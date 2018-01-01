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Eywa

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
;
16
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О комплексе

Апартаменты в роскошном комплексе Eywa в деловом центре Дубая - Business Bay! Меблированная кухня! Панорамный вид на небоскреб Burj Khalifa! Предоставим каталог инвестора!

Дата сдачи: 2 кв. 2026

Удобства: библиотека, сад кристаллов, клубный дом с рестораном, СПА-центр с сауной, хаммам, массажная комната, три бассейна, тренажерный зал, фитнес-клуб и студия йоги, конференц-залы, зона отдыха с водопадами, крытый и открытый кинотеатры, детский клуб и игровые зоны.

Расположение:
6-10 минут - Даунтаун Дубай, Торговый центр Дубай, сообщество The Opera District
15-20 минут - Международный аэропорт Дубая

План оплаты:
60% - первоначальный взнос
40% - по завершении

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
19
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Eywa
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Coin real estate group
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Coin real estate group
Языки общения
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Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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