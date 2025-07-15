  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Konak
  Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак

Квартира в новостройке Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак

Konak, Турция
от
$277,826
;
23
ID: 27755
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Konak
  • Метро
    Çankaya (~ 900 м)
  • Метро
    Konak (~ 200 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    35

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак

Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы, передвигаться по району удобно и быстро. В последние годы Конак активно развивается: рост числа современных высотных зданий делает его привлекательным направлением для инвестиций. Район также расположен на возвышенности, что обеспечивает живописные виды на море и городскую панораму.

Квартиры в Измире находятся в 200 м от метро, ж/д и автобусных остановок, в 250 м от моря, в 450 м от торгового центра, в 2 км от площади Алсанджак и парка культуры, в 3 км от прибрежного парка Кордон, в 20 км от аэропорта Аднана Мендереса и в 50 км от пляжей Урла.

Всего в 35-этажном проекте находится 357 квартир. Общая территория комплекса включает крытый и открытый бассейны, лобби, ресепшн, тренажерный зал, офисы, кафе, парковку, отдельную парковку для гостей и круглосуточную службу безопасности. Также имеются камеры видеонаблюдения и зарядные станции для электромобилей.

В квартирах есть кухни открытой планировки, балконы и ванные комнаты. Они оборудованы душевыми кабинами, индивидуальными шкафами для ванной и кухни, встроенной кухонной техникой из 4 предметов и системой «умный дом».


ADB-00123

Местонахождение на карте

Konak, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации