–677 м² 2

Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! Oasis 1 - жилой комплекс в современном районе Масдар-Сити, Aбу-Даби. Застройщиком проекта выступает Reportage Properties. Комплекс расположен в особом месте, напротив двух основных дорог, Бульварной дороги с северо-западной стороны и Аэропорт-роуд с северо-восточной стороны, а также двух дорог с низким трафиком с юго-восточной и юго-западной сторон на въезде в Масдар-Сити. Благодаря исключительным удобствам, безмятежным видам и ландшафту красота жизни всегда в пределах досягаемости. Преимущества комплекса: - Бассейн; - Зона барбекю; - Детская игровая площадка; - Подземная парковка; - 24-часовая охрана; - Сады и парки; - Школы и детские сады. Расположение: Жители комплекса могут добраться до международного аэропорта Абу-Даби всего за 2-3 минуты, до острова Яс и центра Абу-Даби — за 10 минут, а до торгового центра Dubai Marina — за 40 минут. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!