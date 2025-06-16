Жилой комплекс Новые квартиры в элитном небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ

DWTN Residences — новый жилой проект, который является одним из самых высоких жилых зданий города. Расположенный между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay, проект открывает невероятные виды на Бурдж-Халифу и воды Персидского залива, а также предоставляет возможность легко добираться до всех главных достопримечательностей и деловых центров. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы и пентхаусы. Внутри комплекса развернулись более 7000 м2 инфраструктуры, включающей в себя шесть уникальных пространств, каждое из которых представляет собой самостоятельную экосистему, созданную для разных ритмов жизни.
Вокруг резиденции развивается культурно-городская ткань нового уровня: первоклассные гастрономические заведения, галереи современного искусства, бутики и деловые хабы.