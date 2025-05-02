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Жилой комплекс Квартиры в 101-этажном небоскрёбе в деловом районе Business Bay рядом с метро, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$642,102
18.05.2025
$642,102
17.05.2025
$639,731
16.05.2025
$640,159
14.05.2025
$645,315
13.05.2025
$638,433
11.05.2025
$637,057
10.05.2025
$639,186
09.05.2025
$633,994
08.05.2025
$631,689
07.05.2025
$633,865
14.04.2025
$631,019
13.04.2025
$631,390
12.04.2025
$633,747
11.04.2025
$648,066
10.04.2025
$650,707
09.04.2025
$653,982
08.04.2025
$653,573
06.04.2025
$653,955
05.04.2025
$647,998
04.04.2025
$656,660
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ID: 14438
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In CRM: 2346735
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Business Bay (~ 300 м)

О комплексе

Апартаменты в одном из самых высоких зданий района в нескольких минутах езды от Burj Khalifa и Dubai Mall.

Квартиры с панорамным видом на Downtown Dubai, Business Bay и Dubai Water Canal.

Более 40 элементов инфраструктуры и удобств на территории комплекса — идеальный выбор для краткосрочной или длительной аренды.

Выгодная программа рассрочки: равномерные платежи по 1% в месяц, 26 из которых — после сдачи объекта

Расположение и объекты поблизости

Business Bay — район, который выбирают как молодые специалисты и предпринимателей, так и туристы. Крупный финансовый центр Ближнего Востока стал одновременно популярной туристической локацией.

Проект в 5 минутах ходьбы от станции метро и парка Bay Avenue. 4 минуты езды до набережной Dubai Water Canal, района Downtown Dubai и Burj Khalifa Park. 10 минут езды до Jumeirah Beach.

Business Bay — третий район по объёму сделок с новостройками в Дубае. Общая стоимость проданной здесь недвижимости за 2023 год выросла на 17%.

Медианная стоимость кв. метра в Business Bay в сегменте студий выросла за 2023 год на 27% и составила 7 415 долларов.

Анализ арендных ставок в проектах-аналогах (Upside, SLS и Trillionaire Residences) позволяет прогнозировать доход от сдачи студии в аренду на уровне 33 тыс. долларов в год — до 10% ROI.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Квартиры в 101-этажном небоскрёбе в деловом районе Business Bay рядом с метро, Дубай, ОАЭ
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$642,102
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