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Trillionaire Residences

Дубай, ОАЭ
от
€382,332
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
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О комплексе

Trillionaire Residences

Локация - Business Bay, Dubai

Окончание строительства - III 2024г

Trillionaire Residences  — это комплекс премиум-класса  из 25 этажей, предлагает резиденции с 1-2 спальнями, студии и  торговые объекты. Этот жилой комплекс расположится прямо на набережной Дубайского Канала. Из окон откроется потрясающий вид на Dubai Water Canal, а с другой стороны —  на Бурдж-Халифа и другие великолепные высокие здания.

 

Доступность 

Dubai Marina - 17 мин

Palm Jumeirah - 23 мин

Burj Khalifa - 8 мин 

Dubai Mall - 5 мин

Jumeirah Beach- 10 мин

Dubai International Airport DXB - 23 мин

 

Инфраструктура:

  • Просторная парковка
  • Площадки для барбекю
  • Общественный зал
  • Велосипедные дорожки
  • Фитнес клуб
  • Сады и парки
  • Зеленые насаждения
  • Беговые дорожки
  • Детская игровая площадка
  • Детский бассейн
  • Многофункциональный зал
  • Спорт на открытом воздухе и в помещении
  • Открытый бассейн
  • Зона отдыха на открытом воздухе
  • Ресторан и Кафе
  • Розничная торговля
  • Супермаркет
  • Спа и сауна
  • Теннисные корты
  • Йога и медитация

 

Доступные объекты:

студии - от 44m2 - от 409 000$

апартаменты с 1 спальней - от 55.8 m2 - от 490 500$

апартаменты с 2 спальнями - от 113 m2- от 811 500$


 

План оплаты платежей:

20% + 4% DLD (налог) - первый взнос

50% - в течение строительства

30% - по завершении проекта

 

Бонусы от застройщика при первоначальном взносе:

от 40% - скидка 15%

от 70% - скидка 18%

100%   -  скидка 20%

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
25
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.1 – 68.7
Цена за м², EUR 8,217 – 8,651
Цена квартиры, EUR 382,332 – 594,345
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 113.0
Цена за м², EUR 6,712
Цена квартиры, EUR 758,495
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Trillionaire Residences
Дубай, ОАЭ
от
€382,332
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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