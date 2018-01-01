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Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€819,870
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9
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О комплексе

Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, сауной, круглосуточной охраной, парковкой, консьерж-сервисом, магазинами.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника (холодильник, газовая варочная панель, газовый духовой шкаф, вытяжка, стиральная машина, посудомоечная машина)
Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Дубай - 15 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Бурдж Халифа и Даунтаун Дубай - 5 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Mall of Emirates - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
  • Пляж - 10 минут
  • Дубай Молл - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€819,870
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