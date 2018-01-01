Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 2-комнатные апартаменты, расположенные в Dubai Studio City, известном как Beach Oasis от Azizi Development Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 848 кв. Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Дзен Гарден Зона йоги и зона медитации Искусственный пляж Образовательные учреждения CCTV Безопасность 24/7 Столовая и розничная торговля Досуг и Парк Ресторан и Кафе Велоспорт, Бег и Бег Спа и Сауна Фитнес-центр Спортивные сооружения Торговая и супермаркетная зона Расположение рядом; Дубайский автодром – 05 минут Мотор Сити – 05 минут Мохаммед бин Зайед Роуд – 05 минут ЭКСПО 2020 – 20 мин Дубай Марина – 20 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут Музей будущего – 25 минут Пальма Джумейра – 25 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284