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  4. Жилой комплекс Новые квартиры в элитном небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новые квартиры в элитном небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$509,468
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20
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ID: 26493
ID новостройки на Realting
In CRM: 2462335
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Business Bay (~ 400 м)

О комплексе

DWTN Residences — новый жилой проект, который является одним из самых высоких жилых зданий города. Расположенный между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay, проект открывает невероятные виды на Бурдж-Халифу и воды Персидского залива, а также предоставляет возможность легко добираться до всех главных достопримечательностей и деловых центров. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы и пентхаусы. Внутри комплекса развернулись более 7000 м2 инфраструктуры, включающей в себя шесть уникальных пространств, каждое из которых представляет собой самостоятельную экосистему, созданную для разных ритмов жизни.

  • House of Commons — фундамент исключительного образа жизни: изысканное двухэтажное лобби, услуга парковки с водителем, круглосуточный консьерж, уютная лаунж-зона и кафе создают впечатляющее первое впечатление о комплексе.
  • House of Heirs — пространство, где особое внимание уделено семье и будущим поколениям: здесь вас ждут семейный бассейн и детская зона, крытая игровая площадка, зона для барбекю и зимней кухни, семейный лаунж и зеленая лужайка для мероприятий — всё для теплых воспоминаний и счастливых моментов.
  • House of Wellness — оазис здоровья и баланса: студии йоги и медитации, парные и сауны, джакузи, фитнес-зал и дзен-сад с бассейном помогают восстановить силы.
  • Maison Amis — искусство изысканных встреч: частная комната для ужинов, сигарный лаунж, гольф-симулятор и собственный кинозал — идеальное пространство для дружеского общения и отдыха со вкусом.
  • Sky Club & Park — когда бизнес встречает вдохновение: пространства для работы включают современный бизнес-центр, студию для подкастов, библиотеку, конференц-зал и приватные офисы — всё для продуктивности и профессионального роста.
  • Cloud Nine — пик роскоши: панорамная смотровая площадка, инфинити-бассейн и изысканный ресторан под облаками создают атмосферу абсолютного совершенства.
Расположение и объекты поблизости

Вокруг резиденции развивается культурно-городская ткань нового уровня: первоклассные гастрономические заведения, галереи современного искусства, бутики и деловые хабы.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новые квартиры в элитном небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$509,468
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