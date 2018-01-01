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Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€483,500
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6
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О комплексе

Проект представляет собой высокое 30-этажное здание с элитными апартаментами с 1-2 спальнями. В апартаментах с 17 -26 этажей из окон открываются захватывающие виды на район Business Bay и Дубайский канал .

Кроме жилых единиц, в проекте есть различные удобства для жильцов: бассейны для детей и взрослых с регулируемой температурой, два современных тренажерных зала внутри здания и снаружи, студия йоги, паровые комнаты и сауна и т.д.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в Business Bay, рядом с Дубайским каналом и престижным районом Downtown. Рядом - школы, больницы, рестораны и кафе, бутики и магазины в крупнейшем в мире торговом центре.

Ближайший аэропорт - Международный аэропорт Дубая. Он находится примерно в 21 минуте езды по дороге Al Khail Road.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€483,500
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients 5 bedroom apartment, located in Palm Jumeirah, known as Como Residence by Nakheel Amenities & facilities; 5 Bedroom 6 Bath Unfurnished BUA; 11,700 Sqft Maid room Office Store area Private Swimming pool Powder room Back & Front kitchen Entertainment lounges Laundry area Outdoor Lounge Terrace Lobby, lift & Waiting area Reception Barbeque area Swimming pool Gym Dining & Retail outlet Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Cycling, Running & Jogging area School & Institutes Fitness centre Spa & Sauna room Beach access Concierge services Business Center with meeting rooms Separate drivers quarter Each unit has independent & secure storage compartments Location Nearby; Dubai Marina – 10 mins Mall Of Emirates – 10 mins Sheikh Zayed Road – 10 mins Burj Al Arab – 20 mins Dubai International Airport – 25 mins Al Maktoum International Airport – 40 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284  
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