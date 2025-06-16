  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti

Жилой комплекс Первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
17
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 28063
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Business Bay (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Bugatti Residences от Binghatti — первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti, которая будет построена в Дубае. Этот уникальный проект является результатом сотрудничества эмиратского застройщика Binghatti Properties и известного французского производителя роскошных автомобилей Bugatti. Комплекс будет состоять из двух башен, каждая из которых включает 45 жилых этажей, и будет выполнен в стиле легендарного шато Château Saint-Jean, сочетая атмосферу французской Ривьеры с современными архитектурными решениями, создавая настоящий шедевр в районе Business Bay.

В комплексе будет всего 182 эксклюзивные резиденции. Коллекция Riviera Mansion включает просторные резиденции с 2 спальнями — Cannes, с 3 спальнями — St. Tropez и с 4 спальнями — Monaco. Для тех, кто ищет вершину роскоши, коллекция Sky Mansion Penthouse предложит 11 роскошных пентхаусов, каждый из которых создан для исключительного уровня жизни. Все резиденции будут оснащены частными бассейнами на террасах, откуда открывается великолепный вид на Downtown Dubai, Business Bay и канал Dubai Water Canal. Пентхаусы также будут оборудованы личными автомобильными лифтами для удобства передвижения.

Жители Bugatti Residences от Binghatti смогут наслаждаться широким спектром первоклассных удобств, отражающих концепцию L'art de Vivre. В проекте предусмотрены частный пляж в стиле Ривьеры, современный тренажерный зал с персональными тренировками и VIP-лаундж для владельцев резиденций. Комплекс также будет предоставлять полный спектр услуг, включая консьерж, спа, услуги парковщика, шофера, дворецкого, домашнего персонала и личной охраны. Для гурманов будут доступны частные обеденные зоны и услуги шеф-повара по запросу, а также частный гараж, автомобильный лифт и карта доступа на парковку.

Residents of Binghatti's Bugatti Residences will enjoy a wide range of first-class amenities that reflect the concept of L'art de Vivre. The project includes a private Riviera-style beach, a modern gym with personal training, and a VIP lounge for residence owners. The complex will also provide a full range of services, including concierge, spa, valet parking, chauffeur, butler, domestic staff, and personal security. For gourmets, private dining areas and chef services will be available on request, as well as a private garage, car lift, and parking access card.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Lexington с бассейном и спортивными площадками, Townsquare, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$265,676
Многоквартирный жилой дом Damac Bay 2 by Cavalli
Дубай, ОАЭ
от
$943,989
Жилой комплекс AMBER
Дубай, ОАЭ
от
$274,000
Жилой комплекс Новая резиденция Grand с бассейнами и садами рядом с гольф-клубом, Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$215,815
Жилой комплекс Binghatti Phoenix
Дубай, ОАЭ
от
$164,384
Вы просматриваете
Жилой комплекс Первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Al Ameera Village
Жилой комплекс Al Ameera Village
Жилой комплекс Al Ameera Village
Жилой комплекс Al Ameera Village
Жилой комплекс Al Ameera Village
Показать все Жилой комплекс Al Ameera Village
Жилой комплекс Al Ameera Village
Аджман, ОАЭ
от
$183,228
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Новый жилой проект в Al Ameera Village с удобным расположением! Высокий доход от сдачи в аренду - о 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Оборудованная кухня! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 2 кв. 2024 г. Удобства: беговая дорожка, центральный кондиционер, кабельное телевидение, 24-часова…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Резиденция Ocean Side
Резиденция Ocean Side
Резиденция Ocean Side
Резиденция Ocean Side
Резиденция Ocean Side
Показать все Резиденция Ocean Side
Резиденция Ocean Side
Дубай, ОАЭ
от
$4,85 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 152–1 304 м²
14 объектов недвижимости 14
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены апартаменты на берегу океана, а престижный адрес в уникальном районе Пальма Джумейра предлагает ультра-роскошную жизнь с потрясающим видом на Бурдж-Аль-Араб. В комплексе на набережной насчитывается G+9…
Агентство
Luxe Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Дубай, ОАЭ
от
$2,28 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 152–1 304 м²
5 объектов недвижимости 5
Palm Ocean представляет собой ультра-роскошный 9-этажный комплекс, расположенный на Palm Jumeirah. Это 3-й и заключительный проект застройщика на рукотворном острове, над разработкой которого также работают партнеры Northacre и SOL Properties. Согласно мастер-плану, архитектурная концепция O…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
152.0
2,28 млн
Квартира 3 комнаты
300.0
4,80 млн
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации