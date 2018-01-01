Trillionaire Residences

Дубай, ОАЭ

от €530,402

103–136 м² 2

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Residence 110 — жилой комплекс премиального сегмента от Select Group, расположенный в престижном районе Business Bay, в нескольких минутах ходьбы от Dubai Canal и в 10 минутах езды от Downtown Dubai. В стильном 20-этажном здании на продажу предлагаются просторные апартаменты с 1–3 спальнями площадью от 95 кв. м до 278 кв. м и эксклюзивный пентхаус-студия площадью 115 кв. м. Недвижимость с современным дизайном и элегантной отделкой предлагается с оборудованными кухнями и прачечной с зонами для хранения белья. Резиденции оснащены бытовой техникой класса люкс и встроенными шкафами. Главная спальня в апартаментах дополнена просторной ванной комнатой. Из резиденций открываются захватывающие виды на культовые достопримечательности эмирата Burj Khalifa и Burj Al Arab, а также на бассейн жилого комплекса и конезавод Godolphin. Инфраструктура: - Зона отдыха; - Фитнес-зал; - Зал для пилатес и йоги; - Видеонаблюдение и охрана; - Ландшафтный дизайн; - Благоустроенная зеленая территория; - Транспортная доступность; - Парковка; - Бассейн. Расположение: - Близко к автобусным остановкам; - Близко к центру города; - Близко к школе; - Близко от детского сада; - Близко к конной школе. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!