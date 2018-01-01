Апартаменты в роскошном комплексе Eywa в деловом центре Дубая - Business Bay! Меблированная кухня! Панорамный вид на небоскреб Burj Khalifa! Предоставим каталог инвестора!
Дата сдачи: 2 кв. 2026
Удобства: библиотека, сад кристаллов, клубный дом с рестораном, СПА-центр с сауной, хаммам, массажная комната, три бассейна, тренажерный зал, фитнес-клуб и студия йоги, конференц-залы, зона отдыха с водопадами, крытый и открытый кинотеатры, детский клуб и игровые зоны.
Расположение:
6-10 минут - Даунтаун Дубай, Торговый центр Дубай, сообщество The Opera District
15-20 минут - Международный аэропорт Дубая
План оплаты:
60% - первоначальный взнос
40% - по завершении
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