Квартира в новостройке Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй

Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Дубае, Бизнес-Бэй, с оплатой в рассрочку

Проект DWTN Residences расположен в самом сердце Дубая — в стратегическом «золотом треугольнике» между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay. Этот впечатляющий проект открывает панорамные виды на Бурдж-Халифа, центр города и Персидский залив. Всего в нескольких минутах от вас планируется открытие ресторанов от всемирно известных шеф-поваров, бутиков современного искусства и люксовых магазинов с последними новинками мировых брендов.

С высотой 445 метров, DWTN Residences входит в число десяти самых высоких жилых небоскребов Дубая. Вдохновленный энергией мегаполиса, проект переосмысливает современную городскую жизнь — с потрясающими видами и эксклюзивными удобствами для настоящей роскоши.

Высотка включает 110 этажей, 432 резиденции, 76 дуплексов, 13 пентхаусов и один уникальный королевский дворец. Вас ждет первоклассная внутрення инфраструктура, под которую отведено более 7000 м² (75 000 кв. футов). Станция метро находится рядом, а удобная парковка с услугами парковщика делает прибытие и отъезд максимально комфортным. Апартаменты в Дубае, Бизнес-Бэй, расположены идеально: в 2 минутах от Sheikh Zayed Road, в 3 минутах от станции метро Business Bay, в 5 минутах от Dubai Mall и Бурдж-Халифа, в 10 минутах от Jumeirah Beach и в 15 минутах от международного аэропорта Дубая.

DWTN Residences предлагают своим жителям комфорт на уровне пятизвездочного отеля и просторные зоны для общения. Вас встретит элегантный парадный вход, услуги парковщика и консьержа, а также стильное двухэтажное лобби с кафе-брассерией. Здесь же предусмотрена уютная лаунж-зона и пространство для проведения мероприятий. В числе эксклюзивных удобств — семейный и детский бассейны, просторный семейный лаундж с открытыми и закрытыми зонами, зимняя кухня с барбекю, крытая игровая комната, зона Монтессори для малышей, кабинеты для процедур и восстановления, студии йоги и медитации, сауна, паровая, джакузи, дзен-бассейн с садом для релаксации, а также современный тренажерный зал с персональными программами тренировок.

В DWTN Residences продумано все — от зон для отдыха до рабочих пространств премиум-класса. Жителей ждут эксклюзивные общие зоны: уютный лаундж и клуб с комфортными зонами, сигарный салон, симулятор для игры в гольф, чайный сад с панорамными видами на город, кухня шеф-повара и приватные залы для изысканных ужинов. Вечера можно провести в стильном кинозале с высококлассным звуком и изображением. Для работы и личных проектов предусмотрен современный бизнес-центр, отдельные кабинеты для руководителей, студия подкастов с профессиональной акустикой, а также библиотека и книжный клуб — идеальное место для вдохновения и уединения. Конференц-залы оснащены «умными» системами для презентаций и переговоров. И, наконец, настоящее украшение комплекса — панорамный инфинити-бассейн на 91-м этаже. Он буквально сливается с небом и открывает захватывающий вид на Бурдж-Халифа.

DWTN Residences предлагает удобный план оплаты: 50% — во время строительства, 50% — при передаче ключей. Завершение проекта запланировано на IV квартал 2029 года. Не упустите шанс купить квартиру в одном из самых впечатляющих небоскребов Дубая, входящих в десятку лучших, — пока доступны лучшие предложения!

DXB-00257