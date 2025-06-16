Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ

DWTN Residences — новый жилой проект, который является одним из самых высоких жилых зданий города. Расположенный между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay, проект открывает невероятные виды на Бурдж-Халифу и воды Персидского залива, а также предоставляет возможность легко добираться до всех главных достопримечательностей и деловых центров. К приобретению предлагаются апартаменты с 1–3 спальнями, дуплексы и пентхаусы. Внутри комплекса развернулись более 7000 м² инфраструктуры, включающей в себя шесть уникальных пространств, каждое из которых представляет собой самостоятельную экосистему, созданную для разных ритмов жизни.

House of Commons — фундамент исключительного образа жизни: изысканное двухэтажное лобби, услуга парковки с водителем, круглосуточный консьерж, уютная лаунж-зона и кафе создают впечатляющее первое впечатление о комплексе.

House of Heirs — пространство, где особое внимание уделено семье и будущим поколениям: здесь вас ждут семейный бассейн и детская зона, крытая игровая площадка, зона для барбекю и зимней кухни, семейный лаунж и зеленая лужайка для мероприятий — всё для теплых воспоминаний и счастливых моментов.

House of Wellness — оазис здоровья и баланса: студии йоги и медитации, парные и сауны, джакузи, фитнес-зал и дзен-сад с бассейном помогают восстановить силы.

Maison Amis — искусство изысканных встреч: частная комната для ужинов, сигарный лаунж, гольф-симулятор и собственный кинозал — идеальное пространство для дружеского общения и отдыха со вкусом.

Sky Club & Park — когда бизнес встречает вдохновение: пространства для работы включают современный бизнес-центр, студию для подкастов, библиотеку, конференц-зал и приватные офисы — всё для продуктивности и профессионального роста.

Cloud Nine — пик роскоши: панорамная смотровая площадка, инфинити-бассейн и изысканный ресторан под облаками создают атмосферу абсолютного совершенства.

Расположение и объекты поблизости

Вокруг резиденции развивается культурно-городская ткань нового уровня: первоклассные гастрономические заведения, галереи современного искусства, бутики и деловые хабы.