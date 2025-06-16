  1. Realting.com
  ОАЭ
  Business Bay
  Квартира в новостройке Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй

Квартира в новостройке Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй

Business Bay, ОАЭ
от
$1,42 млн
;
42
ID: 27683
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Business Bay
  • Метро
    Business Bay (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  Количество этажей
    Количество этажей
    100

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн
  Лифт

О комплексе

Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Дубае, Бизнес-Бэй, с оплатой в рассрочку

Проект DWTN Residences расположен в самом сердце Дубая — в стратегическом «золотом треугольнике» между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay. Этот впечатляющий проект открывает панорамные виды на Бурдж-Халифа, центр города и Персидский залив. Всего в нескольких минутах от вас планируется открытие ресторанов от всемирно известных шеф-поваров, бутиков современного искусства и люксовых магазинов с последними новинками мировых брендов.

С высотой 445 метров, DWTN Residences входит в число десяти самых высоких жилых небоскребов Дубая. Вдохновленный энергией мегаполиса, проект переосмысливает современную городскую жизнь — с потрясающими видами и эксклюзивными удобствами для настоящей роскоши.

Высотка включает 110 этажей, 432 резиденции, 76 дуплексов, 13 пентхаусов и один уникальный королевский дворец. Вас ждет первоклассная внутрення инфраструктура, под которую отведено более 7000 м² (75 000 кв. футов). Станция метро находится рядом, а удобная парковка с услугами парковщика делает прибытие и отъезд максимально комфортным. Апартаменты в Дубае, Бизнес-Бэй, расположены идеально: в 2 минутах от Sheikh Zayed Road, в 3 минутах от станции метро Business Bay, в 5 минутах от Dubai Mall и Бурдж-Халифа, в 10 минутах от Jumeirah Beach и в 15 минутах от международного аэропорта Дубая.

DWTN Residences предлагают своим жителям комфорт на уровне пятизвездочного отеля и просторные зоны для общения. Вас встретит элегантный парадный вход, услуги парковщика и консьержа, а также стильное двухэтажное лобби с кафе-брассерией. Здесь же предусмотрена уютная лаунж-зона и пространство для проведения мероприятий. В числе эксклюзивных удобств — семейный и детский бассейны, просторный семейный лаундж с открытыми и закрытыми зонами, зимняя кухня с барбекю, крытая игровая комната, зона Монтессори для малышей, кабинеты для процедур и восстановления, студии йоги и медитации, сауна, паровая, джакузи, дзен-бассейн с садом для релаксации, а также современный тренажерный зал с персональными программами тренировок.

В DWTN Residences продумано все — от зон для отдыха до рабочих пространств премиум-класса. Жителей ждут эксклюзивные общие зоны: уютный лаундж и клуб с комфортными зонами, сигарный салон, симулятор для игры в гольф, чайный сад с панорамными видами на город, кухня шеф-повара и приватные залы для изысканных ужинов. Вечера можно провести в стильном кинозале с высококлассным звуком и изображением. Для работы и личных проектов предусмотрен современный бизнес-центр, отдельные кабинеты для руководителей, студия подкастов с профессиональной акустикой, а также библиотека и книжный клуб — идеальное место для вдохновения и уединения. Конференц-залы оснащены «умными» системами для презентаций и переговоров. И, наконец, настоящее украшение комплекса — панорамный инфинити-бассейн на 91-м этаже. Он буквально сливается с небом и открывает захватывающий вид на Бурдж-Халифа.

DWTN Residences предлагает удобный план оплаты: 50% — во время строительства, 50% — при передаче ключей. Завершение проекта запланировано на IV квартал 2029 года. Не упустите шанс купить квартиру в одном из самых впечатляющих небоскребов Дубая, входящих в десятку лучших, — пока доступны лучшие предложения!


DXB-00257

Местонахождение на карте

Business Bay, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$1,42 млн
Другие комплексы
Realting.com
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
