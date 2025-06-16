Жилой комплекс Первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti

Bugatti Residences от Binghatti — первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti, которая будет построена в Дубае. Этот уникальный проект является результатом сотрудничества эмиратского застройщика Binghatti Properties и известного французского производителя роскошных автомобилей Bugatti. Комплекс будет состоять из двух башен, каждая из которых включает 45 жилых этажей, и будет выполнен в стиле легендарного шато Château Saint-Jean, сочетая атмосферу французской Ривьеры с современными архитектурными решениями, создавая настоящий шедевр в районе Business Bay.

В комплексе будет всего 182 эксклюзивные резиденции. Коллекция Riviera Mansion включает просторные резиденции с 2 спальнями — Cannes, с 3 спальнями — St. Tropez и с 4 спальнями — Monaco. Для тех, кто ищет вершину роскоши, коллекция Sky Mansion Penthouse предложит 11 роскошных пентхаусов, каждый из которых создан для исключительного уровня жизни. Все резиденции будут оснащены частными бассейнами на террасах, откуда открывается великолепный вид на Downtown Dubai, Business Bay и канал Dubai Water Canal. Пентхаусы также будут оборудованы личными автомобильными лифтами для удобства передвижения.

Жители Bugatti Residences от Binghatti смогут наслаждаться широким спектром первоклассных удобств, отражающих концепцию L'art de Vivre. В проекте предусмотрены частный пляж в стиле Ривьеры, современный тренажерный зал с персональными тренировками и VIP-лаундж для владельцев резиденций. Комплекс также будет предоставлять полный спектр услуг, включая консьерж, спа, услуги парковщика, шофера, дворецкого, домашнего персонала и личной охраны. Для гурманов будут доступны частные обеденные зоны и услуги шеф-повара по запросу, а также частный гараж, автомобильный лифт и карта доступа на парковку.

