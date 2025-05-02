Жилой комплекс Квартиры в 101-этажном небоскрёбе в деловом районе Business Bay рядом с метро, Дубай, ОАЭ

Апартаменты в одном из самых высоких зданий района в нескольких минутах езды от Burj Khalifa и Dubai Mall.

Квартиры с панорамным видом на Downtown Dubai, Business Bay и Dubai Water Canal.

Более 40 элементов инфраструктуры и удобств на территории комплекса — идеальный выбор для краткосрочной или длительной аренды.

Выгодная программа рассрочки: равномерные платежи по 1% в месяц, 26 из которых — после сдачи объекта

Расположение и объекты поблизости

Business Bay — район, который выбирают как молодые специалисты и предпринимателей, так и туристы. Крупный финансовый центр Ближнего Востока стал одновременно популярной туристической локацией.

Проект в 5 минутах ходьбы от станции метро и парка Bay Avenue. 4 минуты езды до набережной Dubai Water Canal, района Downtown Dubai и Burj Khalifa Park. 10 минут езды до Jumeirah Beach.

Business Bay — третий район по объёму сделок с новостройками в Дубае. Общая стоимость проданной здесь недвижимости за 2023 год выросла на 17%.

Медианная стоимость кв. метра в Business Bay в сегменте студий выросла за 2023 год на 27% и составила 7 415 долларов.

Анализ арендных ставок в проектах-аналогах (Upside, SLS и Trillionaire Residences) позволяет прогнозировать доход от сдачи студии в аренду на уровне 33 тыс. долларов в год — до 10% ROI.