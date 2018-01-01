Локация - Business Bay, Dubai
Окончание строительства - III 2024г
Trillionaire Residences — это комплекс премиум-класса из 25 этажей, предлагает резиденции с 1-2 спальнями, студии и торговые объекты. Этот жилой комплекс расположится прямо на набережной Дубайского Канала. Из окон откроется потрясающий вид на Dubai Water Canal, а с другой стороны — на Бурдж-Халифа и другие великолепные высокие здания.
Dubai Marina - 17 мин
Palm Jumeirah - 23 мин
Burj Khalifa - 8 мин
Dubai Mall - 5 мин
Jumeirah Beach- 10 мин
Dubai International Airport DXB - 23 мин
студии - от 44m2 - от 409 000$
апартаменты с 1 спальней - от 55.8 m2 - от 490 500$
апартаменты с 2 спальнями - от 113 m2- от 811 500$
20% + 4% DLD (налог) - первый взнос
50% - в течение строительства
30% - по завершении проекта
от 40% - скидка 15%
от 70% - скидка 18%
100% - скидка 20%